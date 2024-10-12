الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على ضمان استمرار عمل أونروا

عبر الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن مشروع قانون إسرائيلي قد يعطل عمل وكالة أونروا، محذراً من عواقب وخيمة على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين. وتتهم إسرائيل الأونروا بدعم الجماعات الفلسطينية المسلحة.

دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل إسرائيل إلى ضمان استمرار عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، محذراً من مشروع قانون يمكن أن يعرقل عمل الوكالة.

وقال بوريل في بيان صدر اليوم السبت (12 أكتوبر/تشرين الأول 2024) إن "الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه البالغ بشأن مشروع القانون حول أونروا، الذي يتم مناقشته حالياً في البرلمان الإسرائيلي".

وتردد أن البرلمان الإسرائيلي يعتزم طرح قانون لتصنيف أونروا كمنظمة إرهابية وحظر عملها في الأراضي الإسرائيلية. ويمكن تمرير مشروع القانون قريبًا.

وتتهم إسرائيل الأونروا بالمساهمة في الصراع من خلال دعم الجماعات الفلسطينية المسلحة، وتصاعدت الاتهامات بشكل حاد منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال بوريل "يؤيد الاتحاد الأوروبي بقوة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة حول هذه المسألة ويشارك القلق من أن مشروع القانون، حال اعتماده، سيكون له عواقب وخيمة، مما يمنع الوكالة الأممية من الاستمرار في تقديم خدماتها وحماية اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة".

وأضاف البيان "تقدم الأونروا خدمات أساسية لملايين الأشخاص في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك لبنان وسوريا والأردن، وهي ركيزة للاستقرار الإقليمي. كما تلعب دورًا أساسيًا في ضمان الظروف على الأرض من أجل مسار موثوق نحو حل الدولتين".

وتابع "يحث الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية على ضمان السماح لأونروا بمواصلة تنفيذ عملها الحاسم بما يتماشى مع تفويضها، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وخلصت سلسلة تحقيقات داخلية إلى وجود بعض "المشكلات المتعلّقة بالحياد" في الأونروا لكنها شددت على أن إسرائيل لم تقدّم أدلة على اتهاماتها الرئيسية. لكن الاتهامات تواصلت إذ أفادت إسرائيل من بين أمور أخرى بأن الوكالة توظّف "المئات من عناصر حماس وحتى عناصر من جناحها العسكري" في غزة.

يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)