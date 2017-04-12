الإمارات تختار أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية

أعلنت الإمارات إرسال أول رائدي فضاء الى الفضاء الخارجي العام المقبل. والرئدان هما الاماراتيان هزاع خلفان المنصوري وسلطان سيف النيادي، وسينطلقان للفضاء في رحلة تنظمها وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" إلى محطة الفضاء الدولية، وقد تم اختيارهما من بين 4000 شاب وشابة إماراتيين تقدموا للاختبارات ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الهادف إلى تأهيل وإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى الفضاء الخارجي لتنفيذ مهام علمية.

وسينطلق أحد الرائدين إلى الفضاء في نيسان/ أبريل القادم كأول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء في مهمة مدتها عشرة أيام، ضمن بعثة فضاء روسية إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة سويوز إم إس- 12 الفضائية وسيكون رائد الفضاء الثاني احتياطي له.

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طموح بـ "حجم السماء"!

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي "هزاع وسلطان يمثلان مرحلة جديدة لشباب الإمارات، ويرفعان سقف طموحات أجيال جديدة بعدهما"، مضيفا "أحلامنا تعانق الفضاء، وشبابنا يرفعون رأسنا للسماء، ومستقبلنا يرتكز على أساس علمي راسخ".

وتابع " لدينا اليوم البرنامج الوحيد لإطلاق مسبار للمريخ في المنطقة، ولدينا قدرات صناعة الأقمار بنسبة 100 بالمئة، ولدينا رواد فضاء مواطنون، ولدينا قطاع فضائي باستثمارات تصل إلى20 مليار درهم، والأهم لدينا الإنسان الذي لا سقف لطموحاته، الخلاصة أن الانسان العربي (يستطيع) إذا توفرت له الظروف".

رائدان بعد الانتقاء

وكان كل من المنصوري والنيادي قد نجحا في الوصول إلى المرحلة النهائية من الترشيحات من أصل 4022 متقدما، وبعد أن اجتازا 6 مراحل من الاختبارات الطبية والنفسية والمتقدمة ومجموعة من المقابلات الشخصية بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" والاختبارات الطبية المتقدمة في وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

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ويبلغ هزاع علي عبدان خلفان المنصوري من العمر 34 عاما وهو حاصل على بكالوريوس في علوم الطيران تخصص "طيار عسكري" من كلية خليفة بن زايد الجوية. أما سلطان سيف مفتاح حمد النيادي فيبلغ من العمر 37 عاما، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات وعلى الماجستير في أمن المعلومات والشبكات وبكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة برايتون في المملكة المتحدة، وأتم برنامج التعليم العام في تكنولوجيا المعلومات من المملكة المتحدة عام2001.

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي قد أطلق برنامج "الإمارات لرواد الفضاء" في شهر كانون أول/ ديسمبر2017، حيث فتح باب التسجيل الإلكتروني لكل من يجد في نفسه الكفاءة والجدارة كي يكون أول رائد فضاء إماراتي.

يشار إلى أن الامارات من الدول العربية الطموحة في قطاع الفضاء. وقد أنشأت منذ 2014 وكالة باسمها، وهي "وكالة الامارات للفضاء". كما يخصص البلد استثمارات مهمة ومتواصلة لإطلاق مشاريع ومبادرات تخص تنظيم وتطوير القطاع الفضائي.

(د. ب.ا) م.م/ ط.أ