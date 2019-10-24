الاتحاد الأوروبي يؤجل اتخاذ قرار بشأن موعد خروج بريطانيا

قالت مينا أندريفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا من حيث المبدأ اليوم الجمعة (25 تشرين الأول/أكتوبر 2019) على إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لكنهم لم يحددوا موعدا جديدا.

وجاءت تصريحات أندرييفا في أعقاب اجتماع لسفراء الدول السبع والعشرين، وأوضحت عدم وجود خطط لعقد قمة طارئة لزعماء التكتل.

وقال مسؤول في الاتحاد إن هناك اتفاقا كاملا على ضرورة التمديد وذلك بعد اجتماع مندوبي الدول السبعة والعشرين التي ستبقى في التكتل بعد خروج بريطانيا لمناقشة طلب لندن تمديد الموعد النهائي لانفصالها بعد 31 أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف "العمل سيستمر خلال مطلع الأسبوع. من المتوقع أن يجتمع (سفراء 27 بلدا‭(‬...‭ ‬ يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق".

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي شارك في الاجتماع في بروكسل اليوم الجمعة "سنواصل النقاش".

ز.أ.ب/ص.ش (رويترز، د ب أ)