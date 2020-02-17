 الإمارات تعلن بدء الاختبارات لتشغيل محطة ″براكة″ للطاقة النووية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.03.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الإمارات تعلن بدء الاختبارات لتشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية

مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تعلن على تويتر اليوم الثلاثاء، بدء مرحلة الاختبارات لبدء تشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية بعد استكمال تحميل حزم الوقود النووي في الوحدة الثانية في إطار عملية بدء تشغيل مفاعلها.

محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات

يستهدف مشروع محطة "براكة" النووية توفير قرابة 25 بالمائة من احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية طيلة الأعوام الستين المقبلة.

أعلنت  مؤسسة الإمارات للطاقة النووية  اليوم الثلاثاء (23 مارس/ أذار 2021) أنها بصدد بدء مرحلة الاختبارات استعداداً لعملية تشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية.

وقالت المؤسسة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " توتير": "أكملت فرقنا المختصة  تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وسنبدأ الآن مرحلة الاختبارات استعدادً لعملية بداية التشغيل للمحطة".

مختارات

مسؤول سعودي يعلن عزم بلاده استخراج اليورانيوم محلياً في إطار برنامجها للطاقة النووية. ومصادر متطابقة تقول إن السعودية أرسلت طلبا لموردين بغرض تقديم عروض لبناء مفاعل نووي، كما تبحث عن شركاء في الغرب والشرق.

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.

وكانت الإمارات قد أعلنت في آب /أغسطس الماضي نجاح استكمال عملية الربط الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مع شبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات وبدء إنتاج أول ميغاوات من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة من المحطة النووية.

وبحسب المؤسسة، يستهدف  مشروع محطة "براكة" النووية  توفير قرابة 25 بالمائة من احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية طيلة الأعوام الستين المقبلة.

وكانت الإمارات قد كشفت على لسان السفير حمد علي الكعبي، ممثلها الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اعتزامها إنشاء صندوق مالي يختص بتمويل تكلفة إخراج المفاعل النووي الإماراتي من الخدمة عند انتهاء عمره الافتراضي، بما في ذلك إدارة النفايات النووية والوقود النووي المستنفد على المدى الطويل.

وقال الكعبي في مقابلة خاصة مع صحيفة "الرؤية" الإماراتية بعد الإعلان رسمياً عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية في مفاعل براكة النووي بالإمارات، إن تمويل الصندوق سيبدأ مع إنتاج الكهرباء من المفاعل من خلال تحصيل مساهمات سنوية على المدى الطويل وذلك للتأكد من حسن إدارة النفايات مستقبلاً ولمدة 80 عاماً أو أكثر.

ع.غ/ و.ب (د ب أ، رويترز)

  • default

    كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات

    ما الذي تصنعه إيران تحت القبة؟

    تقول إيران إن برنامجها النووي هو لأغراض مدنية فقط، إلا أن خطوات قليلة فقط تفصل بين الاستخدام المدني والعسكري لهذا البرنامج.

  • Iran Atomprogramm

    كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات

    مخططات لانتاج القنبلة؟

    تطور إيران منذ أعوام تقنيات امتلاك الطاقة النووية. وتعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية جازمة أن إيران وإلى غاية 2010 اختبرت تقنيات إنتاج القنبلة النووية.

  • USA Atombombe B-53 Kalter Krieg Zerstörung

    كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات

    الخطوات الخمس

    تقنية تصنيع القنبلة النووية ليست سهلة. كذلك الشأن بالنسبة لأنظمة استخدامها ونقلها. وهي أمور تشكل تحد كبير لإيران ولأي دولة تحاول تصنيع القنبلة التي هي عملية من خمس مراحل...

  • Angereichteres Uran

    كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات

    الخطوة الأولى: المواد الأساسية

    لتصنيع القنبلة يحتاج المُصنع إلى يورانيوم عال التخصيب أو بلوتونيوم نقي. ولأن إيران تنتج كميات كافية من هذه المواد وتمتلك منجم سارغاند لاستخراج اليورانيوم الطبيعي، فان أولى الشروط لتصنيع القنبلة متوفرة لديها بالفعل.

  • Irans Atomprogramm

    كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات

    الخطوة الثانية: التخصيب

    الخطوة الثانية تقتضي تخصيب اليورانيوم. وهي عملية تتم من خلالها زيادة نسبة نظائر اليورانيوم 235 (عناصر كيميائية بكتل ذرية مختلفة) وإزالة نظائر أخرى. وتتم هذه العملية المعقدة اعتمادا على أسطوانات الطرد المركزي للغاز، التي يتم تغذيتها بغاز اليورانيوم لتسهيل عملية فصل النظائر. ولتصنيع القنبلة النووية يستلزم تخصيب اليورانيوم إلى درجة 85%. وتمكنت إيران إلى غاية 2012، من تخصيب 20% بالمائة منه.

  • Iran Atombomben Der Atomstreit mit dem Iran droht zu eskalieren

    كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات

    الخطوة الثالثة: مفجر القنبلة النووية

    لا يكفي الحصول على اليورانيوم عالي التخصيب لصناعة القنبلة. بل يجب تحويل هذا اليورانيوم إلى شكل معين يمكن من خلاله إحداث التفاعل المتسلسل الذي يوّلد العصف النووي.

  • Symbolbild Explosion Feuer Rauch Bombenangriff

    كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات

    الخطوة الرابعة: المُفجر

    مفجر القنبلة النووية يشبه إلى حد كبير مفجر القنابل التقليدية. وإيران تمتلك قدرة على تصنيع هذه الأنواع من المفجرات. وقد قام علمائها بإجراء تجارب لتطويرها في جامعة الشهيد بهشتي وجامهة أمير كبير بطهران.

  • Iran Mittelstreckenrakete Shahab-3

    كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات

    الخطوة الخامسة: حامل الصواريخ

    تمتلك إيران صواريخ يمكنها حمل قنابل نووية مثل صاروخ "شهاب 3" المتوسط المدى، والذي يضاهي صاروخ "نودونغ1" الكوري الشمالي، ويصل مداه إلى ألفي كيلومتر.

  • Iran Atomprogramm

    كيفية تصنيع القنبلة الذرية بخمس خطوات

    الرغبة في امتلاك القنبلة

    لا يمكن الفصل بين البرنامج السلمي والعسكري للتقنيات النووية، إلا عبر نظام مراقبة دولي. فأنابيب الطرد المركزي يمكن استعمالها لأغراض سلمية وعسكرية معا؛ في حين يبقى قرار صناعة القنبلة النووية بيد النظام في طهران.

    الكاتب: روديون إبغهاوزن/ عباس الخشالي


مواضيع ذات صلة

AKW Grafenrheinfeld, Arbeiter Strahlung Radioaktiv Symbolbild

الإمارات تستعد لتشغيل أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي 17.02.2020

أعلنت الإمارات عن إصدار رخصة تشغيل للوحدة الأولى من محطة للطاقة النووية ستكون الأولى في العالم العربي. وتؤكد أبوظبي على سلمية برنامجها النووي لتوليد الطاقة، لكن هذه المنشأة النووية قد تشكل هدفا حساسا في منطقة متوترة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  