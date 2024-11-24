الإمارات تعلن توقيف 3 مشتبه بهم بقتل حاخام إسرائيلي مولدافي

أكدت الإمارات مقتل مواطن إسرائيلي-مولدافي وقالت إنها أوقفت 3 مشتبه بهم على خلفية الواقعة التي وصفتها إسرائيل بأنها "هجوم إرهابي معاد للسامية" متوعدة بمحاسبة قتلة الحاخام "ومن أرسلوهم". وظهران تنفي تورطها في الواقعة.

بعد إعلان وزارة الداخلية الإماراتية اليوم الأحد (24 نوفمبر/ تشرين الثاني) العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي تسفي كوجان والذي يحمل أيضًا الجنسية المولدوفية، بعد اختفائه منذ يوم الخميس الماضي، قالت وزارة الداخلية في الإمارات في بيان إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة قتل مواطن مولدوفي، في إشارة إلى الحاخام الإسرائيلي الذي عثر عليه ميتا في الدولة الخليجية.

وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية في البيان "عن تمكن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى تسفي كوغان يحمل الجنسية المولودفية، بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص"، مؤكدة القدرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.

وأفادت الوزارة بأنه "بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وقالت الوزارة إن فريق بحث مختص تمكن من تحديد هوية الضحية والجناة، مؤكدة أن الإمارات "لن تتهاون مع أي محاولات لزعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه". وأضافت أن التحقيقات ستكشف قريبًا عن كافة التفاصيل المرتبطة بالحادثة.

إسرائيل تدين وتوجه أصابع الاتهام

من جهته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل الحاخام كوجان بـ"الهجوم الإرهابي الشنيع المعادي للسامية"، وقال نتنياهو إن إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة قتلة الحاخام "ومن أرسلوهم". وتعهدت إسرائيل باستخدام كافة الوسائل الممكنة لتقديم المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الجثمان سيعاد إلى إسرائيل يوم الاثنين، على الرغم من عدم تأكيد الموعد بشكل نهائي. وردا على سؤال حول موعد إعادة الجثة إلى إسرائيل، قال المسؤول "نأمل أن يكون ذلك غدا لكن هذا غير مؤكد".

وقالت الوزارة إنها لا تعرف هوية المشتبه بهم الثلاثة الذين جرى اعتقالهم في الإمارات، بيد أن السياسي الإسرائيلي السابق أيوب قرا، أشار في تصريح له لرويترز من دبي، إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إيران في الحادثة، معتبرًا أن "العدو الوحيد (لإسرائيل) اليوم هو الإرهاب وإيران التي تدعم الإرهاب. والدلالة التي لدينا الآن هي أن هذا هو اتجاه

التحقيق".

وسارعت سفارة إيران في أبوظبي إلى نفي هذه الاتهامات، وقالت في بيان لرويترز اليوم إن طهران ترفض مزاعم عن ضلوعها في مقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوجان في الإمارات.



ردود فعل الجالية اليهودية في الإمارات

وأعربت الجالية اليهودية في الإمارات عن "صدمة كبيرة" إزاء مقتل الحاخام كوجان، الذي كان أحد ممثلي حركة "حاباد لوبافيتش"، المعروفة بتقديم الخدمات الدينية لليهود حول العالم.

وأكد قرا أن هذه الحادثة لن توقف التعاون والعلاقات بين إسرائيل والإمارات، التي بدأت تتطور بشكل كبير منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم عام 2020. وقرا هو عضو بحزب ليكود اليميني الحاكم في إسرائيل ويعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والعالم العربي.

ومع ذلك، تشير تقارير إلى تراجع النشاط العام للإسرائيليين واليهود في الإمارات منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر الماضي، حيث أغلقت معابد يهودية غير رسمية في دبي بسبب مخاوف أمنية، بينما استمر المعبد اليهودي الوحيد المعتمد في أبوظبي في عمله.

تعزيز الأمن والتسامح

وأشادت السلطات الإماراتية بجهود أجهزتها الأمنية في التعامل مع الحادثة، مؤكدة أن الإمارات ستبقى "واحة الاستقرار ومجتمع التسامح والتعايش"، كما أشار المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة أنور قرقاش.

في ظل هذه التطورات، جددت إسرائيل تحذيراتها لرعاياها بعدم السفر إلى الإمارات إلا للضرورة، مع الالتزام بالابتعاد عن الأماكن المرتبطة بالجالية اليهودية لأسباب أمنية.

ع.أ.ج/ ع ج م/ز.أ.ب (رويترز، أ ف ب، د ب ا)