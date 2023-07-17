 الاتحاد الأوروبي مستعد لاقراض تونس مليار دولار بشروط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.07.2023

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الاتحاد الأوروبي مستعد لاقراض تونس مليار دولار بشروط

أكد الاتحاد الأوربي امكانية اقراضه الحكومة التونسية مبلغ 900 مليون يورو في حالة تمكن تونس من تلبية شروط صندوق النقد الدولي. وتوجد تونس على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة وتعاني من نقص في السلع الأساسية.

الرئيس التونسي فيس سعيد وهو يستقبل رئيسة ىالمفوضية الأوروبية أزولا فون ديرلاين (تونس، 11 يونيو 2023)

الرئيس التونسي فيس سعيد وهو يستقبل رئيسة ىالمفوضية الأوروبية أزولا فون ديرلاين (تونس، 11 يونيو 2023)

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين (17 تموز/ يوليو 2023) إن التكتل لا يزال بإمكانه إقراض تونس 900 مليون يورو (مليار دولار) لكن محادثات أخرى ستُجرى في الربع الثالث وسيعتمد ذلك على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

مختارات

أعلنت السلطات التونسية انتشال جثث 13 مهاجرًا إفريقيًا قبالة سواحل صفاقس بعد غرق قاربهم أثناء محاولة الوصول إلى إيطاليا، بينما تم إنقاذ 25 آخرين. وشهدت صفاقس طرد عشرات المهاجرين الأفارقة منها قبل أسبوعين.

رفضت تونس شروط صندوق النقد الدولي لتقديم قروض، وأبدت قلقها بشأن تلك الشروط التي تمس "بالسلم الأهلي" حسب تعبير الرئيس التونسي الذي التقى رئيسة صندوق النقد ودعاها لزيارة بلاده في وقت لاحق.

أظهر الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قائلا إنه يرفض "الإملاءات" قائلا إنه لن يجازف بتهديد السلم الأهلي في البلاد. وتعاني تونس من أزمة مالية تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها.

وتعثرت المحادثات حول حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر تشرين الأول بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد شروطا تشمل خفض الدعم وتقليل فاتورة رواتب العاملين في القطاع العام.

وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي المطلع على المفاوضات "لا تزال المساعدة الضخمة مطروحة على الطاولة، لكن هذا يحتاج إلى تلبيةشروط صندوق النقد الدولي".

وأضاف "تونس تقول إنها قد لا تحتاج إلى اتفاق معصندوق النقد الدولي لذلك سنرى في الربع الثالث".

وتونس على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة وتعاني من نقص في السلع الأساسية. ومعظم الديون داخلية لكن هناك مدفوعات مستحقة في وقت لاحق من العام الجاري لسداد قروض خارجية، وقالت وكالات تصنيف ائتماني إن تونس قد تتخلف عن سداد ديونها.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الأحد إن التكتل سيخصص 100 مليون يورو (112.36 مليون دولار) لتونس في إطار اتفاق "شراكة استراتيجية" لمكافحة الاتجار في البشر وتعزيز الاستثمار والتجارة.

وكانت أعلنت الرئاسة التونسية، الأحد، توقيع تونس والاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بين الجانبين في عدة مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية

ع.أ.ج/  ح ز (رويترز)

تونس .. غموض متواصل حول إدارة ملف الهجرة غير النظامية

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