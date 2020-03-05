الاتحاد الأوروبي مخاطبا اللاجئين: حدودنا مغلقة

أبدى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي استعدادهم لتقديم مساعدات مالية إضافية لتركيا من أجل اللاجئين، في حال وافقت أنقرة على وقف الضغط وتوافد اللاجئين على حدود الاتحاد.
فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في معرض إجابته على سؤال عن الشروط التي يضعها لمنع عبور اللاجئين باتجاه الاتحاد الأوروبي: "بداية، ليس لدينا وقت للنقاش مع الجانب اليوناني"، معتبرا الحديث عن إغلاق الحدود أمرا من الماضي. "لقد فتحنا الأبواب الآن".
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
وجدد الوزراء الأوربيون المجتمعون، في لقاء استثنائي، في العاصمة الكرواتية زغرب، اليوم الجمعة (السادس من آذار/مارس 2020)، دعوتهم للمهاجرين واللاجئين، الذين يحاولون مغادرة تركيا، إلى عدم التوجه نحو الحدود مع اليونان"لأنها ليست مفتوحة" بخلاف ما قيل لهم.
وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في رسالة موجهة إلى المهاجرين بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في زغرب: "أود أن أوصل رسالة واضحة: لا تذهبوا إلى الحدود. الحدود ليست مفتوحة". وقال في مؤتمر صحفي في زغرب "الأنباء التي تزعم فتح (الحدود اليونانية التركية) كاذبة ويجب ألا يحاول الناس الوصول إلى هناك". مضيفا "إذا كنا نريد تجنب مواقف حرجة يتعين أن نعرف الحقيقة. دعونا نوقف هذه اللعبة".
وتدفق آلاف اللاجئين والمهاجرين إلى الحدود اليونانية التركية بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح حدود بلاده أمامهم المغلقة منذ عام 2016. وأعاد ذلك إلى الأذهان في أوروبا أزمة الهجرة في عام 2015.
وأغلقت اليونان حدودها وطلبت من شركائها في الاتحاد الأوروبي مساعدتها. واستخدمت الشرطة اليونانية الجمعة الغاز المسيل للدموع لدفع المهاجرين الذين حاولوا العبور بعيداً.
وكرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تنديدهم بـ"استخدام تركيا لورقة ضغط الهجرة لأهداف سياسية". وقال بوريل "إذا قال لكم أحدهم أنه بإمكانهم الذهاب لأن الحدود مفتوحة وبإمكانكم التوجه بحرية إلى اليونان أو إلى قبرص، فهذا أمر غير صحيح". وأضاف "تفادوا وضعاً يمكن أن تكونوا فيه بخطر. تجنبوا تصعيداً للأزمة. تفادوا التحرك نحو باب معلق ولا تقولوا للناس إنه بإمكانهم الذهاب لأن الأمر غير صحيح".
ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، ا.ف.ب، رويترز)
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
عبور في حضن أب لاجئ
أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين
يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
الأعداد في تزايد مستمر
رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
قنابل الغاز في مواجهة النازحين
يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
مخاطر على نهر ايفروس الحدودي
حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس
احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية
في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.
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مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول
مفاجأة غير سارة للاجئين!
تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد