الاتحاد الألماني: هدف بيزارو يدخله تاريخ البوندسليغا

دخل المهاجم البيروفي كلاوديو بيزارو تاريخ الدوري الألماني "بوندسليغا" بعد أن حقق رقماً قياسياً، إذ أصبح بأعوامه الأربعين وأيامه الـ136 أكبر لاعب يسجل هدفاً في منافسات الدوري الألماني.

وكان مهاجم نادي فيردر بريمن قد سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة أمام هيرتا برلين السبت الماضي، لكن مدرب النادي البرليني بال دارداي شكك في هذا حقيقة هذا الرقم القياسي، حين قال عقب المباراة بأن بيزارو لم يكن هو من سجل الهدف.

تأتى هذا اللغط بعد أن سدد بيزارو كرة من ركلة حرة في الدقيقة 96، وغيرت الكرة اتجاهها بعد اصطدمت بمدافعي هيرتا برلين، الهولندي كريم رقيق والنمساوي فالينتينو لازارو، قبل أن تستقر في المرمى. لكنهما لم يتقصدا مس الكرة بطبيعة الحال، وهو ما يعد شرطاً لاحتسابه هدفاً عكسياً.

لكن الرد من المدير الرياضي لفيردر بريمن فرانك باومان لم يتأخر كثيراً، إذ قال لصحيفة "بيلد" الألمانية: "حين يسجل لاعب أربعيني هدف التعادل على فريقك في الوقت المحتسب بدل الضائع، فإنك ستصاب طبعاً بخيبة أمل. لكن ما لا أستطيع فهمه هو أن دارداي لا يرغب بمنح الهدف للاعب مثل كلاوديو ويرغب عوضاً عن ذلك رؤية الهدف في إحصائيات النادي كهدف خطأ في مرماه".

ورغم سعادته بالهدف إلان بيزارو عبر عن قلقه من عدم احتسابه باسمه، قائلاً: "أتمنى ألا يتم تحطيم هذا الرقم القياسي. أنا فخور بهذا الإنجاز للغاية". وتوجب على المهاجم البيروفي الانتظار حتى مساء الاثنين لإثبات رقمه القياسي، بعد أن كتب الاتحاد الألماني لكرة القدم هذا الهدف باسم بيزارو.

وهنأ الاتحاد الألماني في تغريدة على تويتر اللاعب الأربعيني الذي يلعب موسمه الخامس مع فيردر بريمن. وفي ردود الفعل على ذلك عبر حامل الرقم القياسي السابق ميركو فوتافا، الذي يبلغ اليوم 60 عاماً من العمر، عن سعادته بإنجاز بيزارو.

وفي تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية قال فوتافا، الذي لعب هو الآخر لفيردر بريمن: "أغبطه كلاوديو على هذا كثيراً. كان من المهم بالنسبة لي ألا يفقد الهدف أهميته. من الجيد أنه حصل على لقب أكبر هداف سناً بهذا الهدف". يُذكر أن إنجاز فوتافا صمد 8211 يومياً حتى جاء بيزارو ليصبح صاحب الرقم القياسي.

ويتصدر بيزارو الذي لعب أيضاً لبايرن ميونيخ وتشيلسي، بالفعل قائمة الهدافين الأجانب في الدوري برصيد 195 هدفاً.

ويحتل بريمن الذي مدد مسيرته الخالية من الهزائم إلى خمس مباريات هذا العام بفضل ثالث أهداف بيزارو في الموسم الحالي، المركز العاشر بـ 31 نقطة.