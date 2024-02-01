الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لمنح أوكرانيا 50 مليار يورو

توصلت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول مساعدة بقيمة 50 مليار يورو لمدة أربع سنوات لأوكرانيا، كانت مجمدة سابقاً بسبب رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عبر منصة اكس اليوم الخميس (الأول من شباط/فبراير 2024) أن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وافقت على منح أوكرانيا مساعدات بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) خلال قمة منعقدة في بروكسل.

وقال ميشيل: "هذا يضمن تمويلاً قوياً وطويل المدى ومتوقعاً لأوكرانيا". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي" يتولى القيادة والمسؤولية لدعم أوكرانيا".

وعلى عكس التوقعات بطول فترة المفاوضات، توصل الاتحاد الأوروبي سريعاً لاتفاق خلال القمة، التي تم عقدها عقب أن أعاق رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان التمويل في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وكان أوربان قد ربط في السابق بين مفاوضات موازنة الاتحاد الأوروبي وصرف أموال أوروبية لبلاده، كان قد تم تجميدها بسبب اتهامات بالفساد وإساءة استخدام السلطة.

وكان أوربان قد وصف مقترحاً سابقا بتمويل أوكرانيا بأنه " ضد الديمقراطية" حيث أنه يتطلب فقط المراجعة بعد أربعة أعوام.

ووفقاً للاتفاق، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) فإن القادة الأوروبيين "سوف يجرون مناقشة سنوية" بشأن تطبيق التمويل لأوكرانيا، الذي يغطي الأربعة أعوام مقبلة. وينص الاتفاق على أنه "في حال لزم الأمر، سوف يدعو المجلس الأوروبي خلال عامين المفوضية لطرح مقترح للمراجعة" بالنسبة للتمويل.

وانتقد رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك أساليب أوربان، قبل مباحثات قمة مقررة في بروكسل. وقال تاسك" أعني، لا توجد مشكلة مع ما يطلق عليه تعب( أوكرانيا). بالتأكيد لدينا تعب أوربان هنا في بروكسل". وأضاف: "لا أستطيع أن أفهم ولا أستطيع أن أقبل هذه اللعبة الغريبة والانانية للغاية التي يقوم بها فيكتور أوربان".

والمساعدة الأوروبية المخصصة لأوكرانيا (33 مليار كقروض و17 مليار هبات) واردة ضمن إضافة على ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى العام 2027. وهي مساعدة تحتاج كييف إليها بشدة لدعم اقتصادها فيما أفرج الكونغرس الأمريكي عن مساعدة.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)