الإمارات توسع نطاق حملتها للتطعيم من فيروس كورونا لتشمل فئة ما فوق 16 عاما

حثت الإمارات جميع مواطنيها والمقيمين فيها ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر على التسجيل اعتبارا من اليوم الأحد (21 مارس/ أذار 2021) للتطعيم من فيروس كورونا. يأتي ذلك في إطار توسيع الإمارات حملتها للتطعيم بعد حصول 56 بالمائة من السكان المؤهلين على أحد اللقاحات الواقية من الفيروس.

وأسرعت الإمارات، مركز التجارة والسياحة في المنطقة وأحد مراكز السفر العالمية، من وتيرة طرح اللقاحات لإبقاء اقتصادها مفتوحاً. وهي في المرتبة الثانية عالمياً بعد إسرائيل من حيث عدد الجرعات لكل 100 شخص.

وقالت وزارة الصحة في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية أمس السبت إن هذه الخطوة تأتي بعد تطعيم 73 بالمائة من الإماراتيين

والمقيمين والمصابين بأمراض مزمنة. وتوفر الإمارات أربعة أنواع من اللقاحات بالمجان.

وخلال الأسابيع الستة الماضية، تضافرت الجهود بين الجهات الصحية لإعطاء الأولوية والوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس من كبار المواطنين والمقيمين والمصابين بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وداء السكري وأمراض الجهاز التنفسي.

وأعلن عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أمس عن حصول 73 بالمائة من كبار المواطنين والمقيمين والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة على لقاح ضد كورونا.

واعتمدت دولة الإمارات أربعة أنواع من اللقاحات للاستخدام الطارئ وهي سينوفارم، ولقاح "فايزر- بيونتك" ولقاح "سبوتنيك في" و"أكسفورد - أسترازينيكا".

وكانت الإصابات اليومية بكورونا في الإمارات قد ارتفعت إلى نحو أربعة آلاف في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي من قرابة 600 في سبتمبر/ أيلول الماضي بعدما فحت دبي أبوابها على مصراعيها للزوار خلال ذروة موسمها السياحي في الشتاء.

وتراجع ذلك المعدل مع تشديد السلطات القيود في الأماكن العامة لكن لم تصل بالإجراءات الاحترازية إلى حد العزل العام. وخففت بعض القيود منذ ذلك الحين وإن كان وضع الكمامة في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي لا يزال إلزامياً.

وكانت الإمارات التي لا تقدم تفصيلاً بإصابات أي من إماراتها السبع أو وفياتها، قد سجلت أمس السبت 2013 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع مجمل الإصابات لديها إلى 438.638 والوفيات إلى 1.433.

ع.غ/ ح.ز (رويترز، د ب أ)