الإمارات تمنع عرض فيلم يتضمن "قُبلة مثلية" بين امرأتين

أعلن مكتب تنظيم الإعلام في الإمارات في تغريدة على تويتر عدم منح فيلم الرسوم المتحركة "لايت يير" المقرر طرحه في دور السينما ابتداءً من 16 حزيران/ يونيو الجاري، "تصريح العرض في جميع دور السينما في الإمارات، وذلك لمخالفته معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة". ولم يحدد المكتب طبيعة المخالفة.

والفيلم الذي هو أول عمل من إنتاج أستوديوهات "بيكسار" الأمريكية، وتفيد تقارير بأنه يتضمن مشهد قبلة مثلية بين امرأتين

وقال المكتب اليوم الاثنين (13 يونيو/ حزيران 2022) إنه يؤكد "التزام كافة الأفلام في دور السينما بالدولة للمتابعة والتقييم قبل موعد عرضه للجمهور لضمان سلامة المحتوى المتداول وفق التصنيف العمري الملائم".

ولم يردّ المكتب بصورة فورية على طلب وكالة فرانس برس التعليق على سبب منع الفيلم الذي تنتشر لافتات إعلانية له على طرق دبي،

كما لم يرد المكتب أو ديزني بعد على طلب رويترز الإجابة على أسئلة عن الأمر بعثت بها بالبريد الإلكتروني.

وكان هاشتاج (وسم) باللغة العربية يطالب بمنع عرض فيلم لايتيير في الإمارات متصدراً على تويتر قبل إعلان مكتب تنظيم الإعلام عدم

منحه تصريح العرض.



ويتناول الفيلم قصة باز، رائد الفضاء الشجاع في سلسلة "توي ستوري"، الذي وضع كريس إيفانز صوته عليه. ويشعر باز في الفيلم بالذنب بعدما تسبب في غرق زملائه، وهم من حماة الفضاء، على كوكب معاد.

ويأتي هذا القرار بعد ستة أشهر على إعلان الإمارات أنّها لن تفرض رقابة على الأفلام التي تُعرض في دور السينما المحلية، على أن يتم إدراج "+21 عاماً" (أي أن الفيلم مناسب لمن هم في الحادية والعشرين وما فوق)، ضمن التصنيفات العمرية لتنبيه المشاهدين الراغبين بمشاهدة أفلام بنسختها الأصلية.

ولم تعلن السعودية حتى الآن إن كان سيتم عرض الفيلم في صالاتها، بينما أكد موظفون في شركتي السينما الرئيسيتين في المملكة لوكالة فرانس برس أن الفيلم ليس مدرجاً في العروض المقبلة.

وكانت السعودية طلبت في نيسان/ أبريل الماضي من ديزني إزالة "إشارة إلى مجتمع المثليين" من فيلم " دكتور سترينج" من إنتاج أستوديوهات "مارفل" لكي تسمح بعرضه في دور السينما في المملكة المحافظة. ولم يُعرض الفيلم في الصالات السعودية في نهاية المطاف.

ع.ج.م/ ع.غ (أ ف ب رويترز)