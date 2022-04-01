الإمارات وإسرائيل.. التوصل إلى اتفاقية شاملة للتجارة الحرة

قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية ووزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية اليوم الجمعة (الأول من نيسان/ أبريل 2022) إن إسرائيل والإمارات اختتمتا مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة بعد أن أقامتا علاقات بينهما في عام 2020.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري في سبتمبر/أيلول إن حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وإسرائيل يتراوح بين 600 و700 مليون دولار.

وذكرت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية في بيان أن الاتفاق التجاري يشمل 95 بالمئة من المنتجات المتداولة تجاريا التي ستكون معفاة من الجمارك على نحو فوري أو تدريجي، ومن بينها منتجات غذائية وزراعية ومستحضرات تجميل ومعدات طبية وأدوية.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق يشمل اللوائح التنظيمية والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية، وأنه سيسري بعد توقيع وزيري اقتصاد البلدين على الاتفاق والتصديق عليه. ولم يذكر البيان أي إطار زمني لذلك.

وقال بيان إماراتي منفصل إن الاتفاقية ستخفض بشكل كبير أو تلغي الجمارك على سلسلة واسعة من البضائع وتحسن وصول الخدمات إلى الأسواق وتعزز التدفقات الاستثمارية. كما أنها ستضع آليات لتوسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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البناء على اتفاقيات أبراهام "التاريخية"

وقال ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية على تويتر "ستبني هذه الصفقة البارزة على اتفاقات أبراهام التاريخية وترسخ واحدة من أهم العلاقات التجارية الصاعدة والواعدة في العالم".

وعلق وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي على حسابه على تويتر "هذه الاتفاقية الرئيسية (...) ترسخ واحدة من العلاقات التجارية الواعدة والأكثر أهمية في العالم. انتهينا من المحادثات حول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع إسرائيل وهي الآن جاهزة للتوقيع".

والإمارات العربية المتحدة والبحرين هما أول دولتين خليجيتين طبعتا علاقاتهما مع إسرائيل في ايلول/ سبتمبر 2020 بتشجيع من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تبعهما المغرب والسودان.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اجتمع وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرينوالمغرب ومصر، في جنوب إسرائيل في قمة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز التعاون.

وقالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة إنه لا يزال يتعين على إسرائيل والإمارات العربية المتحدة توقيع الوثيقة النهائية بالأحرف الأولى.

ع.ا/ع.ج.م ( رويترز، أ ف ب)