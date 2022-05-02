 الاتحاد الأوروبي يبدي "عدم ارتياحه" لتولي المجر الرئاسة الدورية للتكتل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.05.2023

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هل تفقد المجر رئاسة الاتحاد الأوروبي؟

الاتحاد الأوروبي يبدي "عدم ارتياحه" لتولي المجر الرئاسة الدورية للتكتل

يثير تولي المجر رئاسة الاتحاد الأوروبي العام المقبل قلقاً بين باقي دول الاتحاد التي ترى أن بودابست تسير عكس تيار التكتل، فيما يصوت البرلمان الأوروبي الخميس على مشروع قرار لاعتبار المجر غير مؤهلة لتولي رئاسة الاتحاد.

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (صورة رمزية على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل)

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (صورة رمزية) تقول مساعدة وزيرة خارجية ألمانيا إن: المجر حاليا معزولة في الاتحاد الأوروبي بسبب مشكلات كبيرة جداً ..."

أبدى وزراء الاتحاد الأوروبي الثلاثاء (30 مايو/أيار 2023) "عدم ارتياح" إزاء تولي المجر التي تسير عكس تيار التكتل، رئاسته الدورية العام القادم غير أن بودابست تعهدت بأن لا شيء يمكن أن يمنعها من الاضطلاع بالدور البارز.

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وسيصوت البرلمان الأوروبي الخميس على مشروع قرار غير ملزم يحض عواصم الاتحاد على اعتبار المجر غير مؤهلة لتولي رئاسة الاتحاد في النصف الثاني من 2024.

وستكون تلك فترة في بالغ الأهمية تعقب الانتخابات الأوروبية التي ستقرر المجلس التشريعي القادم للتكتل وسلطته التنفيذية، أي المفوضية الأوروبية.

"تغرد خارج السرب"

ويرى الاتحاد الأوروبي بأن المجر تغرد خارج السرب، باعتبارها تراجعت عن معايير ديموقراطية وتعرقل بعض النقاشات في الاتحاد الأوروبي، من بينها فرض عقوبات على روسيا، سعيا لمكاسب وطنية.

وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا بشأن الرئاسة المجرية المرتقبة للاتحاد الأوروبي "لدينا جميعا شعور بعدم الارتياح". وكان الوزير يتحدث قبيل اجتماع لوزراء من الاتحاد الأوروبي لمناقشة إجراءات بدأت منذ فترة طويلة ضد المجر وبولندا لانتهاكهما سيادة القانون.

من جانبها قالت مساعدة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "لدي شكوك بشأن قدرة المجر على أداء رئاستها (للاتحاد) بالشكل الصحيح"، وأضافت أن "المجر حاليا معزولة في الاتحاد الأوروبي بسبب مشكلات كبيرة جداً تتعلق بسيادة القانون، وأيضا لوجود شكوك بشأن دعم المجر لأوكرانيا في الحرب العدائية القاسية التي تشنها روسيا".

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (يسار) يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعهما بالكرملين في موسكو ، 18 سبتمبر 2018

تثير العلاقات القوية بين المجر وروسيا قلقاً داخل دوائر الاتحاد الأوروبي

غير أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبودابست، يشيرون إلى أن قانون معاهدة الاتحاد الأوروبي ينص على أن الرئاسة، وهي منصب مهمته الإشراف على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي لفترة من ستة أشهر، تنتقل دورياً بين جميع أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 دولة، ولا شيء تقريباً يمكنه تغيير ذلك الواقع.

"نقاش عديم القيمة"

وقالت وزيرة العدل المجرية يوديت فارغا "لا نقاش حول المسألة. ستتولى المجر الرئاسة كوسيط نزيه". واعتبرت النقاش في البرلمان الأوروبي "عديم القيمة" يقوده نواب يساريون "مستاؤون"، فيما قال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز إن "القرار ليس بيد المفوضية" لكنها ستكون "مصغية جدا" للنقاشات بين الدول الاعضاء.

غير أن ريندرز سلط الضوء على هواجس عميقة لدى الاتحاد بشأن المعايير الديموقراطية في المجر وبولندا. وتواجه الدولتان منذ سنوات إجراءات قد تؤدي بنهاية المطاف إلى تجريدهما من حق التصويت في هيئات الاتحاد.

وتُتهم الدولتان بمحاولة الحد من قدرة قضاة مستقلين. وقال ريندرز إن قضايا الفساد والحرية الأكاديمية في المجر تثير القلق.

وأضاف أن قراراً اتخذته بولندا بتشكيل لجنة جديدة الهدف منها في الظاهر التحقيق في "النفوذ الروسي"، يثير "قلقا بشكل خاص" بسبب صلاحياته في منع أفراد ومن بينهم قضاة، من تولي مناصب عامة.

أوربان يريد فرض أجندة يمينية على المسارح الهنغارية

وتتولى السويد حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي ستنتقل الشهر القادم إلى إسبانيا ثم إلى بلجيكا في النصف الأول من 2024. ومرة واحدة لم يحصل تناوب في رئاسة الاتحاد. فقد تخلت بريطانيا عن رئاستها الدورية للاتحاد في 2017 بعد عام على الاستفتاء الذي جاءت نتيجته لصالح الخروج من التكتل.

وقالت الوزيرة السويدية المكلفة الشؤون الأوروبية جيسيكا روسفال، التي ترأست اجتماع الثلاثاء، إن مسألة رئاسة المجر للاتحاد لم تكن على جدول أعمال الوزراء. وأضافت أن "المتوقع" من جميع الدول التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي أن "تحافظ على مصالح جميع أعضاء الاتحاد".

قرارات مثيرة للجدل

 وقالت فارغا إن المجر "أنشأت جميع الهياكل" المطلوبة لفترة رئاستها. وشددت على تصميم حكومتها "مواصلة الحفاظ على العائلات" من خلال قانون يحظر شرح المثلية الجنسية للقاصرين، والتمسك بموقف متشدد حيال الهجرة. وأكدت فارغا أيضاً أن بوادبست لديها "موقف مؤيد للسلام" بشأن الحرب في أوكرانيا "لا يعجب الغالبية اليسارية في البرلمان الأوروبي".

وبشأن نقاش مسألة سيادة القانون في المجر في اجتماع الثلاثاء قالت إنها تعتبر أن في بلادها "هيئات نموذجية" وبأنها طبقت "إجراءات عصرية لسيادة القانون".

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب)

  • قلعة فيزبرم، التي تقع على تل بوسط المدينة المجرية.

    بالصور - تعرف على العواصم الثلاث للثقافة الأوروبية في عام 2023

    لماذا يجري اختيار عاصمة للثقافة الأوروبية؟

    هذا اللقب يُمنح من قبل الاتحاد الأوروبي. وفي كل سنة يتم اختيار مدينة على الأقل أو منطقة وتسليط الضوء عليها. والهدف هو دعم التنوع وأيضا تعزيز الجوانب المشتركة للثقافة الأوروبية وتقوية انتماء المواطنين لأوروبا. ويجري تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية؛ تجعل هذه المدن أكثر جاذبية بالنسبة للزوار.

  • المسرح الوطني وساحة الأوبرا في ساحة النصر (بياوا فيكتوري) في تيميشوارا، رومانيا

    بالصور - تعرف على العواصم الثلاث للثقافة الأوروبية في عام 2023

    محرك للسياحة

    المدن المختارة تعرض خلال السنة برامج ثقافية متنوعة. وفي عام 2023 تم اختيار تيميشوارا في رومانيا وفيزبرم في المجر وإلفسينا في اليونان عواصم للثقافة الأوروبية. إنها مدن غير مشهورة في العالم لحد الآن. وبمنحها اللقب تأمل تلك المدن في استقطاب عدد كبير من السياح. فبماذا تزخر هذه المدن؟ هيا لنذهب في جولة استكشافية!

  • الزهور والشجيرات أمام المنازل في ساحة النصر (بياوا فيكتوري) في تيميشوارا، رومانيا

    بالصور - تعرف على العواصم الثلاث للثقافة الأوروبية في عام 2023

    فيينا الصغيرة ـ تيميشوارا في رومانيا

    بعدد سكان يبلغ 300 ألف نسمة، تعتبر تيميشوارا ثالث أكبر مدن رومانيا وهي تقع في المثلث الرابط بين رومانيا والمجر وصربيا ولها تاريخ يعود لحوالي 1000 سنة. وشكل المدينة ببناياته التاريخية يذكرنا بعاصمة النمسا، ومن ثم يأتي لقب "فيينا الصغيرة". وهذا اللقب يأتي أيضا من حقيقة أن المدينة كانت تنتمي يوما ما للإمبراطورية النمساوية المجرية.

  • عمود الثالوث في ساحة الوحدة (بياوا أونيري) في تيميشوارا، رومانيا

    بالصور - تعرف على العواصم الثلاث للثقافة الأوروبية في عام 2023

    التركيز على التنوع وإمكانية التعايش

    تيميشوارا معروفة أيضا لأن ثورة شعب رومانيا ضد الدكتاتور نيكولاي تشاوشيسكو انطلقت من هنا في عام 1989. والتاريخ المتنوع لهذه المدينة ينعكس حاليا من خلال التنوع العرقي للسكان. وكمدينة ثقافية تعتزم تيميشوارا التركيز في برنامجها على التنوع وتوضيح، من خلال التاريخ، أن التعايش ممكن.

  • كاتدرائية الروم الأرثوذكس للكهنة الثلاثة المعروفة أيضا باسم كاتدرائية ميتروبوليتان في تيميشوارا الرومانية.

    بالصور - تعرف على العواصم الثلاث للثقافة الأوروبية في عام 2023

    المعالم السياحية في تيميشوارا

    وماذا تقدم المدينة؟ بالطبع الكثير من الأشياء. تستحق المشاهدة ساحة الكاتدرائية بفنها المعماري من عصر الباروك ومنازلها الملونة والكاتدرائية. وكذلك أيضا الكاتدرائية الرومانية الأرثوذكسية للكهنة الثلاثة. وتم تزيين هذه الكنيسة ذات الطراز البيزنطي والمولدوفي بشكل رائع بأرضيات من الفسيفساء ولوحات جميلة على الجدران (الصورة).

  • قلعة فيزبرم، التي تقع على تل بوسط المدينة المجرية.

    بالصور - تعرف على العواصم الثلاث للثقافة الأوروبية في عام 2023

    فيزبرم المجرية - كنائس وفن وثقافة

    وحتى فيزبرم تعود لتاريخ قديم وتعتبر المدينة من أقدم مدن المجر، وتم تشييدها فوق خمس هضاب على نهر سيد. وهي معروفة بوجه خاص بنادي كرة اليد وحتى السياح بإمكانهم استكشاف العديد من الأشياء: كنائس ومتاحف ومجموعات فنية وقصر الباروك التابع لرئيس الأساقفة من القرن الثامن عشر.

  • منظر بانورامي لمدينة فيزبرم المجرية، التي اختيرت بين عواصم الثقافة الأوروبية لعام 2023.

    بالصور - تعرف على العواصم الثلاث للثقافة الأوروبية في عام 2023

    هل يأتي مزيد من الزوار إلى فيزبرم؟

    على الخريطة تبقى فيزبرم مدينة غير مشهورة، لكن منظمي عام العاصمة الثقافية لأوروبا يرغبون في جذب 2.5 مليون زائر. وحفل الافتتاح سيكون في الـ 21 من يناير/ كانون الثاني، لتنطلق التظاهرات الثقافية في فصل الربيع. وسيكون تركيز برنامج العاصمة الثقافية هنا على الموسيقى وفنون الطهي والنبيذ.

  • طيور تعوم وأخرى تطير فوق مياه بحيرة بالاتون، المجر

    بالصور - تعرف على العواصم الثلاث للثقافة الأوروبية في عام 2023

    بحيرة بالاتون - الثقافة تحيي المنطقة

    لماذا النبيذ؟ لأن فيزبرم تقع على بعد عشرة كيلومترات من بحيرة بالاتون، حيث تزرع أشجار العنب منذ زمن الرومان. وبحيرة بالاتون مياهها غير عميقة وتدفأ بسرعة في الصيف ولهذا تكون محبوبة لدى ضيوف الاستجمام وتشكل منطقة هامة لقضاء أيام العطل في المجر. ويتم الترويج للبحيرة مع عام العاصمة الثقافية تحت شعار "الثقافة تحيي المنطقة".

  • سينما صيفية بالليل أمام محطة القطار القديمة في إلفسينا، اليونان

    بالصور - تعرف على العواصم الثلاث للثقافة الأوروبية في عام 2023

    أسرار التحول ـ إلفسينا في اليونان

    وحتى اليونان بإمكانها أيضا تقديم مدينة لتكون عاصمة ثقافية: إلفسينا التي تبعد بـ 20 كلم عن أثينا. تلك المدينة التي ظلت دوما واقعة في ظل جارتها الكبيرة وتريد الآن التألق بهذا اللقب. والفعاليات الثقافية ستنطلق في الـ 9 من فبراير/ شباط تحت شعار "أسرار التحول". والمدينة كانت معروفة في العصور القديمة بنوع من عبادة سرية يتم خلالها كل عام الاحتفال بإعادة ولادة الطبيعة من جديد.

  • الأعمدة القديمة في موقع إليوسيس الأثري، اليونان

    بالصور - تعرف على العواصم الثلاث للثقافة الأوروبية في عام 2023

    الثقافة وسط أطلال معبد ربة الطبيعة والحصاد

    كان عشرات الآلاف يقومون بالحج إلى إلفسينا في العصور القديمة، والتي كانت تسمى في الماضي إليوسيس، وكان بها معبد للإلهة ديميتر، ربة الطبيعة والفلاحة والحصاد عند الإغريق. ولا يزال من الممكن رؤية بقايا المعبد اليوم. هنا سينظم البرنامج الثقافي ولكن أيضًا في أماكن أخرى في إلفسينا. ويتم التخطيط لمعارض وعروض مسرحية وورشة عمل عن الحدائق ومهرجان للثقافة البيئية.

  • صورة من الجو لحطام السفن في خليج إلفسينا، اليونان

    بالصور - تعرف على العواصم الثلاث للثقافة الأوروبية في عام 2023

    من مدينة صناعية إلى مقبرة للسفن

    شهدت إلفسينا فترة ازدهارها الأخيرة في القرن الـ 19 وبداية القرن العشرين. وكانت المدينة، بفضل الميناء من أهم المراكز الصناعية في اليونان. لكن بيرايوس وأثينا أستوعبتا بعد ذلك جميع فروع الاقتصاد. وتدهورت أوضاع ميناء إليوسيس فأصبح مقبرة للسفن ـ ما يشكل كارثة على البيئة المحيطة لكن من الرائع لحد ما أن يشاهد الزوار هذا المنظر. إعداد: إليزابيث يورك فون فارتنبورغ/م.أ.ز/ ص.ش


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