الإنفلونزا

مرض معد يسببه فيروس الإنلفونزا وعادة ما تصاحبه أعراض كالحمى وسيلان الأنف والتهاب الحلق والسعال وآلام العضلات والإرهاق. تنتشر الإصابة به بكثرة خلال فصل الشتاء خاصة بين الأطفال في الحضانة والمدرسة.
ينتشر مرض الإنلفونزا في العالم بشكل وبائي، ما يؤدي إلى معدل إصابات يبلغ بين ثلاثة وخمسة ملايين شخص كل عام، ويسبب وفاة ما بين ربع إلى نصف مليون شخص سنويا. تحدث العدوى عادة في فصل الشتاء. كما يمكن للإنلفونزا أن تصيب الحيوانات، كالطيور والخنازير والخيول.
أدى تفشي مرض إنفلونزا الطيور إلى القضاء على أعداد كبيرة من الطيور البحرية على طول السواحل الجنوبية لبحر الشمال في أوروبا. وتمتد المناطق المتأثرة بهذه المشكلة من بريطانيا وفرنسا وشرقا إلى ألمانيا وبحر البلطيق أيضا، وقد وصفت السلطات حجم التفشي الأخير للمرض بأنه غير مسبوق.
في هذه الحلقة من مجلة صحتك بين يديك، نسلط الضوء على الأدوية واستعمالاتها المختلفة. كما نتعرف على تأثيراتها المختلفة على الرجال والنساء. هذا بالإضافة إلى مجهودات البحث العلمي لعلاج زيادة الوزن لدى الإنسان. كما نلقي الضوء على خطورة بعض المضادات الحيوية.