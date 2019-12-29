 الإكتئاب كابوس ينغّص حياة المهاجرين الوافدين الجدد بألمانيا | ثقافة ومجتمع | DW | 15.01.2020

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ثقافة ومجتمع

الإكتئاب كابوس ينغّص حياة المهاجرين الوافدين الجدد بألمانيا

بعد قدومهم إلى ألمانيا تواجه المهاجرين أو اللاجئين في رحلة بحثهم عن حياةٍ مستقرةٍ ومستقبل أفضل، إشكاليات ومتاعب وأحيانا لا يدركون ما هي وما أسبابها. الخبراء يقدمون تفسيرات عديدة لمشاكل الإكتئاب لدى اللاجئين.

Symbolbild Depression (Colourbox)

يربط كثيرون الاكتئاب بفصل الشتاء حيث أن الشمس لا تشرق  فيه كثيراً مما يتسبب في نقص هرمون السعادة، لكن ماذا لو كان المرء وافدا جديدا إلى أوربا أو إلى ألمانيا بالخصوص. تبدو قصص لاجئين ومهاجرين مثقة بالمعاناة، بسبب ما رافقهم مع مرور الوقت من شعور بالضعف والإنهاك، وأحيانا لا يدركون ما الذي يضنيهم إلا إنه إحساسٌ مفرطٌ في حب البقاء بمفردهم ولا يحبون الخروج ولا يستطيعون التأقلم مع نمط الحياة الجديدة. هذه الأعراض عندما تتجاوز نطاقا زمنيا ضيقا، وتتحول إلى جزء رتيب من حياة اللاجئ، تتسبب في زيادة غربته وشعوره بالسلبي.

وبحسب إحصاءات حديثة فان ألمانيا تحتل المرتبة الثانية أوروبيا بعد "لوكسمبورغ" في ارتفاع نسبة الأشخاص الذي يعانون من الاكتئاب، وتبلع نسبة من يعانون من الاكتئاب إلى 9,9 في المائة، وهذه النسبة تعتبر أعلى من متوسط الإصابة بالاكتئاب في بلدان الاتحاد الأوربي، بحسب دراسة قدمتها مؤسسة روبيت كوخ الألمانية لسنة 2019.

 رحلة صعبة في مواجهة الاكتئاب

وصل أحمد إلى ألمانيا في عام  2015  هربا من الحرب بسوريا، كان متفائلاً بقدومه إلى بلدٍ جديدٍ، معتقداً أنه سيبني حياةً مثاليةً ويكسب الكثير من الصداقات، إلى أن بدأ كل شيء يتغير في عينه، عندما بدأ يشعر بالحزن والضياع بالرغم من تواجد أخيه الأصغر لجانبه. كان يعيش في عالمين حسب ما أخبرنا عالم فيه عائلته التي تركها خلفه وعالمه الجديد الذي يبحث فيه عن نفسه.

Peru Migranten aus Venezuela an der Grenze (picture-alliance/AP Photo/M. Mejia)

الشعور بعدم الاستقرار يتسبب في اكتئاب اللاجئين

حاول أحمد أن يمارس الرياضة وأن يقرأ الكتب لكنه لم ينجح في التخلص من إحساسه بالضعف والوحدة، ولم يستطع حتى أن يجد عملاً ليكون على احتكاك ٍ دائمٍ مع الناس. ما زاد من وضعه صعوبةً حتى بدأ يأخذ "المارغونا" محاولاً نسيان أو ربما تجاهل ما يعاني منه من وحدةٍ وضيق، بقي أحمد على هذا الحال لمدة عامٍ كامل.

يواصل أحمد سرد قصته في حوار مع DW عربية وكيف عانى بعد أن تفاقمت حالته قائلاً: "أصبح في مخيلتي بأنني إنسانٌ عظيمٌ سيتكلمون عني في نشرات الأخبار، كنت أصرخ عندما يحاول أحدهم الاقتراب مني، أصبحت حياتي عبارةً عن مشاجراتٍ مع الناس وحتى أقربهم إلي "أخي".

بعد بقاء أحمد في المستشفى لمدة شهر وتلقيه الدعم من عائلته وأصدقائه تمكن من إنهاء معاناته ويتمنى أن يبدأ حياة جديدة.

هل ما يعتري الوافدين الجدد هو بالفعل "اكتئاب"

ردا على هذا السؤال، تنقسم آراء الخبراء الذين سألتهم DW عربية إلى اتجاهين، الأول لدى منظمة "ليشت بونكت" والتي تعنى بشؤون الوافدين الجدد من الناحية النفسية، وهي تعتبر أن ما تعاني منه هذه الفئة من الناس هي أعراض مختلفة لا يمكن حصرها وتعميمها على كل الحالات، لكن عدم إحساسهم بالوصول إلى مكانٍ آمنٍ وشعورهم الدائم بالغربة والوحدة وعيشهم بين عالمين مختلفين هي من "الأحاسيس الصعبة" التي يعانون منها. كما أن مخاوفهم بعدم تحقيق ما يصبون إليه من دراسة أو عمل هو هاجس كبير لديهم أيضاً.  

وتضيف مديرة المنظمة ميريام كرونر أن الاكتئاب هو جزء بسيط مما يعانون منه، "لذلك نحاول تزويدهم بمعلوماتٍ أولية ليتمكنوا من فهم ما يحصل  في أجسادهم والتغيرات التي قد تطرأ عليها ليتمكنوا من السيطرة عليها بشكل أكبر وليستطيعوا التركيز والتصرف بهدوء، بعد ذلك نبدأ معهم بتمارين الاستقرار لمساعدتهم على إدراك ما حولهم وكيف يبدؤون رحلتهم في هذا البلد الجديد بثقةٍ أكبر".

أما الدكتور عامر المصري فهو رأي مختلف، حيث قال لـ DW عربية بأن ما يحدث مع الوافدين الجدد يمكن تسميته بـ "اضطراب التكيف"، وهو عدم استطاعة الشخص على التأقلم بشكل سريع مع محيط جديد مختلف عن المحيط الذي ترعرع فيه، ولكن عندما تستغرق هذه الحالة فترة طويلة "نستطيع أن نتحدث عن إمكانية الإصابة بالاكتئاب" كما يقول الخبير النفسي.

واشار الدكتور عامر المصري بأن الفيتامينات سي ود  لها تأثير على مزاج الإنسان، لكن لا نستطيع تجاهل الظروف الاجتماعية لهؤلاء الناس، وأخيراً يوصي الخبير النفسي كل شخص بأن يعبر عن كل ما يجول في خاطره وما يشعر به من أحاسيس محذرامن كبت مشاعره وما يدور بداخله.

قتيبة باكير

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    ما هو الاكتئاب الشتوي؟

    هبوط مفاجئ في المزاج وإرهاق مستمر ونقص في الطاقة والحاجة الى النوم المفرط والشهية المفرطة. هي أعراض شائعة لدى الكثيرين في الشتاء وتذهب بحلول فصل الربيع. يرجع خبراء الأمراض النفسية أسباب هذه الأعراض إلى الإصابة باكتئاب موسمي والمعروف أيضا باكتئاب الشتاء.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    أعراض غير مقلقة

    وبحسب رأي خبراء الأمراض النفسية فإن معالجة هذه الأعراض ليس ضروريا، إلا إذا استمر الشعور بهذه الأعراض لفترات طويلة، فهنا ينصح الخبراء بضرورة استشارة الطبيب.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    أين يكثر انتشاره؟

    وتبلغ نسبة الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الشتوي في أوروبا حوالي 9 بالمائة وتختلف أعراضه من شخص لآخر. وهو مرض يكثر انتشاره في الدول الاسكندنافية وألمانيا بينما ينخفض في البلدان المطلة على البحرالأبيض المتوسط .

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    تشخيص ليس بالسهل

    ولا يعد تشخيص الاكتئاب الشتوي أمرا سهلا. وترجع صعوبة التشخيص إلى ضرورة تمييز أعراض الاكتئاب المعتاد والذي غالبا ما يبدأ بفقدان الشهية والأرق.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    علاج الاكتئاب الشتوي ضوئيا

    يؤكد خبراء الأمراض النفسية أن للضوء دور كبير في علاج الاكتئاب الشتوي على عكس الاكتئاب العادي، إذ يتم استخدام مصابيح خاصة تبلغ استطاعتها القصوى حوالي 10 آلاف درجة يتم تسليطها على المريض لمدة 30 دقيقة في الجلسة الواحدة. وتختلف شدة الإضاءة بحسب درجة الاكتئاب. ويحتاج العلاج الضوئي مدة أسبوعين. وللحصول على أفضل نتائج للعلاج ينصح الأطباء بإجراء المعالجة صباحا، وتتميز هذه الطريقة بعدم وجود أعراض جانبية.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    نصائح يومية

    ويشدد خبراء الأمراض النفسية على ضرورة إجراء بعض التغييرات في روتين الحياة اليومي. ولدى البقاء لفترات طويلة في المنزل ينصح خبراء الأمراض النفسية بالنظر من خلال النوافذ أو القيام بتغيير مكان العمل وإنارة المكاتب بشكل كاف.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    الاختلاط بالآخرين

    على الرغم من نقص الطاقة الذي يميز اكتئاب الشتاء، يوصى خبراء الأمراض النفسية بالاختلاط مع الناس والابتعاد عن العزلة.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن

    يوصي خبرا الأمراض النفسية بتناول أطعمة مركبة من الكربوهيدرات المعقدة، بحيث تكون عملية الهضم طويلة ويحافظ الجسم على نسبة السكر في الدم وعلى نسبة السيروتونين في حالة مستقرة لفترة طويلة.

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    في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

    ممارسة الرياضة بشكل متكرر

    أحد التفسيرات لظهور الاكتئاب في فصل الشتاء هو التغيرات الهورمونية في الجسم، بما في ذلك انخفاض مستوى السيروتونين الذي يسبب الاكتئاب. القيام بنشاط رياضي يزيد من مستوى السيروتونين، ما يعني أنه بمثابة مضاد طبيعي للاكتئاب.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


مختارات

ألمانيا: برنامج لمعالجة الاكتئاب عبر الانترنت باللغة العربية  

دراسة: حصن نفسك من الاكتئاب بنظام غذائي صحي  

دراسة: الألمان أكثر اكتئابا بالمقارنة مع بقية سكان أوروبا  

في صور...أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه

يعد الاكتئاب الشتوي من الأمراض التي تظهر في فصل الشتاء وتختفي مع بداية الربيع، جولة مصورة للتعرف على أعراض الاكتئاب الشتوي وطرق علاجه. (21.01.2014)  

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