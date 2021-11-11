الإيقاعات الإفريقية - رسالة نيجيريا الموسيقية للعالم

تشكل موسيقاهم الإيقاعات الإفريقية أو ما يسمى "الأفروبيتس" وهي عناصر موسيقية تطورت في غرب إفريقيا ممزوجة بموسيقى الهيب هوب أو دانسهول، مزيجا مريحا للرقص.

يَدُر ازدهار الموسيقى العالمية القادمة من إفريقيا الأرباح الهائلة على شركات الإنتاج الموسيقي وكبار المدراء التنفيذيين في صناعة الموسيقى. وهو ما يعزز أيضا الثقة الثقافية بالنفس لأبناء القارة الإفريقية. في البداية لم يكن المحتوى ذا طابع سياسي ولكن هذا الأمر تغير لاحقا وأصبح بعض الفنانين يقفون إلى جانب ضحايا المعنفين من قبل الشرطة النيجيرية. وهذا التوجه يمكن ملاحظته على وسائل التواصل الاجتماعي.









يرافق الفيلم فنانين معروفين في موسيقى الأفروبيتس في نيجيريا وكذلك في كينيا، حيث بدأت تتشكل فروع لهذا النوع الموسيقي في شرق إفريقيا. أثبتت موسيقى الأفروبيتس اليوم وجودها بقوة. يزور فريق التصوير بعض أماكن ازدهارها ويحاول الفيلم تفسير ظاهرة إمتلاك الفنانين المشهورين سيارات كبيرة.



مواعيد البث

DW عربية

السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 14:00 UTC

السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 20:30 UTC

الأحد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 08:00 UTC

الأحد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 12:00 UTC

الإثنين 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 02:00 UTC

الإثنين 18 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 10:00 UTC

الثلاثاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 04:00 UTC

الثلاثاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 14:30 UTC

لثلاثاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 21:30 UTC

الأربعاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 00:00 UTC

لأربعاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 08:30 UTC

الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 02:30 UTC

الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021 – 06:30 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق