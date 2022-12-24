الاتحاد الأوروبي يدين "بشدة" منع طالبان عمل النساء في المنظمات

قالت ناطقة باسم مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان اليوم السبت (24 ديسمبر/ كانون الأول 2022) إن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة قرار طالبان الأخير منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية". وأضاف البيان "نقيّم الوضع وتأثيره على تقديمنا للمساعدات ميدانيا".

وأضافت نبيلة مصرالي الناطقة باسم بوريل: "يبقى شاغلنا الرئيسي رفاه وحقوق وحريات الشعب الأفغاني". وأكدت أن حظر النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية "يعد قيدا قاسيا آخر على قدرة النساء في أفغانستان على ممارسة حقوقهن وحرياتهن الأساسية ويمثل خرقا واضحا للمبادئ الإنسانية".

ويعد الاتحاد الأوروبي من أبرز الجهات الممولة للمنظمات الإغاثية العاملة في أفغانستان لكنه لا يعترف بحكومة طالبان رسميا.

وكان خطاب من وزارة الاقتصاد بحكومة طالبان الأفغانية قد ذكر أن الحكومة أصدرت أمراً اليوم السبت (24 ديسمبر/ كانون الأول 2022) لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، في أحدث استهداف لحريات النساء في البلاد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الرحمن حبيب الخطاب، وورد فيه أن النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر لـ"عدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها الحكومة لهن".

من جانبه قال نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان رامز الأكبروف إنّ الحظر "انتهاك واضح للمبادئ الإنسانية". وغرّدت منظمة العفو الدولية قائلة إنّ الحظر "محاولة مؤسفة لإقصاء المرأة من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية" في أفغانستان.

وأفادت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان بأن موظفاتها في أفغانستان اللواتي يتجاوز عددهن 3000 امرأة "أساسيات لتوزيع المساعدات الإنسانية" في البلاد.

ولم يتضح حتى الآن إن كان الأمر يسري على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في أفغانستان. ولم يتضح بعد إن كانت التوجيهات الجديدة تشمل الأجنبيات العاملات في المنظمات غير الحكومية علما بأن منظمتين دوليتين غير حكوميتين تعملان في أفغانستان أكدتا لفرانس برس تلقيهما الإشعار.

تعمل عشرات المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية في عدّة قطاعات في مختلف المناطق النائية في أفغانستان، كما أنّ العديد من الموظفين فيها هم من النساء.

وقال مسؤول كبير في منظمة دولية تشارك في العمل الإنساني في عدّة مناطق نائية في البلاد لوكالة فرانس برس مشترطاً عدم الكشف عن هويته: "نعلّق جميع أنشطتنا اعتباراً من الأحد". وأضاف "سنعقد قريباً اجتماعاً لكبار المسؤولين من جميع المنظمات غير الحكومية لتقرير كيفية التعامل مع هذه القضية". كذلك، قال مسؤول آخر يعمل في منظمة دولية غير حكومية معنية بتوزيع المواد الغذائية، إن الحظر "ضربة كبيرة للموظّفات".

وأعلنت الوزارة المسؤولة عن الموافقة على تراخيص المنظمات غير الحكومية العاملة في أفغانستان في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن القرار جاء عقب "شكاوى" بشأن عدم التزامهن بقواعد اللباس المفروضة. وجاء في الرسالة: "وردت شكاوى جديّة بشأن عدم الامتثال للحجاب الإسلامي وغيره من القواعد واللوائح المتعلقة بعمل المرأة في المنظمات المحليّة والدوليّة". وأكد متحدث باسم الوزارة توجيه هذا الأمر إلى المنظمات غير الحكومية.

ويأتي القرار بعد أيام من إصدار حكومة طالبان أمراً للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي أدى لانتقادات دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.

يأتي ذلك في وقت خرجت فيه العشرات من الفتيات والنساء الأفغانيات، وهن طالبات في الأساس، إلى الشوارع في ولاية هرات بغرب البلاد اليوم السبت، احتجاجا على منع طالبان تعليم النساء. وقال متظاهر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) إن المتظاهرات اللاتي انقسمن إلى مجموعات صغيرة، رددن شعار "التعليم حقنا" وتجمعن أمام مكتب محافظ الإقليم.

وكانت الحركة المتشددة قد أغلقت المدارس الثانوية للبنات، ثم منعت قبل ذلك النساء من دخول المتنزهات والحدائق العامة في العاصمة الأفغانية كابول، تلا ذلك منعهن من ارتياد الصالات الرياضية والحمامات العامة.

ع.ج.م/ع.غ (أ ف ب، د ب أ/ رويترز)