الإعلان عن افتتاح "ديسكو حلال" يثير الجدل في السعودية

يبدو أن المملكة العربية السعودية، التي عرفت بنهجها المحافظ والمتشدد، باتت تسير نحو الانفتاح بوتيرة متسارعة تفاجئ الكثيرين. فبعد السماح للمرأة بقيادة السيارات، ورفع حظر دخول النساء إلى الملاعب الرياضية، يأتي الدور الآن على وسائل الترفيه والأنشطة والفعاليات الفنية. الجديد في هذ السياق هو ما تادولته وسائل الإعلام من أن سلسلة النوادي الليلية الشهيرة "وايت"، ستفتح هذا الأسبوع فرعاً لها بمدينة جدة السعودية، حسب ما أورد موقع stepfeed" ، الذي كشف عن أن النادي الليلي الذي يُوصف بـ "ديسكو حلال" لن يقدم المشروبات الكحولية إلى الزبائن، على غرار بقية فروعه، كونها ممنوعة في السعودية.

يذكر أن سلسلة نوادي "وايت" تمتلك فروعا لها في كل من دبي وبيروت. ويأتي الدور الآن على مدينة جدة السعودية، إذ من المتوقع أن يكون هذا "الديسكو" الجديد على الواجهة البحرية لمدينة جدة، حيث سيعرض أنواعاً متنوعة من الموسيقى تُلبي الأذواق المختلفة. فضلاً عن ذلك، سيكون "الديسكو" مفتوحاً أمام الرجال والنساء على حد سواء، حسب ما ذكر موقع stepfeed"

يشار إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد أو نفي من الجانب السعودي بشأن افتتاح أول "ديسكو حلال" هناك، لكن مدير الاتصالات الإقليمي لشركة "وايت" سيرج طراد أكد في تصريح خص به شبكة "بي بي سي" البريطانية، وقال "إن هذا الملهى يتوافق مع جميع الضوابط الشرعية السعودية".

ولن يفتح "الديسكو الحلال" أبوابه طيلة أيام السنة، حيث سيكون مفتوحاً بشكل مؤقت وذلك ضمن مهرجان جدة السنوي.

وقد أشعل انتشار خبر افتتاح الملهي نقاشا في وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود الفعل بين مؤيد وغاضب من افتتاح "ديسكو" في الأراضي السعودية، وأنتشر هاشتاغ "ديسكو في جدة"، الذي تصدر في وقت وجير للغاية قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا هناك.

حساب يدعى "جاست ساين" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أبدى معارضته الواضحة لفتح "ديسكو" في جدة، حيث يرى أن "الانفتاح" الذي تشهده السعودية في الآونة الأخيرة لا يجب أن يصل إلى هذا الحد.

أما حساب "رحاب" فقد اعتبر أن افتتاح "ديسكو" في مدينة جدة السعودية ليس إلاّ مقدمة لظهور "أشياء آخرى" على غرار حانات تقدم الخمر إلى الزبائن. كما تساءل نفس الحساب عن السبب وراء دفع الملايين من أجل أشياء اعتبرها "تافهة" مثل الديسكو.

وفي نفس الاتجاه، أشار حساب "روان سالم" على تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هناك فهم خاطئ لمفهوم الترفيه، إذ أن افتتاح "ديسكو" في مدينة جدة السعودية هو "تعبير عن انحراف ديني في بلاد تحمل قدسية كبيرة بالنسبة للمسلمين في أرجاء متفرقة حول العالم".

لكن في الجهة المقابلة، كانت هناك أيضاً "التغريدات" عبرت عن ترحيب أصحابها الكبير بافتتاح هذا النوع من أماكن الترفيه فوق الأراضي السعودية، حيث يرون أن ذلك يتماشى مع "الانفتاح" الذي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة.

حساب شخص يدعى "سليمان" على "تويتر" يرى أن الناس في السعودية منفتحة على الدنيا وتحب الرفاهية. وأضاف أن الجديد في الأمر الآن هو أن بعض الأماكن مثل "الديسكو" صارت في متناول العامة.

أما صاحب حساب "Azo13" فقد وجه رسالة إلى منتقدي افتتاح "ديسكو" في مدينة جدة السعودية يُطالبهم فيها بالبقاء في منازلهم عوضاً عن "الصياح" في مواقع التواصل الاجتماعي

ر.م/ع.ج.م