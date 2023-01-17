الإنفلونزا

مرض معد يسببه فيروس الإنلفونزا وعادة ما تصاحبه أعراض كالحمى وسيلان الأنف والتهاب الحلق والسعال وآلام العضلات والإرهاق. تنتشر الإصابة به بكثرة خلال فصل الشتاء خاصة بين الأطفال في الحضانة والمدرسة.

ينتشر مرض الإنلفونزا في العالم بشكل وبائي، ما يؤدي إلى معدل إصابات يبلغ بين ثلاثة وخمسة ملايين شخص كل عام، ويسبب وفاة ما بين ربع إلى نصف مليون شخص سنويا. تحدث العدوى عادة في فصل الشتاء. كما يمكن للإنلفونزا أن تصيب الحيوانات، كالطيور والخنازير والخيول.