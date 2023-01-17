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الإنفلونزا

مرض معد يسببه فيروس الإنلفونزا وعادة ما تصاحبه أعراض كالحمى وسيلان الأنف والتهاب الحلق والسعال وآلام العضلات والإرهاق. تنتشر الإصابة به بكثرة خلال فصل الشتاء خاصة بين الأطفال في الحضانة والمدرسة.

ينتشر مرض الإنلفونزا في العالم بشكل وبائي، ما يؤدي إلى معدل إصابات يبلغ بين ثلاثة وخمسة ملايين شخص كل عام، ويسبب وفاة ما بين ربع إلى نصف مليون شخص سنويا. تحدث العدوى عادة في فصل الشتاء. كما يمكن للإنلفونزا أن تصيب الحيوانات، كالطيور والخنازير والخيول.

انتبه.. لا ينصح بالمضادات الحيوية في هذه الحالات!

انتبه.. لا ينصح بالمضادات الحيوية في هذه الحالات! 17.01.2023

أول ما قد يقدم عليه كثيرون عند إصابتهم بنزلات برد، هو محاولة الحصول على المضادات الحيوية حتى دون استشارة الطبيب. لكن هذا النوع من الأودية قد لا يجدي نفعاً في حالات معينة، وإنما قد يتسبب في آثار جانبية خطيرة.

كيف للمرء أن يتجنب "انفلونزا المعدة" 12.01.2023

تسبب بكتيريا العطيفة أمراض الإسهال المعدية المصحوبة بالحمى والصداع. كما أن المصدر الأكثر شيوعًا للعدوى بهذه البكتيريا المنتشرة حول العالم هو الطعام، وخاصة الدواجن واللحوم المفرومة أو الحليب الخام. فكيف يمكن تفادي الإصابة بها؟
أوروبا تشهد أسوأ موجة إنفلونزا طيور في تاريخها

أوروبا تشهد أسوأ موجة إنفلونزا طيور في تاريخها 20.12.2022

أكدت السلطات الصحيّة الأوروبية أن القارة تشهد منذ أكثر من عام موجة "إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا" في تاريخها، أدت إلى إعدام حوالي 50 مليونا من الطيور الداجنة في المزارع التي ضربها الفيروس.
الانفلونزا وفيروسات تنفسية.. موجة أمراض غير مسبوقة في ألمانيا

الانفلونزا وفيروسات تنفسية.. موجة أمراض غير مسبوقة في ألمانيا 17.12.2022

لم تعد جائحة كورونا هي المشكل في ألمانيا، بل الأمراض التقليدية في فصل الشتاء كالانفلونزا. حاليا نسبة المرض كبيرة جدا ووحدات العناية المركزة مملوءة في عدة مناطق.
كوفيد-19.. آمال في انتهاء الجائحة للأبد ومخاوف من أوبئة أخرى

كوفيد-19.. آمال في انتهاء الجائحة للأبد ومخاوف من أوبئة أخرى 13.12.2022

رغم التراجع الهائل في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، إلا أن الجائحة لم تنته بعد، فيما يحذر الباحثون من أوبئة أخرى قد تنتشر مع استخلاص العبر من الأزمة للاستعداد بشكل أفضل مستقبلا.
بريطانيا ـ أنفلونزا الطيور تفتك بنصف الديوك المجهزة للكريسماس

بريطانيا ـ أنفلونزا الطيور تفتك بنصف الديوك المجهزة للكريسماس 30.11.2022

كشف مجلس الدواجن البريطاني أن أنفلونزا الطيور تسببت في نفوق أو إعدام نصف طيور الديك الرومي المجهزة للكريسماس في المملكة المتحدة، مؤكدا أن التكاليف التي سيتحملها المزارعون "قد تكون هائلة".

كورونا وإنفلونزا معاً - ما العمل؟ 10.11.2022

يحذر الخبراء من الجائحة التوأم - أي التعرض لنزلة البرد بموازاة الإصابة بفيروس كورونا في أثناء فصل الشتاء. في حلقة اليوم سنتعرف على طرق الوقاية من مخاطر الإصابة بالاثنين معاً.
التطعيم ضد الإنفلونزا ـ ما سر أهميته هذا العام أكثر من السابق؟

التطعيم ضد الإنفلونزا ـ ما سر أهميته هذا العام أكثر من السابق؟ 06.10.2022

بعد عامين من تفشي كورنا وما تبع ذلك من إجراءات، يتوقع الخبراء أن تكون موجة الأنفلونزا هذا العام قوية وربما بدرجة تعادل خطورة كورونا، لذلك توفر الدول جرعات تطعيم ضد الفيروس، وينصح بعض الفئات بشكل خاص أخذ هذه اللقاحات.
نزلات البرد - لا ترتكب هذه الأخطاء إن أردت أن تُشفى من مرضك بسرعة!

نزلات البرد - لا ترتكب هذه الأخطاء إن أردت أن تُشفى من مرضك بسرعة! 05.10.2022

هناك أشخاص يطول معهم المرض، ويصيبهم بالإرهاق والتعب، بينما يمر سريعا لدى غيرهم، فهل هي مناعة الجسم الذي تحدد ذلك؟ أم أن هناك أمورا أخرى؟ إليك خمسة أشياء يجب عليك ألا تفعلها حتى تتعافى بسرعة!
ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة برد.. مفيدة أم خطيرة؟

ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة برد.. مفيدة أم خطيرة؟ 28.09.2022

قد تكون ممارسة الرياضة أثناء الإصابة بنزلة برد أمرًا صحيًا، لكنها قد تسبب أيضًا أمراضًا خطيرة مثل التهاب عضلة القلب! ويعتمد ذلك بشكل أساسي على درجة الإصابة والأعراض! فكيف يمكن التفريق بين الحالتين؟
إنفلونزا الطماطم.. ما مدى خطورة هذا الفيروس المنتشر في الهند؟

"إنفلونزا الطماطم".. ما مدى خطورة هذا الفيروس المنتشر في الهند؟ 24.08.2022

لم ينته العالم بعد من صراعه مع كورونا، وها هي تقارير تتحدث عن أمراض فيروسية أخرى مقلقة. في الهند، فيروس يطلق عليه اسم "إنفلونزا الطماطم" يشبه كورونا ويصيب الأطفال يشهد انتشارا مقلقا. فما هي "إنفلونزا الطماطم"؟

تفشي وباء أنفلونزا الطيور يهدد حياة الطيور في منطقة بحر وادن 08.08.2022

أدى تفشي مرض إنفلونزا الطيور إلى القضاء على أعداد كبيرة من الطيور البحرية على طول السواحل الجنوبية لبحر الشمال في أوروبا. وتمتد المناطق المتأثرة بهذه المشكلة من بريطانيا وفرنسا وشرقا إلى ألمانيا وبحر البلطيق أيضا، وقد وصفت السلطات حجم التفشي الأخير للمرض بأنه غير مسبوق.
نصائح من أجل تجنب الإدمان على رذاذ بخاخة الأنف

نصائح من أجل تجنب الإدمان على رذاذ بخاخة الأنف 14.07.2022

تلعب بخاخات الأنف دورا مهما في ترطيب الأنف من الداخل والمساعدة على التنفس. وفي حال كنت مصابا بالأنفلونزا أو كورونا، أو حتى نزلة برد عادية فإن بخاخة الأنف تلعب دورا رئيسيا في العلاج. نصائح من أجل تجنب الإدمان عليها.
اختراق طبي.. مادة في جسم الإنسان تقضي على الفيروسات والأورام!

اختراق طبي.. مادة في جسم الإنسان تقضي على الفيروسات والأورام! 10.07.2022

توصل فريق من الباحثين الألمان إلى اكتشاف مذهل قد يمهد للقضاء على العديد من الأمراض، منها كورونا والسرطان! مادة ينتجها جسم الإنسان بشكل طبيعي ولها قدرات علاجية هائلة، فما هو "حمض الستراكونيك"؟
هل تؤدي الاصابة بكورونا إلى زيادة خطر الاصابة بالزهايمر؟

هل تؤدي الاصابة بكورونا إلى زيادة خطر الاصابة بالزهايمر؟ 08.07.2022

وجدت دراسة دنماركية حديثة أن خطر الإصابة بمرض الزهايمر يزيد في السنة التي تلي الإصابة بفيروس كورونا. بيد أن خبراء ألمان يرون أن دور كوفيد-19 هنا هو إظهار أعراض مرض موجود قبل الإصابة بالفيروس.

صحتك بين يديك - الأدوية وآثارها المختلفة 24.06.2022

في هذه الحلقة من مجلة صحتك بين يديك، نسلط الضوء على الأدوية واستعمالاتها المختلفة. كما نتعرف على تأثيراتها المختلفة على الرجال والنساء. هذا بالإضافة إلى مجهودات البحث العلمي لعلاج زيادة الوزن لدى الإنسان. كما نلقي الضوء على خطورة بعض المضادات الحيوية.

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