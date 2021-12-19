 الاتحاد الأوروبي يعلن تشكيل قوة عسكرية موحدة للتدخل السريع وقت الأزمات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.03.2022

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أخبار

الاتحاد الأوروبي يعلن تشكيل قوة عسكرية موحدة للتدخل السريع وقت الأزمات

وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي يتبنون سياسة دفاعية مشتركة جديدة، حسبما أكدت مصادر دبلوماسية متعددة. ومن أساسيات هذه السياسة، إنشاء قوات مشتركة تتألف من آلاف الجنود للاستجابة السريعة في حالة نشوب أي أزمات.

صاروخ ستينغر

من المكونات الرئيسية للسياسة الدفاعية الجديدة، إنشاء قوات مشتركة تتألف من 5 آلاف جندي للاستجابة السريعة في حالة نشوب أي أزمات

تبنى وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي سياسة دفاعية مشتركة جديدةتسمح للاتحاد بتأسيس قوات للرد السريع، حسبما أكدت مصادر دبلوماسية متعددة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الاثنين (21 مارس/ آذار). وقال وزير الخارجية اللاتفي إدغار رينكيفيكس على تويتر إن القرار يمهد الطريق للاتحاد الأوروبي ليصبح "لاعبا دفاعيا وأمنيا" حقيقيا.

مختارات

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التطورات الأخيرة في أفغانستان رفعت حدّة الأصوات المطالبة في أوروبا بتطوير قوة عسكرية مشتركة، تكون قادرة على التصرف بسرعة في وقت الأزمات. فكيف تخطط دول الاتحاد الأوروبي لبناء قواعد قوة دفاع موحدة؟

في إطار الرد الأوروبي على الغزو الروسي لأوكرانيا، طالب البرلمان الأوروبي بضرورة إنهاء منح دول الاتحاد الأوروبي الجنسية والتأشيرات الأوروبية لمستثمرين أجانب أثرياء. فما هي جوازات السفر الذهبية ولمن تُمنح؟ ومن يوقف منحها؟

ومع ذلك، حذر من أن مصداقية التكتل في المنطقة لا تزال تخضع للتدقيق في أوكرانيا. ومن المكونات الرئيسية للسياسة الدفاعية الجديدة، إنشاء قوات مشتركة تتألف من 5 آلاف جندي للاستجابة السريعة في حالة نشوب أي أزمات. واقترحت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت أن يقوم الجيش الألماني بإنشاء أول وحدة من وحدات الرد السريع، وذلك قبيل اجتماع وزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي لمناقشة السياسة الدفاعية.

وستبدأ قوة الرد السريع التي سيطلق عليها اسم "البوصلة الاستراتيجية" العمل بحلول عام 2025. وقد أعطى غزو روسيا لأوكرانيا زخما جديدا إلى المناقشات الخاصة بالسياسة الدفاعية. وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل "عندما بدأنا في العمل، لم نكن نتصور أنه في اللحظة الأخيرة للموافقة سيكون الوضع في مثل هذا السوء". وأضاف إنه يتعين على الاتحاد الآن البدء في دراسة قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة تحدي الحرب".

مجالات التعاون العسكري والإنفاق الدفاعي

وتحدد السياسة الدفاعية المشتركة مجالات التعاون العسكري والانفاق الدفاعي وكذلك فرص حشد الموارد لتحقيق المزيد من الأمن ضد الهجمات الإلكترونية والتضليل العدائي. ويأتي القرار قبل أسبوع مكثف من المحادثات المقررة بين الحلفاء الغربيين بشأن أوكرانيا، حيث من المقرر أن يتم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري عقد قمة للاتحاد الأوروبي، وقمة لحلف شمال الاطلسي (الناتو) ومحادثات لمجموعة السبع.

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وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يبحثون تشكيل قوات رد سريع للتكتل بعد فضيجة أفغانستان

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي قبيل الاجتماع المقرر في بروكسل، إن قرار فرض المزيد من العقوبات "سوف يهيمن (على الاجتماع) ولن يكون أمرا سهلا"، بينما لا تزال المسألة الخلافية المتعلقة بفرض حظر على واردات الطاقة الروسية، متروكة بدون التوصل إلى حل. وفي الوقت نفسه، لم تظهر أي بوادر لخفوت حدة الاشتباكات، وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع ونصف من بدء الغزو الروسي.

جدير بالذكر أن بولندا ودول البلطيق تمارس ضغوطا من أجل فرض عقوبات أكثر صرامة، تتضمن قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية، إلا أن ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، تقاوم ذلك هي وبعض الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

الجزء الأكبر من الدعم الإضافي الأوروبي للجيش الأوكراني

وعلى هامش اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، أن بلادها تعتزم تمويل أكثر من ربع الدعم الإضافي المقدم من الاتحاد الأوروبي للقوات المسلحة الأوكرانية. وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، "إنه من الجيد والصواب إقرار برنامج جديد بقيمة 500 مليون يورو لهذا الدعم"، مشيرة إلى أن بلادها تشارك في هذا البرنامج "بحصة 26 في المئة".

وكان قد تم الإعلان عن الـ500 مليون يورو الإضافية المخصصة لتوريد أسلحة ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في الحادي عشر من الشهر الجاري على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في مدينة فرساي الفرنسية. ويتعين الآن إقرار هذه المساعدات بشكل رسمي.

ع.ش/ف.ي (د ب أ)

  • Frankreich Geschichte Außenminister Robert Schuman in Paris Schuman-Plan (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في التاسع من أيار/ مايو 1950...

    ... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).

  • Rom, Italien: Römische Verträge 1957 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في 25 آذار/ مارس 1957...

    ... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.

  • Großbritannien tritt der EG bei 1972 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في كانون الثاني/ يناير 1973...

    ...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.

  • Symbolbild Lust an Europa (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1993...

    ... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.

  • Belgien: Statue Europa vor EU-Parlament, Brüssel (picture-alliance/D. Kalker)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في الأول كانون الثاني/ يناير2002...

    ... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.

  • EU Erweiterung Prager Brücke 30.04.2004 (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أيار/ مايو 2004

    وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.

  • Symbolbild Lissabon-Vertrag (EC AV Service)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في ربيع 2005...

    ... دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.

  • Griechenland Athen Schuldenkrise (picture-alliance/AP Photo/D. Ochoa de Olza)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة مالية خانقة

    في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.

  • Ankunft von Flüchtlingen am Bahnhof München (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة اللاجئين

    وما أن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.

  • Großbritannien Dover Banksy - Brexit (picture-alliance/abaca/D. Prezat)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    بريكسيت

    جاءت بعد ذلك أزمة بريكسيت التي وجهت ضربة إلى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/ يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

  • Symbolbild - Brexit und EU (Getty Images/AFP/T. Akmen)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    لكن...

    ... بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكسيت الذي كان مقررا في 29 آذار/ مارس 2019. وقد وافقت الدول الـ27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.


 

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