 الإعلان عن افتتاح ″ديسكو حلال″ يثير الجدل في السعودية | عالم المنوعات | DW | 12.06.2019

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منوعات

الإعلان عن افتتاح "ديسكو حلال" يثير الجدل في السعودية

أوردت تقارير أن سلسلة النوادي الليلية "وايت" ستفتتح هذا الأسبوع أول فرع لها بمدينة جدة السعودية. وفيما سيمتنع هذا "الديسكو الحلال" عن تقديم المشروبات الكحولية تباينت مواقف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد ومرحب.

Deutschland RAW-Gelände in Berlin (picture-alliance/dpa/S. Kembowski)

صورة من الأرشيف.

يبدو أن المملكة العربية السعودية، التي عرفت بنهجها المحافظ والمتشدد، باتت تسير نحو الانفتاح بوتيرة متسارعة تفاجئ الكثيرين. فبعد السماح للمرأة بقيادة السيارات، ورفع حظر دخول النساء إلى الملاعب الرياضية، يأتي الدور الآن على وسائل الترفيه والأنشطة والفعاليات الفنية. الجديد في هذ السياق هو ما تادولته وسائل الإعلام من أن سلسلة النوادي الليلية الشهيرة "وايت"، ستفتح هذا الأسبوع فرعاً لها بمدينة جدة السعودية، حسب ما أورد موقع stepfeed" ، الذي كشف عن أن النادي الليلي الذي يُوصف بـ "ديسكو حلال" لن يقدم المشروبات الكحولية إلى الزبائن، على غرار بقية فروعه، كونها ممنوعة في السعودية.

يذكر أن سلسلة نوادي "وايت" تمتلك فروعا لها في كل من دبي وبيروت. ويأتي الدور الآن على مدينة جدة السعودية، إذ من المتوقع أن يكون هذا "الديسكو" الجديد على الواجهة البحرية لمدينة جدة، حيث سيعرض أنواعاً متنوعة من الموسيقى تُلبي الأذواق المختلفة. فضلاً عن ذلك، سيكون "الديسكو" مفتوحاً أمام الرجال والنساء على حد سواء، حسب ما ذكر موقع stepfeed" 

يشار إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد أو نفي من الجانب السعودي بشأن افتتاح أول "ديسكو حلال" هناك، لكن مدير الاتصالات الإقليمي لشركة "وايت" سيرج طراد أكد في تصريح خص به شبكة "بي بي سي" البريطانية، وقال "إن هذا الملهى يتوافق مع جميع الضوابط الشرعية السعودية".

ولن يفتح "الديسكو الحلال" أبوابه طيلة أيام السنة، حيث سيكون مفتوحاً بشكل مؤقت وذلك ضمن مهرجان جدة السنوي.

وقد أشعل انتشار خبر افتتاح الملهي نقاشا في وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود الفعل بين مؤيد وغاضب من افتتاح "ديسكو" في الأراضي السعودية، وأنتشر هاشتاغ "ديسكو في جدة"، الذي تصدر في وقت وجير للغاية قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا هناك.

حساب يدعى "جاست ساين" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أبدى معارضته الواضحة لفتح "ديسكو" في جدة، حيث يرى أن "الانفتاح" الذي تشهده السعودية في الآونة الأخيرة لا يجب أن يصل إلى هذا الحد.

أما حساب "رحاب" فقد اعتبر أن افتتاح "ديسكو" في مدينة جدة السعودية ليس إلاّ مقدمة لظهور "أشياء آخرى" على غرار حانات تقدم الخمر إلى الزبائن. كما تساءل نفس الحساب عن السبب وراء دفع الملايين من أجل أشياء اعتبرها "تافهة" مثل الديسكو.

وفي نفس الاتجاه، أشار حساب "روان سالم" على تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هناك فهم خاطئ لمفهوم الترفيه، إذ أن افتتاح "ديسكو" في مدينة جدة السعودية هو "تعبير عن انحراف ديني في بلاد تحمل قدسية كبيرة بالنسبة للمسلمين في أرجاء متفرقة حول العالم".

لكن في الجهة المقابلة، كانت هناك أيضاً "التغريدات"  عبرت عن ترحيب أصحابها الكبير بافتتاح هذا النوع من أماكن الترفيه فوق الأراضي السعودية، حيث يرون أن ذلك يتماشى مع "الانفتاح" الذي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة.

حساب شخص يدعى "سليمان" على "تويتر" يرى أن الناس في السعودية منفتحة على الدنيا وتحب الرفاهية. وأضاف أن الجديد في الأمر الآن هو أن بعض الأماكن مثل "الديسكو" صارت في متناول العامة.

أما صاحب حساب "Azo13" فقد وجه رسالة إلى منتقدي افتتاح "ديسكو" في مدينة جدة السعودية يُطالبهم فيها بالبقاء في منازلهم عوضاً عن "الصياح" في مواقع التواصل الاجتماعي

ر.م/ع.ج.م

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    سجل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة دخول أول مشجعات سعوديات لمشاهدة مباراة في الدوري المحلي لكرة القدم.

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    دخلت المشجعات الإستاد مع بدء تطبيق القرار التاريخي بالسماح للنساء بمتابعة الرياضة المحببة من داخل الملعب.

  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    قدمت الكثير من النساء مع أفراد العائلة، فرصة لتشجيع الفريق المفضل والتقاط صور تاريخية والفرحة تغمرهن

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    دخلت النساء اللواتي أتين من دون مرافقين، والأخريات اللواتي وصلن برفقة عائلاتهن، من مداخل خاصة، بينما دخل المشجعون الرجال من مداخل أخرى.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وبما أن السعودية تمنع الاختلاط بين الجنسين، جلست النساء في أقسام خصصت للمشجعات الإناث وللعائلات التي تضم نساء وأقربائهن الرجال تفصلهم حواجز زجاجية عن باقي مقاعد الملعب المخصصة للمشجعين الذكور.

  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وقبل ساعات من المباراة، شجعت فرق في الدوري السعودي النساء على الذهاب إلى المباريات في تغريدات على حساباتهم في تويتر، وأعلنت بعض الفرق عن ملابس وعباءات خاصة بالمشجعات تحمل الوان الفريق.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور المباريات في ثلاثة ملاعب اعتبارا من مطلع عام 2018.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    يذكر أن الدوري السعودي بدأ عام 1974، ويأتي حضور النساء مباريات كرة القدم في السعودية في إطار "جهود الإصلاح" الأخيرة في المملكة والتي تضمنت ايضا السماح للمرأة بقيادة السيارة.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

سابقة تاريخية في السعودية، مشجعات نساء يدخلن الملعب ويناصرن فريقهن المفضل، وذلك بعد رفع الحظر عن دخول المرأة إلى الملاعب الرياضية والسماح لها بحضور فعاليات في ثلاثة ملاعب اعتبارا من مطلع هذا العام. (13.01.2018)  

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