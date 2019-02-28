 الاتحاد الأوروبي يرفض إدراج السعودية على قائمة سوداء لغسل الأموال | أخبار | DW | 01.03.2019

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أخبار

الاتحاد الأوروبي يرفض إدراج السعودية على قائمة سوداء لغسل الأموال

مارست السعودية والولايات المتحدة ضغوطا من أجل منع الاتحاد الأوروبي من تبني مقترح يضع السعودية وأربع مناطق أمريكية على قائمة سوداء تضم 23 دولة ومنطقة توصف بأنها "مرتفعة المخاطر"، فيما يخص غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

EU-Kommission in Brüssel (picture-alliance/dpa/APA/R. Schlager)

مبنى المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيف)

رفضت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع اليوم الجمعة (أول مارس/ آذار 2019) مقترحا يدعو لوضع السعودية وأربع مناطق أمريكية بقائمة سوداء لجهات موصومة بضعف الرقابة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

مختارات

أصدرت المفوضية الأوروبية قائمة سوداء كانت متوقعة بشكل كبير تتضمن 23 دولة ومنطقة مقصرة في مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتتضمن القائمة ملاذات مصرفية معروفة. لكنها شملت هذه المرة السعودية. (13.02.2019)

تسعى السعودية جاهدة إلى أن تكون حليفا قويا للغرب رغم الانتقادات الحادة الموجهة إليها في مجال حقوق الإنسان واتهام بعض السعوديين بتمويل جماعات ارهابية. مما يجعل هذا البلد يعج بالمتناقضات على مستوى المصالح والاهتمامات. (12.02.2013)

ومارست السعودية، وهي مستورد كبير للأسلحة والسلع من الاتحاد الأوروبي، ضغوطا ضد اقتراح المفوضية الأوروبية بإدراجها كبلد "عالي المخاطر".

ووافق ممثلو دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم الجمعة على بيان حول هذه القضية اطلعت عليه رويترز ويتوقع أن يقره رسميا وزراء العدل والشؤون الداخلية في اجتماعهم يوم الخميس المقبل.

وقال البيان "لن ندعم المقترح الحالي الذي لم يتم إعداده وفقا لعملية تتسم بالشفافية والمصداقية تحفز الدول المعنية على اتخاذ إجراءات حاسمة وتحترم في نفس الوقت حقها في أن يكون صوتها مسموعا".

واعترضت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا على المقترح قائلة إن عملية الإدراج كانت "معيبة" ورفضت إدراج مناطق تابعة لها هي ساموا الأمريكية وجزر العذراء الأمريكية وبويرتوريكو وغوام.

ص.ش/ع.ج (رويترز، أ ف ب)

  • Saudi Arabien - Donald Trump zu Besuch in Riad (picture-alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    السلاح الأمريكي في الصدارة

    بلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة 2015 - 2017 أكثر من 43 مليار دولار. وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات آبراهامز إضافة إلى طائرات حربية. ووقعت السعودية كذلك صفقة مع الولايات المتحدة لتوريد كميات مختلفة من المنظومات الصاروخية الدفاعية ومعدات لها.

  • US Manöver im Baltikum Lettland (Reuters/I. Kalnins)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    3 مليار دولار في بداية عام 2018!

    واصلت المملكة مضاعفة حجم ترسانتها من السلاح والذخيرة العسكرية خلال هذا العام، وذلك حسب موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابع للبنتاغون، إذ بلغ حجم صفقات السلاح من الولايات المتحدة خلال الأشهر الأولى من 2018 قرابة 3 مليارات دولار. وشملت الصفقة توريد مدافع ذاتية الحركة وطائرات عسكرية ومنظومات مضادة للدبابات، إضافة إلى دبابات وذخائر ومعدات عسكرية.

  • Saudi-Arabien Besuch Theresa May in Riad (Reuters/Saudi Royal Court/B. Algaloud)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    أكبر مشتري للسلاح البريطاني

    العربية السعودية أكبر مشتري للسلاح البريطاني، بحسب ما ذكر في موقع "منظمة ضد تجارة الأسلحة" المتواجد في المملكة المتحدة. وفاق حجم الصفات العسكرية خلال فترة 2015 - 2017 الـ13 مليار جنيه أسترليني. وشملت معظم الصفقات أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية. ولم يتمكن الأمير محمد خلال زيارته الأخيرة إلى بريطانيا قبل شهر من إنجاز توقيع صفقة سلاح لشراء 48 مقاتلة تايفون، لكن شهدت المفاوضات تقدما ملحوظا في مسار الصفقة.

  • Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    الزيارة التاريخية إلى روسيا

    شهدت الزيارة التاريخية التي أجراءها ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في آواخر العام الماضي إلى موسكو توقيع صفقات سلاح شملت تزويد المملكة على منظومة الصواريخ الروسية الشهيرة إس 400 "تريومف"، إضافة إلى فتح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنيكوف في المملكة. وبلغ تكلفة الصفقات قرابة 3 مليارات دولار.

  • Symbolbild Waffenexporte Deutschland Panzer (Ralph Orlowski/Getty Images)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    مد وجزر

    يمكن وصف صفقات السلاح بين المملكة الخليجية وألمانيا بالمد والجزر! إذ رفضت ألمانيا توريد 800 دبابة بقيمة 18 مليار يورو للسعودية، وذلك بسبب "انتهاك الرياض لحقوق الإنسان". إلا أن برلين وافقت في عام 2016 على تسليم 48 زورقاً من زوارق الدوريات لخفر السواحل التابع للمملكة. وعلى خلفية حرب اليمن، قررت الحكومة الألمانية وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في هذه حرب.

  • Saudi-Arabien Riad Besuch Emmanuel Macron (picture-äalliance/AA/Saudi Royal Council/B. Algaloud)

    أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    السعودية والسلاح الفرنسي

    زار محمد بن سلمان بعد توليه منصب وزارة الدفاع "عاصمة الأنوار" والتقى بالرئيس الفرنسي حينها فرانسوا أولاند. وشهدت الزيارة التوقيع على عدة صفقات عسكرية شملت مدرعات وصواريخ مضادة للدروع وزوارق خفر السواحل وطائرات ومروحيات بقيمة مليارات اليوروهات. وأبدت السعودية كذلك اهتماما كبيرا بدبابات لوكليرك الفرنسية، التي تميزت أثناء مشاركتها في صفوف الجيش الإماراتي في حرب اليمن ضمن التحالف العربي.


مختارات

أبرز صفقات السلاح التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

شهدت فترة محمد بن سلمان منذ توليه منصب وزير الدفاع في السعودية عام 2015 ارتفاعاً ملحوظاً في صادرات الأسلحة إلى المملكة، حيث تتصدر السعودية قائمة مستوردي السلاح في المنطقة، حسبما أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. (06.04.2018)  

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أشار الصحفي الخبير في شؤون الاتحاد الأوروبي حسين الوائلي أن وضع السعودية على القائمة السوداء لغشل الأموال يدخل في إطار الضغوطات الأوروبية من أجل الحصول على تنازلات من الرياض.

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