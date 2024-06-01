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الاتحاد الأوروبي .. تحديات المستقبل
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أخبار
2024/6/10
١٠ يونيو ٢٠٢٤
الانتخابات الأوروبية.. "حزب البديل" ثاني أقوى حزب في ألمانيا
2024/6/7
٧ يونيو ٢٠٢٤
متى تبدأ محادثات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبي؟
2024/5/30
٣٠ مايو ٢٠٢٤
ألمانيا تعلن عن "أكبر ضربة" للجرائم الإلكترونية العالمية
2024/5/29
٢٩ مايو ٢٠٢٤
تفتيش في البرلمان الأوروبي للاشتباه في تدخل روسي بالانتخابات
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تقارير وتحليلات
مخاوف بشأن الاحتجاز والتكنولوجيا بموجب اتفاق الهجرة الأوروبي
مخاوف بشأن الاحتجاز والتكنولوجيا بموجب اتفاق الهجرة الأوروبي
يرى حقوقيون أن ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، ينتهك حقوق الإنسان، ومن غير المرجح أن يحقق أهدافه المعلنة.
الهجرة
2024/6/11
١١ يونيو ٢٠٢٤
DW تتحقق: متى تصبح أوراق الانتخابات الأوروبية غير صالحة؟
DW تتحقق: متى تصبح أوراق الانتخابات الأوروبية غير صالحة؟
قامت DW بفحص أربعة مزاعم تتعلق بانتخابات البرلمان الأوروبي من أجل تفنيد ما قد يشوش على الناخبين.
سياسة
2024/6/8
٨ يونيو ٢٠٢٤
ندم بريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي
ندم بريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي
وفق الاستطلاعات ندم معظم البريطانيين على مغادرة الاتحاد الأوروبي. مثلا يشتكي صيادو سمك من البيروقراطية وانخفاض الربح.
اقتصاد
2024/6/7
٧ يونيو ٢٠٢٤
04:09 دقيقة
انتخابات البرلمان الأوروبي
انتخابات البرلمان الأوروبي
انطلاق انتخابات البرلمان الأوروبي والنتائج مساء يوم الأحد
سياسة
2024/6/6
٦ يونيو ٢٠٢٤
01:24 دقيقة
الانتخابات الهندية وتأثيرها على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
الانتخابات الهندية وتأثيرها على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
نمت العلاقاتُ التجاريةُ بين الهند والاتحاد الأوروبي بشكلٍ ملحوظٍ خلال فترةِ رئاسةِ ناريندرا مودي للحكومة الهندية.
سياسة
2024/6/4
٤ يونيو ٢٠٢٤
01:51 دقيقة
انتخابات أوروبا.. ماذا يشغل بال الناخب الألماني ويثير قلقه؟
انتخابات أوروبا.. ماذا يشغل بال الناخب الألماني ويثير قلقه؟
في استطلاع للقناة الألمانية الأولى حول الانتخابات الأوروبية كان السلام والأمن الاجتماعي أبرز ما يشغل الناخب الألماني.
سياسة
2024/6/3
٣ يونيو ٢٠٢٤
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٢٠ فبراير ٢٠٢٤
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وجهة نظر: طريق الحرير الصيني الجديد ليس معبداً
مع إدراك الحقائق القاسية لنفوذ الصين تتراجع جاذبيتها في الغرب. ولكي تبقى الأمور تحت السيطرة يحتاج الغرب لتنسيق جهوده.
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٨ مايو ٢٠٢١
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