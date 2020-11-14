 الاتحاد الأوروبي يدرس ترخيص لقاح ألماني جديد ضد كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.02.2021

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أخبار

الاتحاد الأوروبي يدرس ترخيص لقاح ألماني جديد ضد كورونا

بعد شركة "بيونتيك" التي طورت إلى جانب "فايزر" الأمريكية أوّل لقاح يرخص له ضد كورونا في العالم، جاء الدور على شركة " كيورفاك" التي راسلت هيئة الأدوية الأوروبية بنتائج لقاحها. ومن المرتقب أن تدلي الوكالة بقرارها قريبا.

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تعاون مشترك بين باير وكيورفاك ضد كورونا

بدأت هيئة الأدوية الأوروبية، التابعة للاتحاد الأوروبي، عملية مراجعة سريعة تتعلق باللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي صنعته شركة "كيورفاك" الألمانية، مما يمهد الطريق أمام حصوله على ترخيص سوقي محتمل.

مختارات

حسمت ألمانيا موقفها من لقاح أسترازينيكا فيما يتعلّق بكبار السن، وأكد وزير الصحة أن اللقاح لن يكون أولوية لمن هم فوق 65 عاما، وهو ما يتعارض مع وجهة وكالة الأدوية الأوروبية التي رخصت له دون أن تشترط وجود سقف عمري.

أصبح لقاح بيونتيك وفايزرالمضاد لفيروس كورونا المستجد أول لقاح يحصل على مصادقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ منذ بدء تفشي الوباء، ومن شأن هذه الخطوة فتح الطريق أمام الدول الراغبة في استخدام اللقاح بسرعة.

يعكف خبراء ألمان على تطوير لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد. شركة "كيورفاك" الألمانية أجرت اختبارات سريرية واعدة على متطوعين في مستشفى توبينغن الجامعي. فما هي خصوصية هذا اللقاح؟

وأضافت الهيئة ومقرها امستردام في بيان اليوم الجمعة (15 فبراير/شباط) أنها تبحث النتائج الأولية للمختبرات والتجارب السريرية المبكرة لهذا اللقاح الذي يعد ثاني لقاح تنتجه شركة ألمانية بعد لقاح بيونتيك/فايزر.

وفور توافر البيانات، سيقيم علماء الهيئة سلامة اللقاح بالإضافة إلى قدرته على إثارة استجابة مناعية لفيروس كورونا المستجد. وعند تأكد النتائج، يمكن أن تقدم شركة "كيورفاك" طلبا للحصول على ترخيص سوقي مشروط، وبعد الترخيص، يمكن إدراج العقار لدى سوق الاتحاد الأوروبي.

وكانت الشركة الألمانية ذاتها قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر دخولها في شراكة مع الحكومة البريطانية لتطوير لقاحات ضد سلالات مختلفة من كورونا، بغرض توفير 50 مليون جرعة من اللقاحات لبريطانيا، كما أعلنت تعاونها مع شركة باير الألمانية لإنتاج اللقاح ضد كورونا.

وقال بيان من الشركة إن هذا التعاون سيشمل "الخبرات والموارد والتكنولوجيا من كلا الطرفين لتطوير وتصنيع لقاحات للسلالات المختلفة للإمداد التجاري والتوزيع في المملكة المتحدة وأقاليمها".

وأجرت الشركة المرحلة الثالثة من التجارب في ديسمبر/كانون الأول 2020 في مدينة توبينغن بولاية بادن فورتمبرغ الألمانية. وكشفت أولى نتائج الاختبارات أنه واعد، ويعمل بتقنية "الحمض النووي الريبوزي المرسل" الذي يرمز له بالرمز mRNA. 

- لمحة عن الشركات الألمانية التي تنشط في تطوير اللقاحات في هذا الفيديو:

إ.ع/خ.س ( د ب أ)

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تعاون مشترك بين باير وكيورفاك ضد كورونا  

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