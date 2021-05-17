الإفراج عن ناشطة فلسطينية بارزة بعد احتجازها لساعات

ذكرت مصادر قضائية فلسطينية أن الشرطة الإسرائيلية أفرجت عن الناشطة الفلسطينية البارزة منى الكرد بعد ساعات من احتجازها اليوم الأحد (السادس من يونيو/ حزيران 2021)، فيما بقي شقيقها قيد التحقيق.

وقالت الكرد بعد إطلاق سراحها إنه تم التحقيق معها على مرحلتين، موضحة أن "جنديا بلباس مدني دخل غرفة التحقيق وبدأ بتهديدي". وأضافت الناشطة المعروفة أنهم لم يسمحوا لها صباحا "بغسل الوجه واستخدام الدبابيس لتثبيت حجابي (...) وخلال التحقيق دخلت الشرطية معي إلى داخل الحمام، الموقف كان مذلا ومهينا".

من جهته، أكد المحامي ناصر عودة أن التحقيق مع موكلته كان "حول نشاطها داخل حي الشيخ جراح".

وكان نبيل الكرد، والد الناشطة الفلسطينية البارزة، قد قال في وقت سابق إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الأحد ابنته منى (23 عاما) "من منزل العائلة في حي الشيخ جراح واقتادتها إلى مركز شرطة صلاح الدين وتركت طلب استدعاء باللغة العبرية لابني محمد".

وأضاف الكرد أن ابنه محمد "ذهب إلى رام الله لتدريس طلابه بسبب انقطاع الإنترنت في المنزل وهو في طريق عودته للذهاب إلى التحقيق". وأكد محامي العائلة ناصر عودة أن الشرطة وجهت للناشطة الشابة "تهمة القيام بأعمال تخل بالنظام والسلم وأعمال مثيرة للشغب".

ووصلت قضية الحي إلى العالم خاصة بعد إطلاق وسم # انقذوا_حي-الشيخ _جراح بلغات مختلفة إذ شاركه نشطاء ومشاهير بارزون حول العالم. وأكد الأب الذي تحدث لوكالة فرانس برس من أمام مركز الشرطة وسط المدينة أن اعتقال ابنته يندرج ضمن "عملية إرهاب الأهل لأن الصوت الذي خرج من الحي كان بفضل الشباب".

مراسلة الجزيرة جيفارا البديري بعد الإفراج عنها

يشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت أمس السبت، مراسلة قناة الجزيرة الفضائية جيفارا البديري من الحي أثناء تغطيتها الإعلامية للاحتجاجات هناك.

وأفرج عن البديري بعد ساعات من التحقيق في مركز شرطة صلاح الدين، فيما أعربت منظمة مراسلون بلا حدود ومقرها باريس، عن قلقها إزاء "الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد الصحافيين".

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب)