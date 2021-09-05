الإمارات تطلق تأشيرتين جديدتين للدخول والإقامة .. فما الشروط؟

قال مسؤولون الأحد (الخامس من سبتمبر/ أيلول 2021) إن الإمارات سوف تستحدث تأشيرتين جديدتين: الأولى للعمل الحر والثانية للممولين والعمالة الماهرة، لجذب الأجانب ذوي المهارات المطلوبة والإبقاء عليهم.

وعادة ما يحصل الأجانب في الإمارات على تأشيرات قابلة للتجديد لسنوات قليلة مرتبطة بالعمل. وقال مسؤولون إن "التأشيرة الخضراء" الجديدة للعمالة الماهرة تتيح مزيداً من المرونة للتكفل بأفراد الأسرة وتتيح مزيداً من الوقت للعثور على وظيفة جديدة بعد انتهاء عقد العمل.

وفي العام الماضي توسعت الإمارات في نظام التأشيرة "الذهبية" الذي يمنح إقامة لمدة عشر سنوات ليشمل مزيداً من الفئات. وقالت دبي إن هذه الخطوة ستعزز النمو الاقتصادي للإمارة بما يصل إلى واحد في المائة.

مشاهدة الفيديو 27:34 شارك وفد إماراتي في قطر بعد تركيا.. ما الذي تسعى إليه أبو ظبي؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3zXp3 وفد إماراتي في قطر بعد تركيا.. ما الذي تسعى إليه أبو ظبي؟

وفي سياق آخر، قال مسؤولون حكوميون اليوم إن الإمارات تعتزم إطلاق 50 مبادرة اقتصادية جديدة لتعزيز قدرة البلاد على المنافسة وجذب استثمار مباشر بحجم 550 مليار درهم (150 مليار دولار) في الأعوام التسعة المقبلة. والمشروعات التي تم الكشف عن بضع منها اليوم تشمل الاستثمار في التكنولوجيا، بالإضافة إلى التأشيرتين الجديدتين المستحدثتين.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطان الجابر، في مؤتمر صحفي إن الإمارات ومصرف الإمارات للتنمية سوف يستثمران ضمن المشروعات خمسة مليارات درهم (1.36 مليار دولار) في تكنولوجيا الصناعة والقطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا بكثافة.

من جانبها، قالت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، سارة الأميري، لوكالة رويترز: "تسعى الإمارات على مدى الأعوام الخمسين المقبلة لأن تصبح لاعباً عالمياً في الصناعات المختلفة". وأضافت: "استهدفنا المنطقة خلال العقود الخمسة الماضية، والآن نتحرك لضمان أن عدداً كبيراً من القطاعات لدينا تنافس على المستوى العالمي".

ع.ج.م/ ي.أ (رويترز)