الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب 30 ألف جندي أوكراني على أراضيه

تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تدريب 15 ألف جندي إضافي، ليرتفع عدد الجنود الذين سيتم تدريبهم إلى 30 ألف جندي، حسبما قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء (الأول من فبراير/ شباط 2023). وسيتم الإعلان رسميا عن الهدف الجديد في قمة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يوم الجمعة القادم في كييف.

وكانت مهمة التدريب المستمرة حاليا قد بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وتستهدف تقديم تدريب فردي وجماعي ومتخصص للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لبيان صحفي. وتساعد المهمة الجيش الأوكراني على الدفاع عن أراضيه وحماية السكان المدنيين، وتم استحداثها استجابة لطلب من أوكرانيا لتقديم الدعم لها في أعقاب الغزو الروسي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن خطط زيادة عدد الجنود الذي تستهدفهم مهمة التدريب خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى أوكرانيا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وبموجب تفويض المهمة، سيتم تدريب الجنود الأوكرانيين في بولندا وألمانيا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي. وسيقدم الجيش الألماني، بالإضافة إلى أمور أخرى، تدريبا قتاليا وتدريبات تكتيكية للجنود من الرتب المختلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم ألمانيا التدريب للمدربين بالجيش الأوكراني والتدريب الطبي والتدريب على أنظمة أسلحة مختلفة بالتعاون الوثيق مع صناعة الدفاع.

ووفقا للخطط الأصلية، كانت ألمانيا ترغب في تدريب لواء يتألف من 5 آلاف جندي أوكراني. ويعتمد العدد النهائي أيضا على عدد الجنود الذين تستطيع وزارة الدفاع الأوكرانية إرسالهم إلى الخارج في ضوء الحرب المستمرة ضد روسيا.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم دعما ماليا بمليارات اليورو العام الماضي، وخصص 18مليار يورو كمساعدات العام الجاري.

تريد الدول الأوروبية مضاعفة أعداد الجنود الأوكرانيين الذين كانت تنوي استقبالهم وتدريبهم.

من جهته قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، لشبكة سكاي نيوز البريطانية، إن "روسيا تستعد لتصعيد الحربإلى أقصى حد، وتجمع كل ما يمكن، وتقوم بعمل مناورات وتدريبات ... ويمكنني القول إننا لا نستبعد أي سيناريو خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة."، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

ولم يستبعد دانيلوف احتمال محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن هجوم آخر من الشمال والجنوب والشرق، كما حدث في 24 شباط/ فبراير 2022 - وربما حتى يتزامن ذلك مع الذكرى السنوية للحرب.

ومن ناحية أخرى، قال سكرتيرمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكرانيإن الجيش الأوكراني يستعد لجميع الاحتمالات، وإن هذه المرة حصل على دعم من الشركاء الغربيين مثل المملكة المتحدة أكبر بكثير مقارنة بالعام الماضي.

وتوقع المسؤول الأوكراني أن يشارك نحو نصف أكثر من 320 ألف جندي حشدتهم روسيا في أيلول/ سبتمبر الماضي في الموجة الثانية. وأشار إلى أن "المعارك الرئيسية لم تأت بعد".

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب/ د ب ا)