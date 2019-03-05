 الإمارات على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية | أخبار | DW | 12.03.2019

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أخبار

الإمارات على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية

أدرج الاتحاد الأوروبي عشر دول جديدة إلى قائمته السوداء للملاذات الضريبية بينها الإمارات رغم اعتراضات دول أعضاء على غرار إيطاليا، الأمر الذي سيضر بسمعتها ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي.

VAE Dubai Flughafen Passkontrolle Smart Tunnel (picture-alliance/AP Photo/K. Jebreili)

وسّع الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء (12 آذار/مارس 2019) قائمته السوداء للملاذات الضريبية مدرجاً عشر دول جديدة إليها، بينها الإمارات العربية المتحدة وبرمودا رغم اعتراضات دول أعضاء على غرار إيطاليا. ووضعت اللائحة التي باتت تضم الآن 15 دولة عام 2017 غداة سلسلة فضائح بينها "وثائق بنما" و"لوكس ليكس" التي دفعت الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء.

ويضر الإدراج على القائمة بسمعة الدول ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي، وإن كانت دول الاتحاد لم تتفق حتى الآن على فرض عقوبات.

وتُدرج الدول على القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت في قواعدها الضريبية ثغرات قد تسمح بالتهرب الضريبي في بلدان أخرى. وتُرفع منها إذا تعهدت بإصلاحات ذات أطر زمنية محددة.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

  • Panama Eröffnung des Kanals

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

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  • Panama Kanal

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    تساهم قناة بنما حالياً نحو ثمانية في المائة من إجمالي الناتج القومي للبلاد، ومنذ نحو عقد تجري أعمال البناء لتوسيع القناة، على أن ينتهي في شهر يونيو/ حزيران. توسيع القناة سيمكّن سفن الشحن العملاقة من أحدث طراز من العبور، وبالتالي رفع عائد القناة.

  • Panama

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    المنتزه الوطني في جزيرة كويبا مدرج على قائمة الإرث الثقافي العالمي لمنظمة اليونسكو، بفضل ما يحويه من طبيعة خلابة وتنوع حيواني ونباتي كبير. كما أن ربع بنما تقريباً يعتبر محمية طبيعية، ما يجذب نحو مليوني سائح مهتم بالطبيعة سنوياً.

  • Panama City Skyline mit Slum

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    الفقر إلى جانب الثراء الفاحش: بالرغم من أن متوسط الدخل في بنما أعلى مقارنة بعدد كبير من دول أمريكا اللاتينية، إلا أنه ما تزال هناك أحياء فقيرة في العاصمة بنما سيتي.

  • Panama Balboa Avenue in Panama City

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    لا تعتبر ضاحية بالبوا أغنى شوارع بنما سيتي فحسب، بل تعد أيضاً مركز جذب للعديد من السكان. لكن عدداً قليلاً فقط من المواطنين لديه الإمكانية ليسكن في هذه المنطقة.

  • Panama Karneval

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    رغم شهرة كرنفال البرازيل، إلا أن مدينة لاس تابلاس في بنما تحتضن كل عام ثاني أكبر كرنفال في العالم، إذ تقام مهرجانات وحفلات موسيقية على مدى أربعة أيام في كل أنحاء البلاد، ترتدي أثناءها الأزياء التقليدية.

  • Panama Volkstanz Embera Stamm

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    يعيش نحو 30 ألف شخص من قبيلة الإمبيرا في بنما، وهم السكان الأصليون للبلاد. المجموعة التي ترقص في الصورة تنتمي إلى قبيلة تقطن منطقة إمبيرا دروا بالقرب من نهر ريو شارجس. هذا ويعيش نحو سبعة آلاف من السكان الأصليين في منطقة تخضع للحكم الذاتي.

  • Panama Staatswappen

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    حصلت بنما على استقلالها من كولومبيا عام 1903 وذلك بعد تدخل عسكري من الولايات المتحدة. لذلك، فإن النسر المرسوم في شعار بنما الرسمي يمثل الولايات المتحدة، والتي كانت الدولة الأولى التي اعترفت ببنما كدولة مستقلة. ومنذ ذلك اليوم، فإن بنما تنظر إلى الولايات المتحدة كأخت كبرى وتعتبر من أكثر حلفائها ولاءاً.

  • Panama Albrook Shopping Mall in Panama City

    بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية

    يعتبر مركز ألبروك في بنما سيتي من بين أكبر مراكز التسوق في أمريكا اللاتينية، ويعتبر مقصداً رئيسياً للسياح، وذلك بسبب وقوعه في منطقة "كولون"، التي تعتبر ثاني أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، ويمكن فيها شراء البضائع دون ضريبة مضافة أو جمارك.

    الكاتب: مايكه فيرلات/ ياسر أبو معيلق


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