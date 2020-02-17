الإمارات تعلن بدء الاختبارات لتشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم الثلاثاء (23 مارس/ أذار 2021) أنها بصدد بدء مرحلة الاختبارات استعداداً لعملية تشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية.

وقالت المؤسسة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " توتير": "أكملت فرقنا المختصة تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وسنبدأ الآن مرحلة الاختبارات استعدادً لعملية بداية التشغيل للمحطة".

وكانت الإمارات قد أعلنت في آب /أغسطس الماضي نجاح استكمال عملية الربط الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مع شبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات وبدء إنتاج أول ميغاوات من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة من المحطة النووية.

وبحسب المؤسسة، يستهدف مشروع محطة "براكة" النووية توفير قرابة 25 بالمائة من احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية طيلة الأعوام الستين المقبلة.

وكانت الإمارات قد كشفت على لسان السفير حمد علي الكعبي، ممثلها الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اعتزامها إنشاء صندوق مالي يختص بتمويل تكلفة إخراج المفاعل النووي الإماراتي من الخدمة عند انتهاء عمره الافتراضي، بما في ذلك إدارة النفايات النووية والوقود النووي المستنفد على المدى الطويل.

وقال الكعبي في مقابلة خاصة مع صحيفة "الرؤية" الإماراتية بعد الإعلان رسمياً عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية في مفاعل براكة النووي بالإمارات، إن تمويل الصندوق سيبدأ مع إنتاج الكهرباء من المفاعل من خلال تحصيل مساهمات سنوية على المدى الطويل وذلك للتأكد من حسن إدارة النفايات مستقبلاً ولمدة 80 عاماً أو أكثر.

ع.غ/ و.ب (د ب أ، رويترز)