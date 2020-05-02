الإعلان عن 10 إصابات بكورونا في أندية الدوري الألماني

أعلت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين (4 مايو/ أيار 2020) أن الجولة الأولى من فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجدفي أندية الدرجتين الأولى والثانية بالبوندسليغا، التي تمني النفس باستئناف المنافسات في مايو/ أيار الحالي، كشفت عن وجود 10 حالات إيجابية.

وأوضحت الرابطة أن من أصل 1724 فحصا تم إجراؤه في الأندية الـ36 (18 في كل درجة)، جاءت 10 إيجابية، دون الكشف عن أي تفاصيل بخصوص مكان الحالات وحتى هوية الأشخاص المصابين. وذكرت الرابطة أنه تم عزل العشرة فورا، وسيخضعون لإجراءات للحجر الصحي وفقا لقواعد السلطات الصحية المحلية.

وتعد الفحوص، التي تقام للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، جزءا من مفهوم الرابطة لضمان إمكانية استئناف البوندسليغا بإقامة المباريات بدون جمهور. وذكرت الرابطة أنها اتفقت أيضا مع وزارة العمل أن تقيم كل الأندية معسكراتها التدريبية وفق قواعد العزل الصحي قبل استئناف المسابقة.

وبحسب القوانين المعمول بها في ألمانيا، فإن كل شخص كان على اتصال بحالة إيجابية يتعين عليه الالتزام بفترة عزل لمدة أربعة عشر يوما.

وكانت أندية البوندسليغا قد تنفست الصعداء اليوم الاثنين، بعدما أعلن نادي كولونيا (كولن) عدم وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد. وكان النادي قد أعلن الجمعة الماضية، أن ثلاثة من أعضائه - تم الكشف عنهم لاحقا بأنهم لاعبان وإخصائي العلاج الطبيعي، سيخضعَون للحجر الطبي بعد ثبوت إيجابية عيناتهم لفيروس كورونا.

وقدمت رابطة الدوري الألماني (DFL) معايير جديدة لمفهوم السلامة والنظافة الشخصية، في الوقت الذي تأمل فيه بعودة النشاط مجددا بدون حضور جماهيري الشهر الجاري، وهذا يشمل الفحص المنتظم، والسماح فقط للاعبين الذين جاءت عيناتهم سلبية، مرتين، بالتدريب أو اللعب.

وستجتمع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات الألمانية الـ16 يوم الأربعاء المقبل عبر دائة الفيديو، مرة أخرى لمناقشة تخفيف قيود الإغلاق العام في البلاد مع وضع إمكانية استئناف منافسات الدوري (بوندسليغا) مرة أخرى، على جدول أعمال الاجتماع.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)