 الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على سوريين وروس بسبب الأسلحة الكيماوية | أخبار | DW | 21.01.2019

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أخبار

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على سوريين وروس بسبب الأسلحة الكيماوية

يفرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته على الإطلاق المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، حيث يستهدف أفرادا سوريين وروس متهمين بتدبير هجمات بهذا السلاح في سوريا وفي بريطانيا بعد استهدف عميل روسي مزدوج هناك.

Syrien UN Inspektoren Untersuchung auf chemische Waffen (picture-alliance/dpa)

وفقا لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، من المقرر أن يفرض وزراء خارجية الدول الأعضاء الذين سيجتمعون اليوم الاثنين (21 يناير/ كانون الثاني 2019) حظرا على السفر وتجميدا للأصول ضد عدة أفراد سوريين فيما يتعلق بما تردد أنها هجمات بأسلحة كيماوية نفذتها الحكومة ضد المعارضة.

وقتل ما لا يقل عن 40 شخصا في هجوم وقع في نيسان/ أبريل الماضي على مدينة دوما السورية، التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية في ذلك الوقت. وتتهم القوى الغربية الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية في ذلك الهجوم وهجمات أخرى - وهي اتهامات ترفضها الحكومة السورية.

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ومن المقرر أيضا أن يضيف التكتل أفرادا سوريين جدد إلى قائمة تضم 259 شخصا فرضت ضدهم عقوبات بالفعل بسبب ما تردد عن ضلوعهم في الحرب الأهلية التي تدور رحاها في البلاد منذ ما يقرب من ثماني سنوات.

كما تتهم الحكومات الغربية موسكو بالوقوف وراء الهجوم بغاز الأعصاب الذي استهدف سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبري البريطانية العام الماضي، وهو اتهام نفته روسيا. ولعب الحادث الذي وقع في آذار/ مارس الماضي دورا رئيسيا في دفع الاتحاد الأوروبي إلى وضع نظام عقوبات جديد في تشرين الأول/ أكتوبر، ما يسمح للتكتل باستهداف أفراد وكيانات في حال ضلوعهم في الهجمات الكيماوية.

ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ)

 

  • Syrien Idlib Giftgasangriff (picture-alliance/ZUMA Wire/Syria Civil Defence)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    الهجوم بغازات سامة على مدينة خان شيخون السورية وتسببه بمقتل العشرات ضمنهم أطفال، أعقبته ردود فعل دولية منددة، لكن عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار موقف ردا على الهجوم، أحدث منعرجا في الموقف الأمريكي حيث بادرت إدارة الرئيس ترامب بتوجيه ضربة جوية بصواريخ توماهوك على قاعدة جوية في حمص مرتبطة بالبرنامج الكيماوي السوري.

  • Syrien UN-Kontrolleure überprüfen Vorwürfe zu Giftgasangriff (picture-alliance/AP)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن "قلقها العميق" تجاه الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة خان شيخون. وأعلنت أن "بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة دخلت مرحلة جمع وتحليل كل الأدلة من المصادر الموجودة". كما أكدت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا أنها "تحقق حاليا" في الهجوم الكيميائي الذي وقع في محافظة إدلب. وشددت على "واجب تحديد هوية منفذي هذه الهجمات ومحاسبتهم".

  • Syrien UN-Kontrolleure überprüfen Vorwürfe zu Giftgasangriff (Getty Images/Afp)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وقتل أكثر من 70 مدني، وأصيب المئات غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم بالأسلحة الكيميائية على بلدة "خان شيخون" بريف إدلب، وسط إدانة دولية واسعة.

  • UN Inspektoren in Syrien (picture-alliance/dpa)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" قد صرح أن استخدام الأسلحة الكيميائية "يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي"، مبديا أسفه من أن "الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتحقق من هذه التقارير بصورة مستقلة".

  • Syrien Idlib Giftgasangriff (picture-alliance/ZUMA Wire/Syria Civil Defence)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وزعت مسودة مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب بإجراء تحقيق سريع بعد أن اتهمت المعارضة السورية والعديد من الدول الغربية النظام السوري بالمسؤولية عن الهجوم.

  • Syrien Aleppo Opfer von Chlorgas Angriff (picture-alliance/AA/I. Ebu Leys)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    ويعد الهجوم الأكثر دموية من نوعه، منذ أن أدى هجوم لقوات النظام بغاز السارين إلى مقتل نحو 1400 مدني بالغوطة الشرقية في أغسطس/ آب 2013.

  • Massengrab in Syrien 21.08.2013 (picture alliance/ZUMA Press)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    نسبة لبيانات الأمم المتحدة ففي آذار/مارس 2013، تم استخدم غاز السارين لأول مرة في في خان العسل بحلب وتسبب بسقوط 20 قتيلاً و80 مصاباً، بينهم مدنيون وجنود من قوات النظام. و في 21 آب / أغسطس 2013، استخدمت قوات النظام، غاز السارين، في قصفها للغوطة الشرقية.

  • Symbolbilod Syrien Chlorgas Opfer (picture alliance/AA/F. Taki)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    ويرى مراقبون إمكانية حصول فصائل سورية معارضة على الأسلحة الكيماوية عن طريق العراق، خاصة أن الحدود المفتوحة ، كما أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أكد مرارا أن الجماعات المسلحة استخدمت الأسلحة الكيماوية في العام الماضي.

  • Giftgas Chemiewaffen Vernichtung UN Inspektoren (Reuters)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وفي تشرين أول/ أكتوبر من العام 2013 وافقت سوريا على تدمير مخزونها من الأسلحة الكيماوية بموجب اتفاقية توسطت فيها موسكو وواشنطن.

  • UN Konferenz Syrien chemische Waffen Chemiewaffen Genf (picture-alliance/dpa)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وفيما يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا لمناقشة أبعاد الهجوم، رفضت روسيا مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى مجلس الأمن والذي يدين الهجوم واصفة إياه بـ "غير مقبول".

  • Syrien Krankenhaus Giftgasangriff April 2014 (picture-alliance/AP)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أصدرته من جنيف أن ضحايا هجوم في سوريا يشتبه في أنه نفذ بأسلحة كيماوية ظهرت عليهم أعراض تماثل رد الفعل على استنشاق غاز أعصاب. وقالت المنظمة في بيان "يبدو أن بعض الحالات ظهرت عليها مؤشرات إضافية تماثل التعرض لمواد كيماوية فسفورية عضوية وهي فئة من المواد الكيماوية التي تتضمن غاز الأعصاب."

  • Syrien Aleppo Opfer von Chlorgas Angriff (picture-alliance/AA/I. Ebu Leys)

    في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

    الجيش السوري نفى نفيا قاطعا من جهته أي استخدام لمواد كيماوية، وأتهم الجماعات المعارضة ومن يقف خلفها في تخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية، وهو ما أكدته روسيا التي دافعت عن النظام السوري، وقالت إن سلاح الجو السوري استهدف "مستودعا" لفصائل معارضة يحتوي "مواد سامة". (الكاتب: علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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في صور: الأسلحة الكيماوية في سوريا - خان شيخون هل تنهي اللاعقاب؟

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