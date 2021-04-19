 الاتحاد الأوروبي وروسيا.. قضايا شائكة وعلاقات معقدة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.04.2021

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سياسة واقتصاد

الاتحاد الأوروبي وروسيا.. قضايا شائكة وعلاقات معقدة

رغم الحشد العسكري الروسي الضخم على الحدود الأوكرانية، لم يفرض الاتحاد الأوروبي مزيدا من العقوبات على موسكو فيما لم يزد رد فعل التكتل الأوروبي حيال معاملة المعارض الروسي أليكسي نافالني على مناشدات لإطلاق سراحه.

دبابة روسية تستعرض قوة نيرانها على الحدود مع أوكرانيا (6 أبريل/ نسيان 2021)

دبابة روسية تستعرض قوة نيرانها على الحدود مع أوكرانيا.

ردا على أحداث ميانمار؛ قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات إضافية ضد المجلس العسكري في ميانمار، شملت شركتين من كياناته الاقتصادية، هما "ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" (MEHL) و"ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" (MEHL).

مختارات

أعلنت روسيا تعليق حركة ملاحة السفن العسكرية والرسمية الأجنبية في ثلاث مناطق في القرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمّتها عام 2014، فيما قال حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن إغلاق روسيا البحر الأسود سيكون "غير مبرر".

بعد منع أطبائه من زيارته، حذر محامو المعارض الروسي أليكسي نافالني بعد أن زاروه من أنه "أصبح ضعيفاً جداً ولا يتلقى رعاية طبية" مناسبة. وأبدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قلقها حيال وضع نافالني.

لكن الموقف الأوروبي مختلف تجاه روسيا. فرغم أن علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي حاليا تشهد توترا، طغى على مباحثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأخيرة في بروكسل، إلا أن موقف الأوروبين لم يتجاوز حد توجيه المناشدات لرجل الكرملين القوي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أكبر حشد عسكري على حدود أوكرانيا

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وصف التعزيزات العسكرية الروسية في شرق أوكرانيا خلال مباحثاته مع نظرائه الأوروبيين (عقدت الاثنين 19 نيسان/ أبريل) بأنها "أكبر حشد عسكري روسي على الإطلاق على الحدود الأوكرانية".

وذكر المسؤول الأوروبي أن روسيا نشرت قرابة 150 ألف جندي، لكنه لم يتمكن من الإشارة إلى مصدر هذا الرقم، فيما سعت الناطقة باسم مفوضية السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبية إلى تعديل هذا الرقم لاحقا في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) وقالت إن "أكثر من 100 ألف جندي روسي" ينتشرون على الحدود الأوكرانية.

بوريل قال أيضا إن روسيا تعمل على إنشاء مستشفيات ميدانية وتقوم بعمليات شحن لمعدات أكثر تعقيدا، محذرا من "أن خطر مزيد من التصعيد واضح. وعندما تنشر الكثير من القوات فإن شرارة يمكن أن تنطلق هنا أو هناك".

ورغم المشاورات مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا الذي دعا إلى فرض عقوبات إضافية على روسيا، فإن الاتحاد الأوروبي لم يتبنَ هذا الموقف في نهاية المطاف.

فقد قال بوريل "علينا أن نشيد برد أوكرانيا المنضبط على الاستفزازات الروسية".

جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي

جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، يدعو إلى التهدئة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

بدوره أيضا، شدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أن المهم في الوقت الحالي هو "منع أن يؤدي الانتشار العسكري الذي نراه هناك إلى إحداث دوامة من التصعيد العسكري، والتي قد تفضي إلى أحداث غير مقصودة... يجب تجنب ذلك بأي ثمن. هذا ما نركز عليه الآن". ودعا ماس إلى اتخاذ "تدابير ترمي لبناء الثقة والتهدئة".

وقال ماس إن الدول المشاركة في ما تعرف بـ"صيغة نورماندي" (ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا) ستواصل بذل جهودها من أجل تنفيذ اتفاقية مينسك بشكل نهائي.

وبالنظر إلى الانتشار الهائل للقوات في المنطقة، فليس من الواضح مدى الخلاف الأوروبي الذي يقبع وراء هذه الصيغ الدبلوماسية. لكنّ ماس قال إن "الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي لن يتردد تجاه أحد فيما يتعلق بتوقيع عقوبات"، في إشارة منه إلى حزمة العقوبات المفروضة منذ سنوات جراء ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم.

وقال وزير الخارجية الألماني إنه من الواضح أن نشر قوات غير مقبول بالنسبة للتكتل الأوروبي وسيكون له عواقب، لكن يبدو أن التكتل الأوروبي لا يزال يدرس كيف ستكون هذه العواقب.

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التصعيد الروسي الأوكراني يهدد بحرب وشيكة

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فكان أكثر صراحة خلال مقابلة مع شبكة "سي. بي. إس" الأمريكية إذ قال إن "الحوار مع موسكو هام"؛ لكن يتعين على المجتمع الدولي رسم "خطوط حمراء واضحة" مع روسيا.

وأضاف ماكرون "هذه هي الطريقة الوحيدة ذات المصداقية ولا أعتقد أن العقوبات وحدها كافية لكنها جزء من حزمة (الرد)".

فلتطلقوا سراح نافالني!

مجددا، دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وكذلك وزراء خارجية التكتل ورئيسة المفوضية الأوروبية، روسيا إلى إطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني، في ضوء وضعه الصحي السيء.

وقال بوريل إنه تلقى خطابا من فريق نافالني يفيد بأنه حالته الصحية تتدهور.

ورحب المسؤول الأوروبي الاثنين الماضي بالأنباء التي جاءت من روسيا تفيد بأن نافالني قد تم نقله إلى مستشفى سجن آخر لكنه طالب بضرورة توفير أطباء يثق فيهم نافالني لمتابعة حالته الصحية.

وأضاف بوريل أن "السلطات الروسية مسؤولة عن سلامة نافالني وصحته. ونحن نحملهم مسؤولية ذلك".

صورة من لمتظاهرين ضد بوتين في العاصمة الألمانية برلين (10 أبريل/ نيسان 2021)

رغم تدهور الحالة الصحية للمعارض أليكسي نافالني؛ لم يتجاوز الاتحاد الأوروبي حد توجيه مناشدات إلى الكرملين

بيد أن التهديد لا يزال غامضا فمن المفترض أن الاتحاد الأوروبي في تحالف مع الولايات المتحدة، التي حذرت روسيا من عواقب وفاة نافالني في محسبه، وفقا لمسؤولي البيت الأبيض.

توتر دبلوماسي بين روسيا والتشيك

التطورات الأخيرة وضعت جمهورية التشيك في مواجهة واضحة مع روسيا ما يُنهي "حالة الغزل" بين البلدين.

فقد قالت الاستخبارات في التشيك إن عملاء روس وراء انفجار مستودع ذخيرة أودى بحياة شخصين اثنين عام 2014. وقدم وزير خارجية التشيك يان هاماتشيك تفاصيل هذا الأمر لنظرائه الأوروبيين.

وأشارت السلطات في التشيك إلى أن الشخصين المتورطين في الهجوم استخدما جوازات سفر مماثلة، استخدمها المشتبه بهم في الاعتداء بغاز الأعصاب السام "نوفيتشوك" على العميل السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري البريطانية عام 2018.

وأضافت أن كافة الأدلة وأصابع الاتهام تحوم حول جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف. إس. بي)، مشيرة إلى أن مخزن الذخيرة، الذي وقع به الانفجار، يمتلكه تاجر سلاح من بلغاريا يزود أوكرانيا بالأسلحة في معاركها ضد الانفصاليين المواليين لروسيا في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

وأعربت حكومة التشيك عن غضبها إزاء وقوع أعمال تخريب على أراضيها فيما وصف برلمان التشيك الحادث بأنه أخطر اعتداء على سيادة البلاد منذ عام 1968، ليبدأ مسلسل تبادل طرد الدبلوماسيين بين التشيك وروسيا.

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جمهورية التشيك تطرد دبلوماسيين روس

ويُنظر إلى الحادث باعتباره جرس إنذار للحكومات الأوروبية بأن عليهم إعطاء اهتمام كبير للدبلوماسيين والعملاء الروس.

وبينما أعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع التشيك، لا تزال المناقشات مستمرة، وفقا لوزير الخارجية الألماني.

وتزامن هذا مع عزم التشيك استبعاد روسيا من مناقصة لبناء محطة طاقة نووية جديدة، فيما ألغت طلبات لاستراد لقاح سبوتنيك "V" الروسي ضد فيروس كورونا.

واصطفت حكومة التشيك إلى جانب المنتقدين لروسيا داخل الاتحاد الأوروبي فيما يمثل صوتا آخرا لصالح مزيد من الإجراءات العقابية.

 باربارا فيزل/ م.ع/ص.ش

  • Russland Moskau Siegesparade 1945 Stalin und Schukow (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    24 حزيران/ يونيو 1945: استعراض النصر الأول

    الاحتفال بالنصر الأول للجيش الأحمر كان من فكرة يوزيف ستالين (وسط الصورة). كان يريد إحياء نصر الاتحاد السوفياتي على ألمانيا الفاشية بموكب كبير. وفي الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو 1945 سار في شوارع موسكو 40.000 جندي و 1850 عربة عسكرية. وكان ستالين يتطلع لاستقبال الموكب وهو يمتطي حصاناً.

  • Russland Moskau Siegesparade 1945 Schukow (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    شوكوف بدلا عن ستالين فوق صهوة جواد أبيض

    وفي النهاية كان قائد القوات الأعلى غيورغي شوكوف هو من اعتلى صهوة الجواد الأبيض . والسبب هو أن ستالين لم يكن متمكنا من ركوب الخيل، وسقط خلال صولة التدريب العامة من صهوة الحصان وأصيب في كتفه. ولهذا أمر الدكتاتور الجنرال شوكوف باعتلاء الجواد والسير في طليعة الموكب. فيما تتبع ستالين الحدث الضخم من مدرج الشرف على ضريح لنين.

  • Russland Moskau Siegesparade 1995 (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    إحياء التقليد: 1995

    بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ألغي الاستعراض لبضع سنوات. وفي 9 حزيران/ مايو 1995 أعيد إحياء التقليد تحت قيادة الرئيس الأسبق بوريس يلتسين إثر مرور 50 عاما على نهاية الحرب. ومنذ تلك اللحظة بات استعراض النصر يقام مجددا كل سنة. وحدات عسكرية تسير عبر الميدان الأحمر ومن ضريح لنين يُلقي الأقوياء خطبهم التذكارية.

  • Russland Moskau Siegesparade 2005 Schröder und Chirac (Getty Images/AFP/P. Kovarik)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    الذكرى الستين: زوار من أنحاء العالم

    ويحضر الاستعراضات العسكرية في الساحة الحمراء بموسكو غالباً رؤساء دول وشخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم. وفي الذكرى السنوية الستين عام 2005 كان من بين الحضور المستشار الألماني السابق غرهارد شرودر مع عقيلته السابقة دوريس والرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك ونظيره الأمريكي (الأسبق) جورج دبليو بوش.

  • Russland Moskau Siegesparade 2005 (Getty Images/AFP/M. Antonov)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    استعراض المحاربين القدامى

    بالنسبة لروسيا يكون "يوم النصر" يوماً مقدساً مكرساً لإحياء ذكرى ضحايا الاتحاد السوفياتي في "الحرب الوطنية العظمى"، كما يطلق الروس على الحرب العالمية الثانية. وتحيي العائلات ذكرى ذويها وتضع زهوراً حمراء على المآثر والقبور. وفي كثير من الأماكن تصدح أغاني الحرب الحماسية.

  • Russland Moskau Siegesparade 2008 (Imago Images/UPI)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    عودة التقنية العسكرية

    موكب النصر من شأنه استعراض القوة الروسية على وجه الخصوص. وفي التاسع من أيار/ مايو 2008 تم لأول مرة استعراض تقنية عسكرية ثقيلة ـ للبرهنة للعالم وللمواطنين على قدرة البلاد على الدفاع. ومن أجل ذلك لا يتم توفير التكاليف: 40 مليون يورو كانت تكلفة الخسائر في الطرقات وشبكة الصرف الصحي التي تتسبب فيها العربات الثقيلة فحسب.

  • Russland Moskau Siegesparade 2010 (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    قلما يحصل تعاطي واقعي مع التاريخ

    لا تحصل معالجة نقدية وتعاطي واقعي مع التاريخ الروسي أثناء الاحتفالات بالنصر. فمواضيع التاريخ المعاصر وضحايا الحرب وستالين والفواجع التي أصابت الجنود الروس هي من المحرمات. فالحفل من شأنه أن يرمز للوطنية والوحدة.

  • Russland Moskau Siegesparade 2010 (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    2010: أكبر استعراض عبر الأزمنة

    أكثر من 10.000 جندي ـ بينهم لأول مرة قوات من بلدان أخرى مثل فرنسا وبريطانيا أو بولندا ـ ساروا في الذكرى السنوية الـ 65. وكان يعتبر إلى تلك اللحظة أكبر استعراض للأسلحة. وأفادت وسائل إعلام روسية أن 2.5 مليون شخص شاركوا في الاحتفالات. وحتى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتبعت حينها الاستعراض.

  • Russland Moskau Siegesparade 2015 Unsterbliches Regiment (picture-alliance/Russian Look/D. Golubovich)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    الكتيبة الخالدة

    الذكرى السنوية الـ 70 في 9 مايو 2015 أُقيمت بدون مشاركة زعماء دول غربية. وغالبية رؤساء الدول المدعوين لم تحضر بسبب أزمة القرم. وفي ختام الاستعراض أُقيم نشاط "الكتيبة الخالدة" شارك فيها 500.000 من أحفاد قدماء المحاربين، أرادوا إحياء ذكراهم برفع صور لهم. وحتى بوتين شارك بصورة لوالده.

  • Russland Moskau Siegesparade 2020 (Getty Images/AFP/K. Kudryavtsev)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    9 أيار/ مايو 2020 : استعراض جوي بدلاً عن موكب عسكري

    بسبب جائحة كورونا أجّل الرئيس فلاديمير بوتين الاستعراض العسكري لهذه السنة. ففي "يوم النصر" أقيم حفل هادئ حضره الرئيس الروسي ونُقل عبر التلفزيون. ونُظم استعراض جوي للقوات الجوية الروسية.

  • Russland Moskau Wladimir Putin Gedenktag Tag der Befreiung Zweiter Weltkrieg (Reuters/A. Druzhinin)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    تظاهرة جماهيرية في زمن كورونا

    تنتقد المعارضة الروسية فلاديمير بوتين لأنه يريد تنظيم الموكب العسكري السنوي رغم أعداد الإصابات المتزايدة بكورونا. عمدة موسكو هو الآخر اقترح على المواطنين متابعة العرض من خلال شاشات التلفزة . كما أن منتقدين يتهمون بوتين بتوظيف الاستعراض في التصويت على التعديل الدستوري الذي يتواصل حتى فاتح يوليو تموز، وسيمكنه من البقاء في السلطة حتى 2036.

  • Russland Moskau Siegesparade 2020 (Reuters/M. Shemetov)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    إعادة تنظيم أكبر استعراض عسكري في التاريخ

    أن يكون عدد أقل من الجنود مشاركين في الذكرى السنوية الـ 75 مقارنة مع السنوات الماضية لم يكن خيارا للرئيس بوتين. فبالرغم من وباء كورونا سار 13.000 جندي في العاصمة في صفوف متراصة. إنه أكبر استعراض عسكري في التاريخ. وحتى في مدن أخرى نُظمت مواكب، وحسب وزارة الدفاع شارك 64.000 جندي في مختلف أنحاء البلاد.

  • Russland Moskau Siegesparade 2020 (Getty Images/AFP/A. Nemenov)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    بوتين: إحياء الذكرى رغم قيود كورونا

    في الحقيقة تبقى الاحتفالات والحشود الجماهيرية بسبب جائحة كورونا محظورة في موسكو. لكن بوتين والقيادة العسكرية أكدوا أن الاستعراض يقام بالأساس لتكريم ضحايا عمليات تحرير أوروبا من فاشية هتلر. وفضل عدد كبير من المدعويين في العالم البقاء في بيوتهم بسبب الجائحة.


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