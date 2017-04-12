الإمارات تختار أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية

أعلنت الإمارات إرسال أول رائدي فضاء الى الفضاء الخارجي العام المقبل. والرئدان هما الاماراتيان هزاع خلفان المنصوري وسلطان سيف النيادي، وسينطلقان للفضاء في رحلة تنظمها وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" إلى محطة الفضاء الدولية، وقد تم اختيارهما من بين 4000 شاب وشابة إماراتيين تقدموا للاختبارات ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الهادف إلى تأهيل وإرسال رواد فضاء إماراتيين إلى الفضاء الخارجي لتنفيذ مهام علمية.
وسينطلق أحد الرائدين إلى الفضاء في نيسان/ أبريل القادم كأول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء في مهمة مدتها عشرة أيام، ضمن بعثة فضاء روسية إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة سويوز إم إس- 12 الفضائية وسيكون رائد الفضاء الثاني احتياطي له.
طموح بـ "حجم السماء"!
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي "هزاع وسلطان يمثلان مرحلة جديدة لشباب الإمارات، ويرفعان سقف طموحات أجيال جديدة بعدهما"، مضيفا "أحلامنا تعانق الفضاء، وشبابنا يرفعون رأسنا للسماء، ومستقبلنا يرتكز على أساس علمي راسخ".
وتابع " لدينا اليوم البرنامج الوحيد لإطلاق مسبار للمريخ في المنطقة، ولدينا قدرات صناعة الأقمار بنسبة 100 بالمئة، ولدينا رواد فضاء مواطنون، ولدينا قطاع فضائي باستثمارات تصل إلى20 مليار درهم، والأهم لدينا الإنسان الذي لا سقف لطموحاته، الخلاصة أن الانسان العربي (يستطيع) إذا توفرت له الظروف".
رائدان بعد الانتقاء
وكان كل من المنصوري والنيادي قد نجحا في الوصول إلى المرحلة النهائية من الترشيحات من أصل 4022 متقدما، وبعد أن اجتازا 6 مراحل من الاختبارات الطبية والنفسية والمتقدمة ومجموعة من المقابلات الشخصية بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" والاختبارات الطبية المتقدمة في وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".
ويبلغ هزاع علي عبدان خلفان المنصوري من العمر 34 عاما وهو حاصل على بكالوريوس في علوم الطيران تخصص "طيار عسكري" من كلية خليفة بن زايد الجوية. أما سلطان سيف مفتاح حمد النيادي فيبلغ من العمر 37 عاما، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في تكنولوجيا المعلومات وعلى الماجستير في أمن المعلومات والشبكات وبكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة برايتون في المملكة المتحدة، وأتم برنامج التعليم العام في تكنولوجيا المعلومات من المملكة المتحدة عام2001.
وكان مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي قد أطلق برنامج "الإمارات لرواد الفضاء" في شهر كانون أول/ ديسمبر2017، حيث فتح باب التسجيل الإلكتروني لكل من يجد في نفسه الكفاءة والجدارة كي يكون أول رائد فضاء إماراتي.
يشار إلى أن الامارات من الدول العربية الطموحة في قطاع الفضاء. وقد أنشأت منذ 2014 وكالة باسمها، وهي "وكالة الامارات للفضاء". كما يخصص البلد استثمارات مهمة ومتواصلة لإطلاق مشاريع ومبادرات تخص تنظيم وتطوير القطاع الفضائي.
(د. ب.ا) م.م/ ط.أ
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
صاروخ فضائي في طريقه إلى قاعدة إنطلاق
الصاروخ من طراز " سويوز " في طريقة إلى منصة الإطلاق في قاعدة "بايكونور" الفضائية الكازاخستانية، وسيحلق على متنه رائد الفضاء الألماني "ألكسندر غيرست" إضافة إلى زملائه من روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسيتوجهون إلى محطة الفضاء الدولية.
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
حيوانات في مهمة فضائية
الكلبة لايكا لاقت حتفها في 3 نوفمبر/تشرين الأول 1957 بعد أن أصبحت أول حيوان يدورٍ حول الأرض على متن المركبة الفضائية سبوتنيك2، بينما تمت استعادة الكلبة بيلكا والكلب ستريلكوف كما تمت استعادة أرنب و 40 فأراً وجرذين، كما تم إسترداد أغلب الحيوانات بأمان بعد أن هبطت في صحراء كازاخستان، وأثبتت تلك التجارب إمكانية تحليق الإنسان في الفضاء الخارجي.
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
أول رائد فضاء
في الـ 12أبريل/ نيسان 1961 انطلق رائد الفضاء "يوري غارغارين" في رحلة إلى الفضاء الخارجي وتمكن من الدوران حول الأرض على متن المركية الفضائية السوفياتية فوستوك1 .
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
هبوط كبسولة الفضاء بأمان
هبطت كبسولة الفضاء التي أقلت رائد الفضاء "يوري غارغارين" بأمان في صحراء كازاخستان. وقد مهدت رحلة "غارغارين" الأساس لإنشاء قاعدة "بايكونور" الفضانية التي ستصبح فيما بعد المركز الرئيسي للإتحاد السوفييتي لإستكشاف الفضاء. إضافة لذلك كله عمل الإتحاد السوفييتي على بناء مدينة أطلق عليها اسم "ستار سيتي" أو (مدينة النجوم) بالقرب من العاصمة موسكو لتصبح مركزاً للبحوث والتطوير.
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
أول رائدة فضاء
رائدة الفضاء السوفيتية "فالنتينا تيريشكوفا"كانت أول رائدة فضاء سوفيتية، في الصورة "فالنتينا" تؤدي التحية العسكرية قبل إنطلاقها من قاعدة "بايكونور" متوجهة إلى الفضاء الخارجي في الـ 16 يونيو/ حزيران 1963، وكانت هذه الرحلة هي رسالة قوية من الإتحاد السوفييتي السابق للتأكيد على قضية تحرير المرأة.
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
بايكونور إرث سوفيتي، و روسي و كازاخستاني
تمثال "فلاديمير لينين" وهو يقف وسط قاعدة "بايكونور" وتظهر في الصورة غيوم كثيفة تغطي القمر. التقطت الصورة في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. يظهر التراث السوفييتي بوضوح في مدينة بايكونور وحتى بعد انهيار الإتحاد السوفييتي السابق ستظل القاعدة الفضائية تخضع للسيادة الروسية بموجب اتفاقية وُقِعَت بين كازاخستان و روسيا تنتهي في عام 2050.
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
بايكونور مركز لإستقبال رواد الفضاء
منذ أن أنهت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء برنامج مكوك الفضاء أمست بايكونور المكان الوحيد في العالم لإنطلاق الرواد إلى الفضاء الخارجي. منها تنطلق جميع رحلات برنامج وكالة الفضاء الروسية "سويوز"، وجميع رحلات وكالة الفضاء الأوروبية التي تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية. في الصورة : "راندولف بريسنيك" من وكالة ناسا، و "باولو نيسبولي" من وكالة الفضاء الأوروبية، و "سيرغي ريازانسكي" من وكالة الفضاء الروسية.
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
رحلات مُخصصة للأقمار الصناعية التجارية
يشتد التنافس في ميدان إطلاق الأقمار الصناعية المُخصصة للإتصالات التجارية، وتمتلك وكالة الفضاء الأوروبية قاعدة في كورو التي تقع في غويانا الفرنسية على ساحل المحيط الأطلسي، وتمتلك وكالة ناسا قواعد منتشرة في عدة ولايات أمريكية، ومع ذلك بايكونور تقدم الخدمات للشركات الغربية التي ترغب بوضع أقمار صناعية في المدارات الفضائية. في الصورة صاروخ بروتون يحمل أقماراً صناعية مُخصصة لخدمات الإتصالات البريطانية.
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
سويوز أثبت جدارته
تجري الإستعدادات لإطلاق الصاروخ الروسي "سويوز" الذي يحمل على متنه ثلاثة رواد فضاء سيتوجهون إلى محطة الفضاء الدولية.
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
لا يُمكن لهذه التجربة أن تصبح روتينية
رائد الفضاء الألماني "ألكسندر غيرست" على دراية وافية بعملية إطلاق الصاروخ "سويوز" وكان الجيوفيزياني قد حلق على متن المركبة "سويوز" في 28 مايو/ أيار 2014، ومن المتوقع أن يُحَلِقَ أيضاً على متن المركبة "سويوز" في الشهر الجاري متوجهاً إلى المحطة الفضائية الدولية.
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
قاعدة إطلاق فضائية جديدة في سيبيريا
في محاولة لتخفيف إعتمادها على قاعدة " بايكونور" الفضائية تعمل روسيا على إنشاء قاعدة لإطلاق الصواريخ في مقاطعة "آمور" التي تقع في الشرق الأقصى الروسي، غير أنه لا يُسمح حتى الآن بتحليق رواد الفضاء وتقتصر عملية الإطلاق على الأقمار الصناعية، و يُذكر أن عمليات إطلاق الصواريخ ستستمر في بايكونور لخدمة رواد الفضاء. (غ. د)
الكاتب: غالية داغستاني