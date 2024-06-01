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الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية

الاتحاد الأوروبي .. تحديات المستقبل

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أخبار

١٠ يونيو ٢٠٢٤

الانتخابات الأوروبية.. "حزب البديل" ثاني أقوى حزب في ألمانيا

٧ يونيو ٢٠٢٤

متى تبدأ محادثات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبي؟

٣٠ مايو ٢٠٢٤

ألمانيا تعلن عن "أكبر ضربة" للجرائم الإلكترونية العالمية

٢٩ مايو ٢٠٢٤

تفتيش في البرلمان الأوروبي للاشتباه في تدخل روسي بالانتخابات

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تقارير وتحليلات

مهاجر ينظر عبر السياج بينما ينتظر آخرون في طابور ليتم تسجيلهم داخل مخيم للاجئين في كوكينوتريميثيا، خارج نيقوسيا، قبرص. (أرشيف: 9/11/ 2021)

مخاوف بشأن الاحتجاز والتكنولوجيا بموجب اتفاق الهجرة الأوروبي

مخاوف بشأن الاحتجاز والتكنولوجيا بموجب اتفاق الهجرة الأوروبي

يرى حقوقيون أن ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، ينتهك حقوق الإنسان، ومن غير المرجح أن يحقق أهدافه المعلنة.
الهجرة١١ يونيو ٢٠٢٤
انتخابات البرلمان الأوروبي 2024 من برشلونة

DW تتحقق: متى تصبح أوراق الانتخابات الأوروبية غير صالحة؟

DW تتحقق: متى تصبح أوراق الانتخابات الأوروبية غير صالحة؟

قامت DW بفحص أربعة مزاعم تتعلق بانتخابات البرلمان الأوروبي من أجل تفنيد ما قد يشوش على الناخبين.
سياسة٨ يونيو ٢٠٢٤
DW Dokumentationen | Sind Schottlands Fischer Brexit-Verlierer?

ندم بريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي

ندم بريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي

وفق الاستطلاعات ندم معظم البريطانيين على مغادرة الاتحاد الأوروبي. مثلا يشتكي صيادو سمك من البيروقراطية وانخفاض الربح.
اقتصاد٧ يونيو ٢٠٢٤04:09 دقيقة
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انتخابات البرلمان الأوروبي

انتخابات البرلمان الأوروبي

انطلاق انتخابات البرلمان الأوروبي والنتائج مساء يوم الأحد
سياسة٦ يونيو ٢٠٢٤01:24 دقيقة
Indien Mumbai 2024 | Premierminister Narendra Modi bei Wahlkampfveranstaltung

الانتخابات الهندية وتأثيرها على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

الانتخابات الهندية وتأثيرها على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

نمت العلاقاتُ التجاريةُ بين الهند والاتحاد الأوروبي بشكلٍ ملحوظٍ خلال فترةِ رئاسةِ ناريندرا مودي للحكومة الهندية.
سياسة٤ يونيو ٢٠٢٤01:51 دقيقة
انتخابات البرلمان الأوروبي 2024 إعلانات انتخابية لأحزاب مختلفة

انتخابات أوروبا.. ماذا يشغل بال الناخب الألماني ويثير قلقه؟

انتخابات أوروبا.. ماذا يشغل بال الناخب الألماني ويثير قلقه؟

في استطلاع للقناة الألمانية الأولى حول الانتخابات الأوروبية كان السلام والأمن الاجتماعي أبرز ما يشغل الناخب الألماني.
سياسة٣ يونيو ٢٠٢٤
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الاتحاد الأوروبي يطلق مهمة بحرية دفاعية في البحر الأحمر

الاتحاد الأوروبي يطلق مهمّة في البحر الأحمر للمساعدة في حماية الملاحة الدولية من هجمات الحوثيين في اليمن.
سياسة٢٠ فبراير ٢٠٢٤07:52 دقيقة
طريق الحرير الجديد يواجه صعوبات بسبب تراجع جاذبية الصين في الغرب

وجهة نظر: طريق الحرير الصيني الجديد ليس معبداً

مع إدراك الحقائق القاسية لنفوذ الصين تتراجع جاذبيتها في الغرب. ولكي تبقى الأمور تحت السيطرة يحتاج الغرب لتنسيق جهوده.
سياسة٨ مايو ٢٠٢١
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