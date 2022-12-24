 الاتحاد الأوروبي يدين "بشدة" منع طالبان عمل النساء في المنظمات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.12.2022

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الاتحاد الأوروبي يدين "بشدة" منع طالبان عمل النساء في المنظمات

دان الاتحاد الأوروبي حظر طالبان عمل النساء في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان، معلنا أنه يقيّم تداعيات ذلك على مسألة تقديم المساعدات إلى البلاد، جاء ذلك عقب أمر حكومة الحركة المنظمات المحلية والدولية بوقف عمل النساء.

مظاهرة نسائية في كابول ضد حرمان المرأة الأفغانية من التعليم الجامعي (22.12.2022)

مظاهرة نسائية في كابول ضد حرمان المرأة الأفغانية من التعليم الجامعي (22.12.2022)

قالت ناطقة باسم مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان اليوم السبت (24 ديسمبر/ كانون الأول 2022) إن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة   قرار طالبان الأخير منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية". وأضاف البيان "نقيّم الوضع وتأثيره على تقديمنا للمساعدات ميدانيا".

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وأضافت نبيلة مصرالي الناطقة باسم بوريل: "يبقى شاغلنا الرئيسي رفاه وحقوق وحريات الشعب الأفغاني". وأكدت أن حظر النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية "يعد قيدا قاسيا آخر على قدرة النساء في أفغانستان على ممارسة حقوقهن وحرياتهن الأساسية ويمثل خرقا واضحا للمبادئ الإنسانية".

ويعد الاتحاد الأوروبي من أبرز الجهات الممولة للمنظمات الإغاثية العاملة في  أفغانستان  لكنه لا يعترف بحكومة  طالبان  رسميا.

وكان خطاب من وزارة الاقتصاد بحكومة طالبان الأفغانية  قد ذكر أن الحكومة أصدرت أمراً اليوم السبت (24 ديسمبر/ كانون الأول 2022) لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، في أحدث استهداف لحريات النساء في البلاد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الرحمن حبيب الخطاب، وورد فيه أن النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر لـ"عدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها الحكومة لهن".

من جانبه قال نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان رامز الأكبروف إنّ الحظر "انتهاك واضح للمبادئ الإنسانية". وغرّدت منظمة العفو الدولية قائلة إنّ الحظر "محاولة مؤسفة لإقصاء المرأة من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية" في أفغانستان. 

وأفادت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان بأن موظفاتها في أفغانستان اللواتي يتجاوز عددهن 3000 امرأة "أساسيات لتوزيع المساعدات الإنسانية" في البلاد.

ولم يتضح حتى الآن إن كان الأمر يسري على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في  أفغانستان. ولم يتضح بعد إن كانت التوجيهات الجديدة تشمل الأجنبيات العاملات في المنظمات غير الحكومية علما بأن منظمتين دوليتين غير حكوميتين تعملان في أفغانستان أكدتا لفرانس برس تلقيهما الإشعار.

تعمل عشرات المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية في عدّة قطاعات في مختلف المناطق النائية في أفغانستان، كما أنّ العديد من الموظفين فيها هم من النساء. 

وقال مسؤول كبير في منظمة دولية تشارك في العمل الإنساني في عدّة مناطق نائية في البلاد لوكالة فرانس برس مشترطاً عدم الكشف عن هويته: "نعلّق جميع أنشطتنا اعتباراً من الأحد". وأضاف "سنعقد قريباً اجتماعاً لكبار المسؤولين من جميع المنظمات غير الحكومية لتقرير كيفية التعامل مع هذه القضية". كذلك، قال مسؤول آخر يعمل في منظمة دولية غير حكومية معنية بتوزيع المواد الغذائية، إن الحظر "ضربة كبيرة للموظّفات".    

وأعلنت الوزارة المسؤولة عن الموافقة على تراخيص المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن القرار جاء عقب "شكاوى" بشأن عدم التزامهن بقواعد اللباس المفروضة. وجاء في الرسالة: "وردت شكاوى جديّة بشأن عدم الامتثال للحجاب الإسلامي وغيره من القواعد واللوائح المتعلقة بعمل المرأة في المنظمات المحليّة والدوليّة". وأكد متحدث باسم الوزارة توجيه هذا الأمر إلى المنظمات غير الحكومية.

ويأتي القرار بعد أيام من  إصدار حكومة طالبان أمراً للجامعات  بمنع الطالبات  من الحضور، الأمر الذي أدى لانتقادات دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.

يأتي ذلك في وقت خرجت فيه العشرات من الفتيات والنساء الأفغانيات، وهن طالبات في الأساس، إلى الشوارع في ولاية هرات بغرب البلاد اليوم السبت، احتجاجا على منع طالبان تعليم النساء. وقال متظاهر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن المتظاهرات اللاتي انقسمن إلى مجموعات صغيرة، رددن شعار "التعليم حقنا" وتجمعن أمام مكتب محافظ الإقليم.

وكانت الحركة المتشددة قد  أغلقت المدارس الثانوية للبنات، ثم منعت قبل ذلك النساء من دخول المتنزهات والحدائق العامة في العاصمة الأفغانية كابول، تلا ذلك  منعهن من ارتياد الصالات الرياضية والحمامات العامة. 

ع.ج.م/ع.غ (أ ف ب، د ب أ/ رويترز)

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    بهذه الستارة، تم فصل الطلاب الذكور عن الطالبات الإناث داخل هذه الجامعة الخاصة في العاصمة كابول. وعقب سيطرة طالبان على البلاد، أصبح الفصل بين الجنسين إلزاميا في هذه الجامعة ويتوقع أن يمتد الأمر إلى مواقع أخرى. وفي ذلك، قال وزير التعليم العالي في حكومة طالبان عبد الباقي حقاني إن "التعليم المختلط يتعارض مع مبادئ الإسلام والقيم والعادات والتقاليد الأفغانية".

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    أفغانيات في طريقهن إلى أحد مساجد هرات. وبالنظر إلى الملابس، يبدو أن حرية المرأة الأفغانية التي كسبتها بشق الأنفس خلال العشرين عاما الماضية باتت الآن في مهب الريح. فقد حظرت طالبان ممارسة الأفغانيات للرياضة وهو ما أشار إليه أحمد الله واسيك - نائب رئيس اللجنة الثقافية لحكومة طالبان- بقوله إن "لن يسمح للنساء في أفغانستان بلعب الكريكيت والألعاب الرياضية الأخرى التي يمكن أن تظهر فيها أجسادهن".

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    انتشرت نقاط التفتيش الأمنية في عموم البلاد حيث يتمركز مقاتلو طالبان وباتت القاسم المشترك في شوارع أفغانستان. ورغم محاولات عناصر طالبان المدججين بالسلاح في ترهيب الأفغان، إلا أن السكان يسعون إلى التأقلم مع التغيرات الكبيرة التي طرأت على البلاد وأبرزها أن الملابس الغربية باتت نادرة جدا وأصبحت مشاهد الجنود المدججين بالسلاح الأكثر شيوعا.

  • Male day laborers sit at the roadside in Kabul, awaiting a job offer

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    في انتظار العمل

    ينتظر العمال في أفغانستان كثيرا على قارعة الطرق للحصول على عمل وكسب قوت يومهم. وقبل سيطرة طالبان، كانت أفغانستان تعاني من وضع اقتصادي مترد. وبعد سيطرة الحركة بات الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد. ويبلغ معدل الفقر في الوقت الحالي 72 بالمائة فيما يتوقع أن يصل إلى 98 بالمائة.

  • Afghan protest for women's and civil rights in front of the presidential palace in Kabul, Afghanistan, on September 3, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

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    ورغم تعرض أفغانيات للقمع على يد طالبان، إلا أن العديد منهن يواصلن النضال للمطالبة بحقوق المرأة في التعليم والعمل والمساواة. وقد حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من رد عنيف متزايد من قبل طالبان لقمع الاحتجاجات السلمية، مضيفا أن عناصر طالبان استخدموا الذخيرة الحية والهراوات والسياط لقمع المتظاهرين ما أسفر عن مقتل 4 متظاهرين فيما تم الاعتداء على الكثيرين منهم.

  • Veiled women hold banners and placards while marching during a pro-Taliban rally outside the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    مؤيدو طالبان

    تقول هؤلاء الأفغانيات إنهن سعداء بعودة حكم طالبان إذ قمن بمسيرات في شوارع البلاد للتعبير عن الرضا التام بطريقة إدارة الحركة لأفغانستان. واللافت أن عناصر أمنية رسمية كانت ترافق هؤلاء الأفغانيات اللاتي اعتبرن أن من هرب من البلاد لا يمثلن المرأة الأفغانية وأكدن أن طريقة طالبان في تطبيق الشريعة الإسلامية لا تعرض حياتهن للخطر.

  • A female student in a full-body shroud speaks at a pro-Taliban rally at the Shaheed Rabbani Education University in Kabul on September 11, 2021

    رأسا على عقب.. الحياة في ظل حكم حركة طالبان

    تحيز لمسيرات مؤيدة لطالبان

    وقد تم دعوة الصحافيين لتغطية المظاهرات المؤيدة لطالبان في تناقض تام مع الاحتجاجات المناوئة للحركة إذ تم ترهيب الصحافيين الذين يقومون بتغطية هذه الاحتجاجات وتم الاعتداء على العديد منهم. كل هذه الصور تدل على أن مظاهر الحياة قد تغيرت تماما في أفغانستان خاصة للنساء. كلوديا دن سونيا أنجليكا دين/ م.ع


 

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أصدرت حكومة طالبان الأفغانية، غير المعترف بها دوليا، أمرا لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، فيما تظاهرت عشرات الفتيات والنساء الأفغانيات على قرار الحكومة بمنعهن من الدراسة.