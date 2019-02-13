 الاتحاد الألماني: هدف بيزارو يدخله تاريخ البوندسليغا | عالم الرياضة | DW | 19.02.2019

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عالم الرياضة

الاتحاد الألماني: هدف بيزارو يدخله تاريخ البوندسليغا

بعد اللغط الكبير حول هدف النجم البيروفي كلاوديو بيزارو في مرمى هيرتا برلين، تدخل الاتحاد الألماني ليمنح المهاجم الأربعيني رقماً قياسياً كأكبر لاعب سناً يسجل هدفاً في منافسات الدوري الألماني "بوندسليغا".

1. Bundesliga | Hertha BSC v SV Werder Bremen | Torjubel 1:1 (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

دخل المهاجم البيروفي كلاوديو بيزارو تاريخ الدوري الألماني "بوندسليغا" بعد أن حقق رقماً قياسياً، إذ أصبح بأعوامه الأربعين وأيامه الـ136 أكبر لاعب يسجل هدفاً في منافسات الدوري الألماني.

وكان مهاجم نادي فيردر بريمن قد سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة أمام هيرتا برلين السبت الماضي، لكن مدرب النادي البرليني بال دارداي شكك في هذا حقيقة هذا الرقم القياسي، حين قال عقب المباراة بأن بيزارو لم يكن هو من سجل الهدف.

تأتى هذا اللغط بعد أن سدد بيزارو كرة من ركلة حرة في الدقيقة 96، وغيرت الكرة اتجاهها بعد اصطدمت بمدافعي هيرتا برلين، الهولندي كريم رقيق والنمساوي فالينتينو لازارو، قبل أن تستقر في المرمى. لكنهما لم يتقصدا مس الكرة بطبيعة الحال، وهو ما يعد شرطاً لاحتسابه هدفاً عكسياً.

لكن الرد من المدير الرياضي لفيردر بريمن فرانك باومان لم يتأخر كثيراً، إذ قال لصحيفة  "بيلد" الألمانية:  "حين يسجل لاعب أربعيني هدف التعادل على فريقك في الوقت المحتسب بدل الضائع، فإنك ستصاب طبعاً بخيبة أمل. لكن ما لا أستطيع فهمه هو أن دارداي لا يرغب بمنح الهدف للاعب مثل كلاوديو ويرغب عوضاً عن ذلك رؤية الهدف في إحصائيات النادي كهدف خطأ في مرماه".

ورغم سعادته بالهدف إلان بيزارو عبر عن قلقه من عدم احتسابه باسمه، قائلاً: "أتمنى ألا يتم تحطيم هذا الرقم القياسي. أنا فخور بهذا الإنجاز للغاية". وتوجب على المهاجم البيروفي الانتظار حتى مساء الاثنين لإثبات رقمه القياسي، بعد أن كتب الاتحاد الألماني لكرة القدم هذا الهدف باسم بيزارو.

وهنأ الاتحاد الألماني في تغريدة على تويتر اللاعب الأربعيني الذي يلعب موسمه الخامس مع فيردر بريمن. وفي ردود الفعل على ذلك عبر حامل الرقم القياسي السابق ميركو فوتافا، الذي يبلغ اليوم 60 عاماً من العمر، عن سعادته بإنجاز بيزارو.

وفي تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية قال فوتافا، الذي لعب هو الآخر لفيردر بريمن: "أغبطه كلاوديو على هذا كثيراً. كان من المهم بالنسبة لي ألا يفقد الهدف أهميته. من الجيد أنه حصل على لقب أكبر هداف سناً بهذا الهدف". يُذكر أن إنجاز فوتافا صمد 8211 يومياً حتى جاء بيزارو ليصبح صاحب الرقم القياسي.

ويتصدر بيزارو الذي لعب أيضاً لبايرن ميونيخ وتشيلسي، بالفعل قائمة الهدافين الأجانب في الدوري برصيد 195 هدفاً.

ويحتل بريمن الذي مدد مسيرته الخالية من الهزائم إلى خمس مباريات هذا العام بفضل ثالث أهداف بيزارو في الموسم الحالي، المركز العاشر بـ 31 نقطة.

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    في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني

    حتى الآن حقق بايرن ميونيخ الفوز 8 مرات في الدوري الألماني بنتيجة 7- صفر. وكانت أول مرة يحقق فيها تلك النتيجة عندما فاز على كولونيا في 15 مايو/ أيار 1971 في المرحلة الـ 31 من منافسات الدوري الألماني. وفي ذلك الموسم تساوى بايرن في النقاط مع بوروسيا مونشغلادباخ، الذي حصل على لقب البطولة.

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    في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني

    الفوز بنتيجة سبعة أهداف نظيفة حققها بايرن للمرة الثانية أمام فريق "روت-فايس أوبرهاوزن" وكان ذلك في 19 فبراير/ شباط 1972. وللأسطورة غيرد مولر فضل كبير في هذا الفوز، إذ سجل 5 أهداف من السبعة. وساهم القيصر بيكنباور بصنع خمسة منها. وآنذاك كان الراحل أودو لاتيك مدربا لبايرن ميونخ.

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    في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني

    فوز آخر لبايرن على أرضه بنتيجة سبعة أهداف نظيفة جاء في 6 فبراير/ شباط 1982. مهرجان الأهداف، الذي أقامه بايرن آنذاك كان أمام فريق فورتونا دوسلدورف. ثلاثة من هذه الأهداف كانت من توقيع اللاعب كورت نيدرماير. ومع ذلك لم يتمكن بايرن من الحصول على اللقب، الذي كان من نصيب هامبورغ.

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    في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني

    في المرحلة الـ 15 من منافسات الدوري الألماني لموسم 1990/ 1991 فاز بايرن ميونيخ على أرضه بسبعة أهداف نظيفة، وكان ذلك الفوز على فريق فاتنشايد. ويرجع الفضل في هذه النتيجة إلى الدنماركي بريان لاودروب، إذ سجل هدفين وصنع ثلاثة. أما الانتصارات الأخرى لبايرن بنتيجة سبعة أهداف نظيفة، فكانت أمام بريمن مرتين عام 1980 و2013. وأمام هانوفر عام 2010 وفرايبورغ عام 2011.

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    في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني

    أما الفوز بثمانية أهداف فقد احتفل به بايرن على أرضه أمام فريق شالكه. حيث فاز الفريق البافاري بنتيجة 1/8، وكان ذلك في 9 أبريل/ نيسان 1988. الأسطورة لوتار ماتيوس سجل ثلاثة من أهداف بايرن الثمانية، علما بأن شالكه كان متقدما في البداية بهدف سجله ماتياس شيبر.

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    في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني

    في الموسم الماضي من الدوري الألماني فاز بايرن بنتيجة تاريخية على فريق هامبورغ. كان ذلك في 14 فبراير/ شباط 2015. وكانت نتيجة الفوز الساحق هي 8/ صفر. ستة من هذه الأهداف سجلها كلا من آريين روبين وتوماس مولر وماريو غوتزه، إذ سجل كل واحد منهم هدفين. وكان هذا الفوز هو الأعلى في موسم 2014/ 2015.

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    في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني

    لم يكن الموسم الكروي الماضي (2014 /2015 ) هو الوحيد الذي اكتسح فيه بايرن ضيفه هامبورغ، ففي 30 مارس/ آذار 2013، فاز بايرن بنتيجة 2/9. أربعة من أهداف بايرن كانت بتوقيع كلاوديو بيزارو، أفضل هداف أجنبي في تاريخ البوندسليغا. أما هدفا هامبورغ، فحققهما جيفري بروما وهايكو فيسترمان.

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    في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني

    في 10 سبتمبر/ أيلول 1976 لم يكن بايرن ميونخ من أفضل الفرق المنافسة في البوندسليغا، رغم ذلك تمكن من تحقيق نصر ساحق على فريق تنس بروسيا برلين، إذ هزمه بنتيجة 9/ صفر. خمسة من هذه الأهداف كانت من توقيع الأسطورة غيرد مولر، الذي سجل 28 هدفا خلال 25 مباراة شارك فيها في ذلك الموسم.

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    في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني

    ويتقاسم فريق "أوفنباخ كيكرز" مع فريق "تنس بوروسيا برلين" المرتبة الثانية في قائمة أعلى فوز حققه بايرن في مسيرته الكروية. ففي 13 مارس/ آذار1984، فاز بايرن ميونخ على ضيفه "أوفنباخ كيكرز" بتسعة أهداف نظيفة.

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    في صور- أكبر نتائج حققها بايرن في الدوري الألماني

    أما المرتبة الأولى في قائمة أعلى فوز حققه البايرن في مسيرته الكروية، فتعود إلى فريق بوروسيا دورتموند. ففي موسم 1971/ 1972 وتحديدا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 1971، فاز بايرن ميونيخ على ضيفه دورتموند بنتيجة ساحقة (1/11)، علما بأن دورتموند هبط إلى الدرجة الثانية في نهاية ذلك الموسم.

    الكاتب: دالين صلاحية


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