الاتحاد الأوروبي يعلن تشكيل قوة عسكرية موحدة للتدخل السريع وقت الأزمات

تبنى وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي سياسة دفاعية مشتركة جديدةتسمح للاتحاد بتأسيس قوات للرد السريع، حسبما أكدت مصادر دبلوماسية متعددة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الاثنين (21 مارس/ آذار). وقال وزير الخارجية اللاتفي إدغار رينكيفيكس على تويتر إن القرار يمهد الطريق للاتحاد الأوروبي ليصبح "لاعبا دفاعيا وأمنيا" حقيقيا.

ومع ذلك، حذر من أن مصداقية التكتل في المنطقة لا تزال تخضع للتدقيق في أوكرانيا. ومن المكونات الرئيسية للسياسة الدفاعية الجديدة، إنشاء قوات مشتركة تتألف من 5 آلاف جندي للاستجابة السريعة في حالة نشوب أي أزمات. واقترحت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أن يقوم الجيش الألماني بإنشاء أول وحدة من وحدات الرد السريع، وذلك قبيل اجتماع وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي لمناقشة السياسة الدفاعية.

وستبدأ قوة الرد السريع التي سيطلق عليها اسم "البوصلة الاستراتيجية" العمل بحلول عام 2025. وقد أعطى غزو روسيا لأوكرانيا زخما جديدا إلى المناقشات الخاصة بالسياسة الدفاعية. وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل "عندما بدأنا في العمل، لم نكن نتصور أنه في اللحظة الأخيرة للموافقة سيكون الوضع في مثل هذا السوء". وأضاف إنه يتعين على الاتحاد الآن البدء في دراسة قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة تحدي الحرب".

مجالات التعاون العسكري والإنفاق الدفاعي

وتحدد السياسة الدفاعية المشتركة مجالات التعاون العسكري والانفاق الدفاعي وكذلك فرص حشد الموارد لتحقيق المزيد من الأمن ضد الهجمات الإلكترونية والتضليل العدائي. ويأتي القرار قبل أسبوع مكثف من المحادثات المقررة بين الحلفاء الغربيين بشأن أوكرانيا، حيث من المقرر أن يتم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري عقد قمة للاتحاد الأوروبي، وقمة لحلف شمال الاطلسي (الناتو) ومحادثات لمجموعة السبع.

مشاهدة الفيديو 01:22 وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يبحثون تشكيل قوات رد سريع للتكتل بعد فضيجة أفغانستان

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي قبيل الاجتماع المقرر في بروكسل، إن قرار فرض المزيد من العقوبات "سوف يهيمن (على الاجتماع) ولن يكون أمرا سهلا"، بينما لا تزال المسألة الخلافية المتعلقة بفرض حظر على واردات الطاقة الروسية، متروكة بدون التوصل إلى حل. وفي الوقت نفسه، لم تظهر أي بوادر لخفوت حدة الاشتباكات، وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع ونصف من بدء الغزو الروسي.

جدير بالذكر أن بولندا ودول البلطيق تمارس ضغوطا من أجل فرض عقوبات أكثر صرامة، تتضمن قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية، إلا أن ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، تقاوم ذلك هي وبعض الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

الجزء الأكبر من الدعم الإضافي الأوروبي للجيش الأوكراني

وعلى هامش اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، أن بلادها تعتزم تمويل أكثر من ربع الدعم الإضافي المقدم من الاتحاد الأوروبي للقوات المسلحة الأوكرانية. وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، "إنه من الجيد والصواب إقرار برنامج جديد بقيمة 500 مليون يورو لهذا الدعم"، مشيرة إلى أن بلادها تشارك في هذا البرنامج "بحصة 26 في المئة".

وكان قد تم الإعلان عن الـ500 مليون يورو الإضافية المخصصة لتوريد أسلحة ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في الحادي عشر من الشهر الجاري على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في مدينة فرساي الفرنسية. ويتعين الآن إقرار هذه المساعدات بشكل رسمي.

ع.ش/ف.ي (د ب أ)