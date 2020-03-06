 الاتحاد الأوروبي يربط تقديم مساعدات لتركيا بوقف ″الابتزاز″ باللاجئين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الاتحاد الأوروبي يربط تقديم مساعدات لتركيا بوقف "الابتزاز" باللاجئين

مع مناشدة الاتحاد الأوروبي اللاجئين بعدم محاولة عبور الحدود صوب اليونان، طالبت أنقرة الاتحاد الايفاء بوعوده والتزاماته إزاء اللاجئين. وتدرس أوروبا تقديم مساعدات مالية لأنقرة لحث تركيا على وقف تدفق اللاجئين نحو حدوده.

Türkei Tränengaseinsatz gegen Flüchtlinge an der Grenze zu Griechenland (picture-alliance/AA/H. M. Sahin)

ربط مفوض ميزانية الاتحاد الأوروبي يوهانس هان تقديم مساعدات ومنح إضافية من دول الاتحاد الأوروبي لتركيا مخصصة للاجئين، بشرط توقف "سياسة الإبتزاز" من جانب تركيا.. وقال هان لصحيفة فيلت في عددها الصادر اليوم السبت (السابع من آذار/ مارس) "نتوقع أن تساعد هذه المنح المالية على إيقاف سياسات أنقرة الابتزازية عن طريق إرسال اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي". من حيث المبدأ، سيكون الاتحاد الأوروبي أيضًا "مستعدًا لتقديم المزيد من المساعدات المالية لدعم اللاجئين في تركيا". ومع ذلك، ستكون هذه "أقل بكثير" مما كانت عليه في اتفاقية اللاجئين السابقة للاتحاد الأوروبي مع تركيا، حسبما أعلن هان.

  وقال هان في الصحيفة إن منح الاتحاد الأوروبي لتركيا ستظل "مخصصة حصريًا وتدفع معظمها من خلال منظمات الإغاثة". كما أشار إلى أن حاجة تركيا إلى المساعدات المالية قد انخفضت: لقد تم بالفعل بناء العديد من المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات الخاصة باللاجئين و"لا يتعين تمويلها مرة أخرى".

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد أعلن الجمعة أنّ الاتّفاق بين الاتّحاد الأوروبي وتركيا الذي أدّى منذ العام 2016 إلى الحدّ من الهجرة إلى أوروبا بات "مَيتًا"، متهما أنقرة "بالمساعدة" في التدفّق المستمرّ لآلاف المهاجرين على الحدود. وقال ميتسوتاكيس لشبكة سي إن إن، "الآن، دعونا نكون صادقين، الاتّفاق قد مات". وأضاف "لقد مات لأن تركيا قررت خرق الاتفاق بالكامل بسبب ما حدث في سوريا".

واعتبر ميتسوتاكيس أنّ تركيا تفعل "عكس" ما التزمت به لناحية إبقاء طالبي اللجوء لديها. وقال "لقد قاموا بشكل منهجيّ، في البر والبحر على السواء، في مساعدة الناس في جهودهم لعبور الحدود إلى اليونان".

وأقرّ بأنّ تركيا تستضيف زهاء أربعة ملايين لاجئ من سوريا، لكنه شدّد على أنّ "تركيا لن تبتزّ أوروبا بهذه المشكلة". وتابع "لسنا مَن يقوم بتصعيد هذا النزاع (...) لدينا كل الحقّ (...) في حماية حدودنا السيادية".

 

وناشد الاتحاد الأوروبي اليوم المهاجرين على الحدود التركية التوقفعن التوجه إلى الحدود اليونانية أو محاولة انتهاكها قائلا إن الحدود مغلقة وإن أي تشجيع على ذلك من جانب
السلطات التركية لعبة لابد أن تتوقف. وفي مؤتمر صحفي في زغرب قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "الأنباء التي تزعم فتح (الحدود
اليونانية التركية) كاذبة ويجب ألا يحاول الناس الوصول إلى هناك". وأضاف بوريل بعد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في العاصمة الكرواتية "إذا كنا نريد تجنب مواقف حرجة يتعين أن نعرف الحقيقة. دعونا نوقف هذه اللعبة". كما طالب وزراء الخارجية أنقرة في بيان بالكف عن نشر "معلومات مضللة" عن فتح حدود الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزراء إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية" لوقف "العبور غير المشروع" للحدود، في إشارة إلى تشديد موقف الاتحاد منذ أزمة المهاجرين في عام 2015 عندما تدفق أكثر من مليون لاجئ إلى دول التكتل الأوروبي. لكن البيان لم يخض في تفاصيل. 

ولم يوافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على مساعدات إضافية لتركيا ويرجع ذلك جزئيا إلى ضغط اليونان وقبرص المستمر لمنع أي خطوة يمكن أن تشير إلى ضعف أمام أنقرة. وقال بوريل "لا اتفاق على تمويل إضافي" مضيفا أن المحادثات ستستمر في الأيام المقبلة.

وطبقا لاتفاق عام 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا يقدم التكتل الأوروبي لأنقرة ستة مليارات يورو (6.78 مليار دولار) للمساعدة في تمويل الإسكان والمدارس والمراكز الطبية للاجئين الذين فروا من الحرب الأهلية التي تدور رحاها على مدى تسع سنوات. 

من جهتها اتهمت أنقرة الاتحاد الأوروبي باستخدام المهاجرين كأدوات سياسية والسماح بالتعدي على القانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن دعم الاتحاد الأوروبي لليونان في محاولة منع المهاجرين من عبور الحدود تظهر أنه سمح بالتغاضي عن قوانينه وقيمه. الرئاسة التركية من جانبها أكدت في بيان أن الرئيس أردوغان أبلغ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي الجمعة بأن ترتيبات الاتفاق الخاص بالمهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوروبي لم تعد ناجعة وفي حاجة للتعديل.

وفي تطور جديد نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن جهاز خفر السواحل التركي قوله إنه "بأمر من الرئيس (أردوغان) لن يُعطى أي إذن للمهاجرين بعبور بحر إيجه بسبب ما يتضمنه ذلك من مخاطر".
 

واندلعت صدامات جديدة لفترة وجيزة الجمعة على الحدود اليونانية التركيةبين الشرطة اليونانية التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، والمهاجرين الذين رشقوا عناصرها بالحجارة.

وبعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 28 شباط/فبراير فتح الحدود مع اليونان، توجّه آلاف عدّة من المهاجرين إليها معيدين للأذهان ما حدث خلال أزمة الهجرة التي شهدتها القارة الأوروبية في عام 2015.

ع.أج/ ع ج م (رويترز، أ ف ب، د ب ا)

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


 

مختارات

صدامات و"حرب" غازات مسيلة للدموع عند الحدود التركية اليونانية

استنجدت الشرطة اليونانية بمدافع الماء لتفريق المحتشدين الذين تدعمهم عبوات من الغاز المسيل للدموع، ما يثير تساؤلات عن مصدرها وسط اتهامات يونانية للشرطة التركية بالمساهمة في ذلك. (06.03.2020)  

الصليب الأحمر الدولي يستنكر استخدام المهاجرين "كأسلحة سياسية"

استنكر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر استخدام المهاجرين عند الحدود التركية اليونانية "كأسلحة سياسية" موجهاً نقداً شديد اللهجة للاتحاد الأوروبي، الذي يسعى لتهدئة أنقره بتخصيص 670 مليون يورو لصالح اللاجئين السوريين في تركيا. (05.03.2020)  

مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

آلاف اللاجئين يتزاحمون على الحدود اليونانية-التركية بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سماح بلاده للمهاجرين بالعبور تجاه أوروبا. مأساة اللاجئين على أبواب أوروبا، في صور. (03.03.2020)  

مواضيع ذات صلة

Griechische Sicherheitskräfte an der türkisch-griechischen Grenze

الاتحاد الأوروبي مخاطبا اللاجئين: حدودنا مغلقة 06.03.2020

دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون مغادرة تركيا باتجاه أوروبا إلى عدم التوجه نحو الحدود مع اليونان، لأنها لن تفتح. فيما أبدى الوزراء استعدادهم لتقديم مساعدات إضافية لتركيا.

Griechenland Flüchtlinge in Lesbos

الاتحاد الأوروبي يؤكد تصميمه على حماية حدوده الخارجية 05.03.2020

أظهر بيان الاجتماع الطارئ في بروكسل، عزم الأوروبيين على "حماية" الحدود الخارجية للاتحاد، بيد أنهم شددوا على أن تتفق الاجراءات المتخذة مع القانون الدولي، يأتي ذلك مع استمرار تدفق اللاجئين القادمين من تركيا.

Migranten an geschlossenem türkisch-griechischen Grenzübergang

وجهة نظر: بدون الصفقة مع تركيا يبقى الاتحاد الأوروبي عاريا 03.03.2020

وفجأة تنفجر أزمة جديدة، فتركيا تنفذ تهديدها وتفسح المجال لمرور اللاجئين نحو أوروبا. والنتيجة: على الاتحاد الاوروبي أن يواجه بنفسه هذه الموجة ويعتني مباشرة باللاجئين، كما يرى بيرند ريغرت في تعليقه.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  