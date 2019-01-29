 الاتحاد الآسيوي يرفض طعن الإمارات حول لاعبي قطر المجنسين | أخبار | DW | 01.02.2019

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أخبار

الاتحاد الآسيوي يرفض طعن الإمارات حول لاعبي قطر المجنسين

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض نظر الطعن الذي تقدم به اتحاد كرة القدم الإماراتي حول أهلية لاعبين مجنسين في قطر بسبب عدم تلقي اللجنة مستندات رسمية صادرة من الجهات المعنية في البلدين الأصليين للاعبين.

Asian Cup 2019 Katar-Nordkorea (Getty Images/AFP/G. Cacace)

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاعتراض المقدم من الإمارات حول أهلية لاعبَين قطريين خلال مشاركتهما في كأس آسيا 2019 التي تختتم الجمعة في مباراة نهائية بين اليابان وقطر في أبو ظبي.

وأشار الاتحاد في بيان قبل ساعات من المباراة النهائية "استبعدت لجنة الانضباط والأخلاقيات اليوم الاحتجاج المقدم من الاتحاد الإماراتي حول أهلية لاعبَين قطريين".

وكان الاتحاد الإماراتي قدم اعتراضاً في ما يخص أهلية لاعبين قطريين (اثنين)، إذ يعترض على قانونية مشاركة المهاجم المعز علي (22 عاماً)، المولود في السودان ومتصدر ترتيب هدافي البطولة (8) والمدافع بسام الراوي (21 عاماً) المولود في العراق، بحسب تقارير إعلامية.

وتشير التقارير الإماراتية إلى عدم قانونية تجنيس لاعبين قطريين لا سيما الأقل من 23 عاماً، للتحايل على المادة 7 من قانون الاتحاد الدولي (فيفا) المرتبط بالتجنيس. ونشرت الصحف المحلية الجمعة صوراً لجوازات سفر للاعبين وأقربائهم لتأكيد عدم صحة أوراقهم.

وتخوض قطر البطولة في ظل أزمة دبلوماسية خليجية، إذ تؤكد السعودية والإمارات والبحرين على دعم قطر لتنظيمات إرهابية وهو أمر تنفيه الإمارة الصغيرة الغنية بالغاز التي بلغت النهائي للمرة الأولى في تاريخها.

ع.غ

 

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