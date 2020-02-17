الإمارات تعلن بدء الاختبارات لتشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم الثلاثاء (23 مارس/ أذار 2021) أنها بصدد بدء مرحلة الاختبارات استعداداً لعملية تشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية.
وقالت المؤسسة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " توتير": "أكملت فرقنا المختصة تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وسنبدأ الآن مرحلة الاختبارات استعدادً لعملية بداية التشغيل للمحطة".
وكانت الإمارات قد أعلنت في آب /أغسطس الماضي نجاح استكمال عملية الربط الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مع شبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات وبدء إنتاج أول ميغاوات من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة من المحطة النووية.
وبحسب المؤسسة، يستهدف مشروع محطة "براكة" النووية توفير قرابة 25 بالمائة من احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية طيلة الأعوام الستين المقبلة.
وكانت الإمارات قد كشفت على لسان السفير حمد علي الكعبي، ممثلها الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اعتزامها إنشاء صندوق مالي يختص بتمويل تكلفة إخراج المفاعل النووي الإماراتي من الخدمة عند انتهاء عمره الافتراضي، بما في ذلك إدارة النفايات النووية والوقود النووي المستنفد على المدى الطويل.
وقال الكعبي في مقابلة خاصة مع صحيفة "الرؤية" الإماراتية بعد الإعلان رسمياً عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية في مفاعل براكة النووي بالإمارات، إن تمويل الصندوق سيبدأ مع إنتاج الكهرباء من المفاعل من خلال تحصيل مساهمات سنوية على المدى الطويل وذلك للتأكد من حسن إدارة النفايات مستقبلاً ولمدة 80 عاماً أو أكثر.
ع.غ/ و.ب (د ب أ، رويترز)
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كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات
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كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات
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كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات
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كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات
الخطوة الأولى: المواد الأساسية
لتصنيع القنبلة يحتاج المُصنع إلى يورانيوم عال التخصيب أو بلوتونيوم نقي. ولأن إيران تنتج كميات كافية من هذه المواد وتمتلك منجم سارغاند لاستخراج اليورانيوم الطبيعي، فان أولى الشروط لتصنيع القنبلة متوفرة لديها بالفعل.
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كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات
الخطوة الثانية: التخصيب
الخطوة الثانية تقتضي تخصيب اليورانيوم. وهي عملية تتم من خلالها زيادة نسبة نظائر اليورانيوم 235 (عناصر كيميائية بكتل ذرية مختلفة) وإزالة نظائر أخرى. وتتم هذه العملية المعقدة اعتمادا على أسطوانات الطرد المركزي للغاز، التي يتم تغذيتها بغاز اليورانيوم لتسهيل عملية فصل النظائر. ولتصنيع القنبلة النووية يستلزم تخصيب اليورانيوم إلى درجة 85%. وتمكنت إيران إلى غاية 2012، من تخصيب 20% بالمائة منه.
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كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات
الخطوة الثالثة: مفجر القنبلة النووية
لا يكفي الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب لصناعة القنبلة. بل يجب تحويل هذا اليورانيوم إلى شكل معين يمكن من خلاله إحداث التفاعل المتسلسل الذي يوّلد العصف النووي.
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كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات
الخطوة الرابعة: المُفجر
مفجر القنبلة النووية يشبه إلى حد كبير مفجر القنابل التقليدية. وإيران تمتلك قدرة على تصنيع هذه الأنواع من المفجرات. وقد قام علمائها بإجراء تجارب لتطويرها في جامعة الشهيد بهشتي وجامهة أمير كبير بطهران.
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كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات
الخطوة الخامسة: حامل الصواريخ
تمتلك إيران صواريخ يمكنها حمل قنابل نووية مثل صاروخ "شهاب 3" المتوسط المدى، والذي يضاهي صاروخ "نودونغ1" الكوري الشمالي، ويصل مداه إلى ألفي كيلومتر.
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كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات
الرغبة في امتلاك القنبلة
لا يمكن الفصل بين البرنامج السلمي والعسكري للتقنيات النووية، إلا عبر نظام مراقبة دولي. فأنابيب الطرد المركزي يمكن استعمالها لأغراض سلمية وعسكرية معا؛ في حين يبقى قرار صناعة القنبلة النووية بيد النظام في طهران.
الكاتب: روديون إبغهاوزن/ عباس الخشالي