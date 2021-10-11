 الإعلام يوثق وكرواتيا تنفي- المهاجرون ضحايا الصد والإعادة القسرية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.10.2021

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سياسة واقتصاد

الإعلام يوثق وكرواتيا تنفي- المهاجرون ضحايا الصد والإعادة القسرية

أثار تحقيق مصور يظهر عمليات صد وإعادة قسرية غير قانونية لمهاجرين من كرواتيا إلى البوسنة، ردود فعل غاضبة بين الأوساط الحقوقية والمعارضة. لكن الحكومة نفت مسؤوليتها عن تلك العمليات. فمن يحمي المهاجرين ويدافع عن حقوقهم؟

لقطة من تحقيق صحفي مصور يظهر عمليات صد المهاجرين على الحدود الكرواتية البوسنية 07.10.2021

عمليات صد المهاجرين وإعادتهم قسرا من كرواتيا إلى البوسنة تتم بشكل ممنهج وباستخدام العنف

لم تجد البرلمانية الكرواتية ساندرا بنتشيتش أي حرج وهي تقف أمام كاميرات وسائل الإعلام وتسأل بشجاعة: "هل نريد أن نعيش في دولة تتجول فيها جماعات خارجة عن القانون تعتدي وتضرب الناس؟" لم تكتف بنتسيتش، التي تقود الجناح اليساري في حزب الخضر المعارض، بطرح هذا السؤال فقط، بل دعت رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش إلى شرح ماذا يحدث عند الحدود المشتركة مع البوسنة والهرسك.

مختارات

تقرير حديث لمنظمات حقوقية يشير إلى أن "عنفاً منهجياً" تمارسه السلطات الكرواتية واليونانية في عمليات صدّ المهاجرين، يصل في كثير من الأحيان إلى حد "التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة".

يزداد عدد المهاجرين الذين يحاول العبور من اليونان إلى ألبانيا ومنها إلى أوروبا الغربية. ويتحدث بعضهم عن إجراءات غير قانونية لردهم وإعادتهم للجانب اليوناني من الحدود بمشاركة وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتيكس".

لطالما نفى المسؤولون في كرواتيا إجبار المهاجرين على العودة إلى البوسنة والهرسك. لكن الرئيسة الكرواتية اعترفت بإعادة المهاجرين من على الحدود، وأكدت على "الحاجة إلى استخدام القليل من القوة".

وفي ذلك، قالت بنتشيتش "نرى صورا لأشخاص لا يحملون شارات رجال الشرطة ويمارسون أعمال عنف. إنهم إما وحدات شبه عسكرية أو ضباط شرطة كرواتيون لا يحملون أي علامات قد تشير إلى جنسيتهم ويقومون بصد المهاجرين."

أسئلة ملحة يجب الإجابة عليها

وأمام هذا الغضب، خرج وزير داخلية كرواتيا دافور بوزينوفيتش ليجيب على تساؤلات عن هؤلاء الرجال الذين يرتدون أقنعة ويصدون المهاجرين؟ وأيضا الجهة التي تصدر لهم الأوامر؟ فأجاب قائلا "لسنا نحن"، رافضا في الوقت نفسه تحمل أي مسؤولية عن ما يعرف بـ "عملية الممر" التي كشف عنها فريق صحافي استقصائي بقيادة مجموعة "لايتهاوس ريبورتس" الصحفية ضم أيضا صحافيين من القناة الألمانية الأولى "إيه آر دي ARD".

وقبل هذا العمل الاستقصائي، كانت التقارير الصحفية تفيد على مدى سنوات بأن عناصر من الشرطة الكرواتية تعمل متخفية بأوامر من الحكومة على صد المهاجرين عند الحدود. وشدد بوزينوفيتش على أن الحكومة تحترم القوانين الكرواتية إلى جانب الالتزامات الدولية، مضيفا "دولتنا لا تريد أن ترتبط على الإطلاق بأفعال تتعارض مع نظامنا القانوني". ودعا وزير الداخلية النائبة بنتشيتش وكافة الأطراف المعنية إلى تقديم "توضيح كامل بشأن هذه المزاعم"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن كرواتيا يتعين عليها حماية حدودها ووقف عمليات الهجرة غير النظامية.

النائبة في البرلمان الكرواتي ساندرا بتشيتش

النائبة ساندرا بتشيتش انتقد بشدة عمليات صد المهاجرين وطالبت الحكومة بتوضيح ملابسات تلك العمليات والمسؤولين عنها

عنف وسوء معاملة

وفي ردها على هذه المقاطع المصورة، قالت رئيسة وزراء كرواتيا السابقة جادرانكا كوسور: إن مشاهد العنف ضد المهاجرين على طريق البلقان بغيضة، مشددة على ضرورة عدم التستر على مشاعر الكراهية. وفي تغريدة على موقع تويتر، طالبت بتقديم الأشخاص المتورطين في عمليات إعادة المهاجرين بشكل قسري وعنيف إلى العدالة دون تأخير.

وفيما لم تتجاوز التصريحات الرسمية المعلنة في كرواتيا هذا المستوى، ظلت قضية إعادة المهاجرين قسرا عند الحدود قضية كبيرة وشائكة في هذا البلد الأوروبي، وفقا لما أشارت إليه الصحافية الاستقصائية جورديكا كلانسير. وفي مقابلة م DW ، قالت إن اللقطات المصورة التي أظهرت عناصر من الشرطة تعنف مهاجرين لم تفاجئها، إذ رصدت الأمر بنفسها قبل عامين وكيف باتت عمليات صد وإعادة المهاجرين بشكل قسري "ممنهجة" عند الحدود البوسنية.

وخلال عملها الصحافي، أجرت كلانسير مقابلة مع ضابط في الشرطة الكرواتية وكان أيضا عضوا في وحدة "عملية الممر" إذ كشف عن كافة التفاصيل حيال الأمر وتحدث عن ممارسات "غير قانونية وغير إنسانية" تقوم بها هذه الوحدة بأوامر مباشرة من إدارة الشرطة الكرواتية، على حد قوله. وقالت كلانسير إن هذا الضابط وزملاءه "يشعرون وكأنهم يحمون ويدافعون عن كرواتيا والاتحاد الأوروبي، بل لديهم انطباع بأن عملهم هذا يحظى بمباركة من الحكومة والاتحاد الأوروبي". وأضافت أن العنف التي تستخدمه الشرطة كان متعمدا حتى تدفع المهاجرين بعيدا عن حدود كراوتيا والاتحاد الأوروبي.

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اتهامات لشرطة الحدود الكرواتية بتعذيب اللاجئين وترحيلهم بشكل غير قانوني

اعتداءات جسدية وسرقة

ويتعرض المهاجرون واللاجئون الذين يحاولون العبور من البوسنة إلى كرواتيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، لأعمال عنف واعتداءات وسرقة وسوء معاملة فضلا عن محاولات لصدهم بعيدا عن الحدود بشكل غير قانوني.

وبدورها حاولت الأحزاب اليمينية تبرير الأمر بقولها إن لكرواتيا الحق في حماية حدودها وسيادتها إذ أكد هرفوي زيكانوفيتش من حزب السياديين الكرواتي على إدانته لكافة أعمال العنف، لكنه أعرب عن امتنانه للرجال الشرطة بعد الكشف عن عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين، وقال "إنهم (رجال الشرطة) يحموننا".

أما الحكومة الكرواتية فترفض الانتقادات وتحمل أي مسؤولية عن عمليات صد وإعادة المهاجرين قسرا بشكل غير قانوني. وفيما تنتظر كرواتيا قبول ترشحيها للانضمام إلى اتفاقية "شنغن"، تسعى الحكومة إلى إثبات كفاءة وقدرة قوات الحرس الحدود الكرواتية في حماية حدود ومصالح التكتل الأوروبي. فعلى سبيل المثال، أشادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قبل سنوات بجهود كرواتيا في مراقبة حدودها. وفي هذا السياق، قالت كلانسير إن هذا "الأسلوب يتم ممارسته منذ سنوات وبدعم ضمني من مؤسسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة".

ورغم هذا الرفض الرسمي لتحمل أي مسؤولية حيال ما يقع عند الحدود الكرواتية-البوسنية، دعت منظمات حقوقية في كرواتيا إلى إجراء تحقيق في هذه الحوادث. وفي ذلك، قالت الناشطة الحقوقية تينا سيمونوفيتش أينفالتر، في مقابلة تليفزيونية "إذا كان ضباط الشرطة في كرواتيا متورطين فعليا، فهذا يعد انتهاكا واضحا للقانون الكرواتي وخرقا للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان". وأضافت "وفي حالة عدم تورط رجال الشرطة في الأمر، فمن المحتمل أن هناك مشاكل أمنية مع عناصر ملثمة تقوم بالاعتداء على الناس داخل أراضي جمهورية كرواتيا".

الناشطة الحقوقية الكرواتية تينا سيمونوفيتش أينفالتر

الناشطة الحقوقية تينا سيمونوفيتش أينفالتر تطالب الحكومة الكرواتية بإجراء تحقيق في عمليات صد المهاجرين التي تعتبرها غير قانونية

تبريرات وانتقادات

ويبدو أن حوادث إعادة المهاجرين عند الحدود لم تعد أمرا سريا في كرواتيا منذ سنوات، إذ لم تنف رئيسة البلاد قبل عامين وكانت في ذاك الوقت كوليندا غرابار كيتاروفيتش حدوث عمليات إعادة للمهاجرين، وقالت في مقابلة تلفزيونية عام 2019 إن "استخدام القليل من القوة يعد ضروري عند ترحيل الناس".

ويذهب العديد من مؤيدي عمليات صد وإعادة المهاجرين إلى القول بأنه لا يجب إظهار أي أهمية لمعايير حقوق الإنسان والقانون عندما يتعلق الأمر بعبور أشخاص الحدود دون إذن وبشكل غير قانوني. بيد أن هذا الزعم قوبل برفض خاصة من رجال الدين إذ شدد ماتي أوزينيتش، رئيس أساقفة رييكا، على أن "انتهاك القانون يجب ألا يقابل بانتهاك القانون".

وكتب على صفحته على موقع الفيسبوك "كمواطن في كرواتيا، أشعر بالحزن والخجل من هذه الصور التي تظهر كيف أصبح مجتمعنا، بل أشعر بالخجل كإنسان".

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سريكو ماتيتش/ م ع

  • لاجئون يجتمعون حول النار

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    غرباء بين الغرباء

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  • رجلان يتسلقان مبنى مهجور

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

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  • مجموعة من اللاجئين يسيرون على سكك القطارات الحديدية

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

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  • رجل يقف بين الشجيرات

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

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  • رجل يستحم تحت الجسر

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الاستحمام في العراء والبرد

    إبراهيم من أفغانستان يستحم في جو شتوي بار تحت جسر بالقرب من قرية صربية، حيث يعيش مئات اللاجئين والمهاجرين في ظروف صعبة، دون مقومات الحياة الأساسية.

  • لاجئون يتجمعون بين كرواتيا وصربيا

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    مطبخ المتطوعين

    مطبخ صغير يديره مجموعة من المتطوعين الذين يوزعون وجبات الإفطار ويقدمون المساعدة للاجئين والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود الصربية الكرواتية، في حين تخلت السلطات عنهم إلى حد كبير.

  • لاجيء على الحدود بين كرواتيا وصريبا

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    بين اليأس والأمل

    كان جدالي (22 عاما) من أفغانستان قد عاد لتوه إلى مدينة سيد بعد محاولة فاشلة للوصول إلى أوروبا الغربية. كان جدالي محتجزا في السجن بكرواتيا لمدة يومين قبل أن تطلق السلطات سراحه، وكما يدعى فإنه تلقى معاملة قاسية.

  • لاجئون يطبخون داخل منزل مهجور

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    التعاون من أجل البقاء

    لاجئان يعدان العشاء لهؤلاء الذين تجمعوا ليتشاركوا العيش في المصنع المهجور، حيث يواجه مئات اللاجئين الجوع والمشقة والعنف اليومي وهم يحاولون البقاء على قيد الحياة في أي مكان حتى يتحقق حلمهم بالعيش في بلد آمن.

  • رجل يسير باتجاه القطار

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الهدف اليومي الوحيد

    مهاجر يسير نحو قطار شحن بضائع للاختباء في عربة مهجورة في محاولة لعبور الحدود الكرواتية والوصول في نهاية المطاف إلى بلد أوروبي آخر، وهذها هو الهدف الذي يشغل بال كل هؤلاء الناس.

  • رجل ينتظر ركوب السيارة

    العيش في الغابة ـ لاجئون تقطعت بهم السبل عند الحدود الصربية الكرواتية

    الهروب الأسهل..أغلى

    أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف تهريب أكثر، يدفعون لسيارات الأجرة لتنقلهم عبر كرواتيا، بتكلفة تصل إلى 1200 يورو، وهي طريقة مكلفة جداً لا يستطيع تحملها كل من تركوا بلادانهم هربا من الظروف المعيشية الصعبة.