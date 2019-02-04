 الاتحاد الأوروبي يرفض الخيار العسكري في فنزويلا | أخبار | DW | 18.02.2019

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أخبار

الاتحاد الأوروبي يرفض الخيار العسكري في فنزويلا

بعد ورود معلومات عن "انتشار جنود أميركيين على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا"، جدد الاتحاد الأوروبي تمسكه بإيجاد مخرج سلمي للأزمة في فنزويلا من خلال إجراء انتخابات رئاسية. بروكسل حذرت من عواقب أي تصعيد عسكري هناك.

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المساعدات الانسانية واختبار القوة بين مادورو وغوايدو

في موقف يتناقض مع ما تتبناه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم الاثنين (18 شباط/ فبراير 2019) رفضها لتبني الخيار العسكري في الأزمة الفنزويلية. وقالت خلال مؤتمر صحافي إثر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد "لقد استبعدنا بشكل قاطع أي دعم من قبل الاتحاد الأوروبي لتصعيد عسكري في فنزويلا، أو أي قبول بذلك".

بيد أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعا إلى ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو. وأضاف قائلا:  "ليس واردا أن يمارس (مادورو) لعبة الوقت وينتصر في النهاية. لهذا السبب، من المهم أن نبقي الضغط على النظام"، مشيرا إلى إمكان فرض عقوبات جديدة.

موغيريني رفضت أي إجراء يطال سكان فنزويلا واقتصادها، لكنها لم تستبعد إضافة أسماء جديدة إلى قائمة الأفراد في نظام مادورو المحظور عليهم دخول الاتحاد الأوروبي. وقالت "ستكون عقوبات محددة ومبررة بمسؤولية عن أعمال العنف أو إعاقة الديموقراطية".

من جانبه أعرب وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل عن قلقه حيال معلومات تتحدث عن "انتشار جنود أميركيين على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا". وصرح لدى وصوله إلى الاجتماع "يجب تأكيد هذه المعلومات (...) ولكن علينا تجنب تصعيد عسكري في فنزويلا بكل السبل".

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان "لن نخرج من الأزمة السياسية في فنزويلا إلا عبر انتخابات رئاسية (...) وهذا المخرج الدبلوماسي بالنسبة إلينا يعود إلى خوان غوايدو (رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض) لأنه يتمتع حاليا بالشرعية لإجراء هذه الانتخابات".

وأوضحت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي وأوروغواي، اللذين يشاركان في ترؤس مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بفنزويلا، سيرسلان بعثة تقنية "هذا الأسبوع" إلى كراكاس بهدف "تقييم الدعم الواجب تقديمه لفتح الطريق أمام انتقال ديموقراطي وسلمي" وخصوصا إجراء "انتخابات رئاسية حرة".

وأكدت أن أعضاء البعثة "سيلتقون مختلف الأفرقاء"، مضيفة "نسعى إلى مخرج سلمي لهذه الأزمة".

أ.ح/ع.خ (أ ف ب)

  • Venezuela Caracas Juan Guaido (picture-alliance/dpa/sincepto/R. Hernandez)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    الخصم

    هل هو الرجل القوي الجديد في فنزويلا؟ خوان غوايدو البالغ من العمر 35 عاما الذي هو رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا يريد قيادة البلد إلى مستقبل جديد. وفي الثالث والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2019 أعلن نفسه رئيساً انتقالياً لفنزويلا ـ ما يُعد تحديا خطيراً للرئيس المنتخب الموجود في السلطة نيكولاس مادورو.

  • Venezuela Caracas Rede Nicolas Maduro (Reuters/M. Quintero)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    النضال من أجل المنصب !

    مادورو أوضح مؤخراً أنه لا يريد الدعوة إلى انتخابات جديدة، كما يطالب بذلك كثيرون. لكنه يواجه معارضة قوية يتهمه ممثلوها بتحمل مسؤولية تدهور الاقتصاد في البلاد حيث يعاني السكان من نسبة تضخم تتجاوز مليون في المائة. كما أنهم يتهمونه بالمراهنة أكثر على استخدام العنف.

  • Venezuela Krise Unterstützer von Präsident Nicolas Maduro in Caracas (Getty Images/AFP/Y. Cortez)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    ليس وحيداً

    وعلى الرغم من المعارضة المتنامية ضده، ينعم مادورو بدعم قطاعات كبيرة من الشعب ممن يعتقدون أن العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص لن يتحقق إلا معه. وشعارهم هو اللون الأحمر، لون الاشتراكية. والجماهير الحمراء توحي لمادورو أنه ليس وحيدا في خندقه.

  • Venezuela Protest & Demonstration gegen Nicolas Maduro in Caracas (Getty Images/AFP/F. Parra)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    نحن كثر

    لكن حتى غوايدو بإمكانه أن يعول على أنصاره. وبخلاف أتباع مادورو فإنهم لا يراهنون على لون رمزي، بل على العلم الفنزويلي بالأحمر والأزرق والأصفر بنجومه البيضاء الثمان، ورسالتهم هي أن القضية هي الوطن وليس مذهب سياسي.

  • Venezuela, Caracas: Leere Regale in einem Supermarkt (picture-alliance/dpa/A. Vautierle Pictorium)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    اقتصاد متهاوٍ

    السبب الرئيسي وراء الاحتجاجات هو أن اقتصاد البلد الذي كان غنياً، تهاوى في السنوات الأخيرة. وبسبب سعر النفط المنخفض تتدفق أموال أقل على صندوق الدولة. والقدرة الشرائية للمواطنين تتراجع بسبب التضخم. والنتيجة هي رفوف فارغة في كل المحلات التجارية، ومن أجل تفادي الجوع رحل كثير من الفنزويليين إلى الخارج.

  • Brasilien, Venezolanische Familie aus dem Bundesstaat Aragua posieren für ein Foto, als sie versuchen, in Richtung Boa Vista Stadt trampen, nachdem sie Flüchtlingsstatus oder vorübergehenden Aufenthalt an der Grenzkontrolle von Pacaraima erhalten (Reuters/N.Doce)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    تضامن مع فنزويلا

    هذه العائلة ـ مثل كثير من الفنزويليين ـ هربت إلى البرازيل. وبعدما تم قبول افرادها هناك كلاجئين، فإنها في طريقها إلى مدينة بوا فيستا حيث تنوي الاستقرار. واللافتة التي يحملها الرجل في الصورة توحي باستعداد البرازيليين على المساعدة، وهم متضامنون في غالبيتهم.

  • Vizepräsident Mike Pence spricht im Rahmen einer Diskussionsrunde über die politische Krise in Venezuela (picture-alliance/AP/B. Anderson)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    "وقت العمل"

    يضيق الوضع بالنسبة إلى مادورو، إذ أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس دعا إلى الإطاحة بمادورو. وقال أمام مئات من المهاجرين الفنزويليين في فلوريدا:" الوقت حان لإنهاء ديكتاتورية مادورو". وأضاف بأنّ "هذا ليس وقت الحوار، بل إنه وقت العمل". وقال نائب الرئيس الأمريكي بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

  • Brüssel Europaparlament Abstimmung zu Venezuela Guiado (European Union/EP)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    رياح عاتية من الاتحاد الأوروبي

    وحتى من جانب الاتحاد الأوروبي تهب رياح قوية في وجه مادورو. فألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وبريطانيا وهولندا وبلجيكا اعترفت بغوايدو كرئيس انتقالي شرعي. وتجاهل مادورو المهلة الزمنية التي وضعتها الدول الأوروبية للدعوة إلى انتخابات جديدة. ووافق البرلمان الأوروبي قبلها على الاعتراف بخوان غوايدو كرئيس انتقالي في فنزويلا.

  • Venezuela Anti-Regierungs- Proteste in Caracas (Getty Images/AFP/F. Parra)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    لا تكن جاهلا

    هذا المتظاهر يحث مواطنيه على الوقوف بشكل أوضح ضد مادورو. "لا تكن جاهلا ولا تكن غير مبال"، كُتب على اللافتة. "بكسلك لن ننتصر على الديكتاتورية".

  • Jose Luis Silva, Militäroffizier von Venezuela (Reuters/J. Roberts)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    ضابط يتخذ موقفا

    حتى بعض العسكريين بدأوا يتنصلون من مادورو. خوسي لويس سيلفا، الملحق العسكري لفنزويلا في واشنطن انحاز إلى جانب غوايدو. وقال هذا الضابط:" إنه الرئيس الشرعي الوحيد". وفي واشنطن تترك هذه التصريحات صدى إيجابيا.

  • Bildergalerie Venezuela Proteste (Reuters/M. Quintero)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    قوة الدولة

    مازالت قوى الأمن تتحرك إلى جانب مادورو. وهي تعمل بحزم ضد المتظاهرين الذين لا يتردد بعضهم في استخدام العنف. وأدت المواجهات في الشوارع إلى سقوط بعض القتلى.

  • Bildergalerie Venezuela Proteste Diaspora (Reuters/M. Acosta)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    اختبار القوة

    إلا أن المتظاهرين لا ينحنون. "القوة"، كتبت هذه المتظاهرة الشابة من أنصار غوايدو على شريط في العنق. وحتى الجانب الآخر يبرهن على حزم في مواقفه. فالبلاد تقف أمام اختبار قوة حاسم. كيرستن كنب / م.أ.م


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