 الإفلات من العقاب.. اختطاف النساء يطل برأسه من جديد في السودان! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 05.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

الإفلات من العقاب.. اختطاف النساء يطل برأسه من جديد في السودان!

كأن مآسي العنف الجنسي والاختطاف في دارفور تعود من جديد، والسبب بحسب حقوقيين "غياب العدالة التي تطال الجناة". منظمات حقوقية تطالب بملاحقتهم وكشف المستور. أما طرفا الصراع فينفيان مسؤوليتهما.

عانت دارفور من جرائم الحرب خلال العقود الماضية

النساء والاطفال من أبرز ضحايا الحروب، سودانية لاجئة من درافور تغطي وجهها

قصص اختطاف النساء والفتيات في السودان ليست جديدة، قديمة قِدم النزاعات المسلحة في السودان والتي لم تتوقف منذ عقود،  وللحروب ضحايا من المدنيين، وأبرزهم الأطفال والنساء والفتيات.

تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر الخميس (الثالث من آب/ أغسطس 2023) ينقل روايات الضحايا وأقاربهم الذين يقولون إن ميليشيا قوات الدعم السريع والجيش ارتكبوا عنفا جنسيا ضد النساء والفتيات.

مختارات

"ثقافة الغنيمة والإذلال"

مبادرة القرن الإفريقي لمساعدة النساء المعروفة باسم "صيحة"، أفادت في تقرير لها أن "العدد التقريبي للنساء اللواتي لازلن مفقودات هو 31 وهو قابل للزيادة". وأضافت المبادرة التي تقوم بتوثيق أعداد المفقودين، في بيان أرسل لوكالة فرانس برس: "نعتقد أن العدد أكبر من ذلك بكثير، نظرًا لتجنب التبليغ عن المفقودات خشية من الوصمة وما إلى ذلك". وفي شهر يوليو/ تموز المنصرم تلقّت "صيحة" معلومات قالت إنها "مقلقة وخطيرة" اتهمت أفراداً من قوات الدعم السريع باختطاف نساء وفتيات واحتجازهن كرهائن في مناطق محددة من إقليم شمال دارفور، ثمّ إطلاقِ سراحهنّ ليعدن إلى عائلاتهن مقابل فدية أو ربما لبيعهن لاحقًا في الأسواق، بحسب تخمين الشبكة.

ونُقِل أن المواطنين ناشدوا إطلاق سراح الرهائن وأن المحتجِزين وافقوا على إطلاق سراح الرهائن الإناث مقابل فدية قدرها 30 مليون جنيه سوداني، ثمّ أُعطينَ هواتف محمولة للاتصال بأسرهن في الخرطوم لدفع المبلغ المطلوب. وبعد مزيد من المفاوضات دُفِع ما مجموعه 21 مليون جنيه سوداني، وأطلِق سراح الفتيات الثلاث. وأكد المصدر نفسه للشبكة حدوث واقعة أخرى أطلق فيها سراح رهينة أخرى بعد دفع مبلغ 650 ألفً جنيهٍ سوداني مقابل إطلاق سراحها.

سوادنيات من دارفور

يغادر المدنيون مناطق النزاع فيتعرضون لمخاطر أخرى في طريق النزوح قد تكلفهم حياتهم

ويبدو أن المال وحده ليس الهدف كما أوضحت سليمى إسحق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة لبرنامج DW الإذاعي "السودان الآن"  : "الأهداف هي إطالة أمد النزاع وإثارة الفوضى، إشاعة الكراهية العرقية، والإذلال العرقي. والحروب هي ساحة لمثل هذه التصرفات لإذلال الإنسان بشكل عام. وهناك الكثير ممن في السودان يرون فيها ثقافة الغنيمة وليس فيها مشكلة".  وترى إسحق أن المشكلة تكمن فيالسودان حيث: "تحكمنا ثقافة الاغتصاب، ونحن دائما ما نجرم الضحية ونبرئ الجاني. ومن الصعوبة على المغتصبات أن يبلغن عن حالاتهن حتى في حال السلم. فما بالكم بوقت الحرب؟. هي جريمة مسكوت عنها مغلفة بالصمت".

كذلك تؤكد الحقوقية والأستاذة بجامعة هانوفر إيمان سيف الدين أن "ثقافة العنف الجنسي خلال الحروب في السودان هي ثقافة طويلة ومتجذرة. فمنذ ثمانينات القرن الماضي جرى استرقاق النساء ونشط حينها عدد من المنظمات الدولية أشهرها منظمة التضامن المسيحي في سويسرا واطلقت عددا كبير من النساء المسترقات".

البحث عن الضحية على مواقع التواصل

موقع مبادرة القرن الإفريقي لمساعدة النساء المعروفة باسم "صيحة" على الفيسبوك ينشر صورا للنساء المختطفات ويترك على كل صورة أرقام هواتف للاتصال في حال العثور على المختطفة. مثل أمل حسن التي غادرت في نهاية أيار/ مايو منزلها في ضاحية غرب الخرطومالكبرى أم درمان لزيارة والدتها في ضاحية بحري شمال العاصمة في رحلة تستغرق 30 دقيقة، ولكنها لم تعد منذ ذلك الحين إلى بيتها وزوجها وأطفالها الثلاثة، كما تنقل وكالة فرانس برس.

وعلى غرار واقعة اختفاء أمل حسن، نشرت أسرة الشابة السودانية سبأ بلولة مختار (17 عاما) صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة في العثور عليها، بعد أن فُقدت في حي أمبدة غرب أم درمان في 18 أيار/ مايو ولم تعد إلى أسرتها حتى الآن.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان حول السلطة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي صور العديد من الشابات والنساء المفقودات مرفقة بأرقام هواتف عائلاتهن.

وتزيد أعمال العنف التي تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، من احتمال تعرض المدنيين للخطر، فضلا عن اتهام أحد أطراف الصراع باختطاف النساء لأغراض الخدمة.

وأفادت مبادرة "مفقود" السودانية المعنية بالبحث عن المفقودين في بيان مطلع الأسبوع أنه "تم العثور على (السودانية) هبة عبيد وعادت إلى أسرتها سالمة .. بواسطة القوات الخاصة في منزل بالحلفايا (شمال الخرطوم) هي ومعها مجموعة من الفتيات ونساء من كبار السن". وكانت عبيد فقدت في الأسبوع الأول من الحرب.

وأوضح البيان بحسب إفادة أسرة عبيد، بأن الفتيات والنساء "خُطفن من قبل الدعم السريع حتى يقومن بتضميد الجرحى من القوات وطهي الطعام". وتعتقد منظمة صيحة أن "قوات الدعم السريع تقف وراء حوادث الاختفاء"، رغم عدم اتهام قوات دقلو بشكل صريح فيما تلقت المنظمة بلاغات عن مفقودات.

وأوضحت المبادرة الإقليمية أن هذا الافتراض أتى "لأن بعض النساء اللواتي كُنّ مفقودات صرّحن بأنهن أجبرن من قبل قوات الدعم السريع عن طريق العُنف والترهيب على أداء مهام مثل الطبخ وغسل الثياب في ظروف صحيّة وأمنية رديئة". والشهر الماضي، تلقّت المبادرة معلومات تفيد بأن أفرادًا من الدعم السريع "قاموا باختطاف نساء وفتيات واحتجزوهن كرهائن في مناطق محددة من إقليم شمال دارفور، ثمّ ـ أطلق سراحهنّ .. مقابل فدية أو ربما بيعهن لاحقًا في الأسواق".

محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع

محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ينفي ارتكاب رجاله أي انتهاكات

دارفور وتوثيق الانتهاكات

المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري قالت إنها سجلت "430 بلاغا عن مفقودين أثناء الحرب". وأبلغت عن أسماء رجال ونساء وأطفال مفقودين لمراكز شرطة في ود مدني (200 كلم جنوب الخرطوم) التي استقبلت آلاف النازحين من العاصمة. وقال المحامي بالمجموعة عثمان البصري "حسبما سمعنا من ناجين، يتم الاحتجاز من قبل قوات الدعم السريع".

لكن مصدرا بقوات الدعم السريع نفى لفرانس برس وجود محتجزين لديهم وقال إن "القوات لم تختطف أحدا ولم نحتجز إلا شخصا متورطا في جريمة".

ولفتت مبادرة القرن الإفريقي إلى إقليم دارفور باعتباره بين المناطق التي تأثرت بحالات الاختفاء أو الفقد. حول ذلك تقول الحقوقية والأستاذة بجامعة هانوفر إيمان سيف الدين : "يجب أن أقول إن العنف تجاه النساء يمضي من دون توثيق، وفي دارفور جرى اغتصاب أعداد هائلة من النساء في كل الإقليم وجرى أخذهن كسبايا واسترققن لفترات طويلة والآن تعود الممارسة لتطال برأسها من جديد". وترى سيف الدين أن العنف تجاه المرأة متجذر "لأن الجناة لم يقدموا إلى العدالة من خلال تحقيق دولي شفاف يقدم المجرمين للعدالة. سواء أكانت العدالة في السودان أو العدالة الدولية".

والأسبوع الماضي أفاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مجلس الأمن الدولي  بفتح تحقيق في أحداث العنف التي وقعت في دارفور  بعد دعوات من منظمات حقوقية للتحقيق في تقارير عن حالات نهب وعنف جنسي واحتدام الصراعات العرقية. وكانت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وثقت وقوع 108 حالة عنف جنسي بولاية جنوب دارفور والخرطوم. وبحسب بيان للوحدة "في جميع الحالات الجديدة الموثقة لدى الوحدة، أفادت الناجيات بأن الجناة كانوا عناصر من قوات الدعم السريع".

شبكة "صيحة" كتبت على موقعها أنها "تواصل العمل للحصول على مزيد من المعلومات الموثوقة، ومع ذلك، لا يزال الوضع مقلقًا للغاية، ولا تزال المصادر معرّضة لخطر الانتقام من قبل قوات الدعم السريع إذا تم اكتشاف تعاونهم مع جهات حقوقية".

عباس الخشالي

  • قادة تحالف قوى الحرية والتغيير في اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوى "إعلان الحرية والتغيير"

    وهي تجمع لعدد من التيارات والمكونات السياسية الإئتلافات المدنية السودانية، منها "تجمّع المهنيين" و "الجبهة الثورية" و "تحالف قوى الإجماع الوطني" و "كتلة التجمع الاتحادي" و "كتلة قوى نداء السودان".

  • قوى الحرية والتغيير والتحالف الوطني الديمقراطي يوقعان على التشكيل السياسي للإدارة المدنية الديمقراطية. السودان في 23 أغسطس 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    تأسيس "إعلان الحرية والتغيير"

    تأسّست قوى الحرية في كانون الثاني/يناير 2019 خِلال الاحتجاجات التي اندلعت عام 2018 ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير. قامت تلك القوى المعروفة اختصاراً باسم "قحت" بصياغة "إعلان الحرية والتغيير" و"ميثاق الحرية والتغيير" الذي دعا إلى إقالة البشير من السلطة وهو ما حدث في نيسان/أبريل عام 2019.

  • متظاهرون معارضون للحكم العسكري في مظاهرة بمناسبة ذكرى استيلاء الجيش على السلطة وإبعاد المدنيين عن الحكم.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الجيش يطيح باتفاق تقاسم السلطة

    استمرت "قحت" في نشاطها ونظمت احتجاجات في وجه المجلس العسكري الذي حكم البلاد "نظريًا" بعد سقوط نظام البشير ثمّ دخلت في مرحلة مفاوضات مع الجيش حتى توصلت معه في 17 تموز/يوليو 2019 إلى خطة لتقاسم السلطة لكنها لم تصمد كثيراً، حيث أطاح الجيش السلطة المدنية واتُهم بتنفيذ "انقلاب".

  • قوات من الجيش السوداني في استقبال قائد الجيش البرهان. السودان في 21 سبتمبر 2021

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الجيش الحاكم الفعلي منذ استقلال السودان

    الحاكم الفعلي للبلاد منذ إعلان الجمهورية عام 1956. يحتل المركز 75 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم ويصل عدد أفراده إلى نحو 200 ألف جندي بين قوات عاملة واحتياط. لدى الجيش السوداني 191 طائرة حربية متنوعة بين مقاتلات وطائرات هجومية وطائرات شحن عسكري وطائرات تدريب ومروحيات هجومية. كما يمتلك 170 دبابة وآلاف المدرعات وأنواع مختلفة من المدافع وراجمات الصواريخ إلى جانب أسطول بحري صغير.

  • الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    انقلاب الجيش على الحكومة المدنية

    استولى الجيش في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على السلطة وأعلن حالة الطوارئ، منهياً اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين في خطوة وصفت بأنها انقلاب عسكري. تقول التيارات المدنية إن الجيش يرفض تسليم السلطة للمدنيين ما أدى لصدامات متعددة كان أبرزها ما سمى "بمجزرة القيادة العامة" في حزيران/يونيو 2019 وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيلٍ في يومٍ واحد وتبرأ المجلس العسكري منها وأكد فتح تحقيقات بشأنها.

  • عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    الرجل القوي في الجيش السوداني

    يقود الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذي برز اسمه في فبراير/شباط 2019، مع إعلان البشير ترقيته من رتبة فريق ركن إلى فريق أول. تولى العديد من المناصب داخل وخارج السودان. عقّدت الانقسامات بين قوات الدعم السريع والجيش جهود استعادة الحكم المدني. وسرعان ما دب الخلاف بين الرجلين القويين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة ومحمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب البرهان.

  • قوات الدعم السريع

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوات الدعم السريع..ميليشيات الجنجويد بالأمس

    عمودها الأساسي ميليشيات الجنجويد وهي جماعات مسلحة كانت موالية للبشير، أثارت ذعراً شديداً منذ عام 2003 حين قامت بسحق تمرد في دارفور. اتهمت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. أضفى البشير الشرعية عليها لتتحول إلى "قوات الدعم السريع" وفق قانون أجازه المجلس الوطني في عام 2017". حصل قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" على رتبة عسكرية وكان له مطلق الحرية في السيطرة على مناجم الذهب في دارفور.

  • قوات الدعم السريع

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    قوات الدعم السريع..الرجال والعتاد

    يُقدر عدد أفراد قوات الدعم السريع بنحو 100 ألف فرد ينتشرون في جميع أنحاء البلاد. تمتلك عدداً كبيراً من الأسلحة الخفيفة مثل البنادق والرشاشات والأسلحة المضادة للدروع والصواريخ الموجهة والمتفجرات اليدوية والأسلحة الثقيلة مثل المدافع والدبابات وآلاف من سيارات الدفع الرباعي وغيرها.

  • محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    من هو محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع؟

    "حميدتي" اللواء محمد حمدان دقل، هو تاجر جمال سابق وحاصل على قدر من التعليم الأساسي ويعد الرجل الثاني في السودان وأحد أثرى الأشخاص في البلاد. أدى دوراً بارزاً في السياسة المضطربة في السودان على مدى سنوات وساعد في إطاحة الرئيس البشير عام 2019، والذي كانت تربطه به علاقة وثيقة ذات يوم. تولى عدداً من أهم الملفات في السودان بعد سقوط البشير، بما في ذلك الاقتصاد المنهار ومفاوضات السلام مع جماعات متمردة.

  • وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، يسارًا ، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الجنرال محمد حمدان دقلو. السودان 9 فبراير 2023.

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    "حميدتي" ..رجل من؟

    يتمتع حميدتي بعلاقات دولية قوية مع عدة دول أجنبية مثل روسيا وإثيوبيا، وأخرى عربية منها السعودية والإمارات خاصة بعد أن أرسل قواته لدعمهما ضد الحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية. يقول مراقبون إنه منذ سقوط البشير وهو يسعى ليصبح الرجل الأول في السودان.

  • احتجاجات لإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. السودان في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    كيانات التيار الإسلامي

    وهي تنظيمات وتيارات وكيانات إسلامية متنوعة المشارب والاتجاهات، منها "حركة الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين العتباني وهو مستشار سابق للبشير، وأيضاً "الحركة الإسلامية السودانية" بقيادة حسن عمر و"منبر السلام العادل" و "حزب دولة القانون والتنمية".

  • احتجاجات لإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم. السودان في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

    في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

    موقف كيانات التيار الإسلامي

    تقول قوى سياسية سودانية إن التيار الإسلامي في أغلبه يضم رموزاً من العهد السابق وأن أغلب مكوناته تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين. من جهتها تقول تلك التيارات الإسلامية إنها تعمل على حفظ السيادة الوطنية وجعل قيم الدين هي الحاكمة لجميع أوجه الحياة إضافة لإصلاح الشأن السياسي. إعداد: عماد حسن.


 

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

السودان الآن: اختطاف واسترقاق والضحية المرأة!

السودان الآن: جرائم حرب وانتهاكات.. كيف يمكن ملاحقة المتهمين؟