الاتحاد الأوروبي يدرج السنوار في قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب

أدرج الاتحاد الأوروبي رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار على قائمة الإرهاب على خلفية الهجوم الذي شنّته الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر. وفيما رحبت إسرائيل بالقرار انتقدته حركة حماس كما كان متوقعا.

أدرج الاتحاد الأوروبي زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، على قائمة الإرهاب. وقال الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في بروكسل إن القرار يأتي "في إطار رد فعل على التهديد من حركة حماس وهجماتها الوحشية العشوائية الإرهابية في إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

ونتيجة لذلك، سيتم تجميد جميع أموال السنوار وأصوله المالية وموارده الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، لن يتسنى إتاحة أصول أو موارد اقتصادية له سواء بطريق مباشرة أو غير مباشر.

كان الاتحاد الأوروبي أدرج بالفعل قائد كتائب القسام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى على قائمة الإرهاب في كانون الأول/ ديسمبر.

يذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي يقيم في قطر إلى الآن.

يشار إلى أن السنوار هو أكبر مسؤول سياسي في حركة حماس في قطاع غزة.

ورحب وزير الخارحية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقرار الاتحاد الأوروبي، وقال الوزيرعلى منصة "إكس" إن قرار الاتحاد الأوروبي هو نتيجة "جهودنا الدبلوماسية لتجفيف موارد حماس ونزع الشرعية عنها وحرمانها من أي دعم". وأضاف "سنستمر في استئصال جذور الشر في غزة وأينما يطل برأسه".

وتابع أن هذا "القرار عادل وأخلاقي. أشكر جميع أصدقائنا الذين دعموا هذا القرار".

من جانبه اتهم طاهر النونو، المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المقيم في قطر، الاتحاد الأوروبي بالتحيز، داعيا إلى وضع حد لما قال إنها "سياسة الكيل بمكيالين" التي ينتهجها. وقال النونو لرويترز "هذه العقوبات تثير السخرية وسخيفة والكل يعلم أن الاخ يحيى السنوار لا يمتلك حسابات مالية لا في فلسطين ولا في خارجها".

ولد السنوار (61 عاماً) في مخيم خان يونس للاجئين وانتُخب رئيساً لحماس في غزة عام 2017 وكان واحداً من 1027 فلسطينياً أفرجت عنهم إسرائيل من السجون مقابل جندي لها اختطف عام 2011.

خ.س/ع.ج.م/ز.أ.ب (د ب أ، أ ف ب، رويترز)