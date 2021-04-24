 الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم مساعدة للهند لمواجهة كارثة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.04.2021

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أخبار

الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم مساعدة للهند لمواجهة كارثة كورونا

في ظل المأساة التي تعيشها الهند مع تسارع انتشار وباء كورونا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم "المساعدة" للهند عبر تفعيل الآلية الاوروبية للحماية المدنية.

مرضى كورونا في الهند

سجّلت الهند الأحد 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في عدد قياسي عالمي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لايين اليوم الأحد (25 ابريل/نيسان 2021) على تويتر أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم "المساعدة" للهند لمكافحة تسارع انتشار وباء كوفيد-19 بعد تسجيل البلاد حصيلة قياسية، من خلال تفعيل الآلية الاوروبية للحماية المدنية.

مختارات

وتم إنشاء هذه الآلية عام 2001، وهي تسمح لدول الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في تنسيق مساعداتها ونشر الموارد في كل أنحاء العالم في حال حدوث حالة طوارئ واسعة النطاق لا يمكن لبلد محدد معالجتها بمفرده.

وكتبت فون دير لايين "الاتحاد الأوروبي يجمع موارده للاستجابة بسرعة لطلب الهند للحصول على المساعدة من خلال الآلية الاوروبية للحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي"معبّرة عن "قلقها من الوضع الوبائي" في هذا البلد.

وغرّد المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش على الشبكة الاجتماعية نفسها، موضحاً أن مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ الذي يقع في صلب هذه الآلية، كان ينسق مع "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول استعدادها لتوفير الأكسجين والعلاجات في حالات الطوارئ".

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قرر الاتحاد الاوروبي تفعيل الآلية الاوروبية للحماية المدنية لمساعدة الهند التي اقترب نظامها الصحي من الانهيار

وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد أن حكومتها تستعد لتقديم مساعدة عاجلة للهند. وقالت "إلى الشعب الهندي، أريد أن أعبر عن تعاطفي الكامل وسط هذه المعاناة الرهيبة التي يسببها كوفيد-19 من جديد للسكان".

وسجّلت الهند الأحد 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في عدد قياسي عالمي. ومع تسجيلها هذه الحصيلة القياسية، لا تتمكن الدولة العملاقة التي تعدّ 1,3 مليار نسمة من السيطرة على الطفرة الوبائية التي تجتاحها.

وفي ظل تدفق المصابين بالفيروس، يرزح نظامها الطبي تحت ضغط هائل، فيما تواجه البلاد نقصاً في أسرة المستشفيات واحتياطات الأكسجين والأدوية الحيوية.

ع.ح./ز.أ.ب (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 02:23

كورونا: مستشفيات الهند تستغيث وسط ارتفاع غير مسبوق في عدد حالات الإصابة والوفاة

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