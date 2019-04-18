 الإعلام في العالم العربي - الحلقة الأضعف أثناء الأزمات؟ | سياسة واقتصاد | DW | 01.06.2019

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سياسة واقتصاد

الإعلام في العالم العربي - الحلقة الأضعف أثناء الأزمات؟

تعرضت العديد من وسائل الإعلام والصحفيين في البلدان العربية التي شهدت أو ما تزال تشهد احتجاجات وانتفاضات لتضييقيات كبيرة. فما هي الأهداف التي تقف خلف استهداف تلك المؤسسات ومنعها من تغطية الأحداث؟

Tunesien Journalisten in Tunis streiken (picture-alliance/abaca/N. Fauque)

في ظل الاحتجاجات التي تشهدها بعض الدول العربية، وجدت العديد من وسائل الإعلام المحلية وحتى الدولية نفسها تعمل تحت ضغوط كبيرة أو مقيدة، وفي الكثير من الأحيان غير مرغوب فيها. فبالرغم من تعدد الاسباب التي تسوّقها الحكومات تجاه إجراءاتها المتخذة إلا أن النتيجة واحدة، وهي التضييق على وسائل الإعلام والصحافيين للوصول إلى مصادر المعلومة ونشرها، ما يعد انتهاكا لأسس حرية التعبير.

فآخر القرارات التي طالت تلك المؤسسات، كان بحق قناة الجزيرة، إذ أعلنت الشبكة القطرية أن المجلس العسكري الانتقالي السوداني قرر إغلاق مكتبها في السودان وسحب ترخيصه أمس الخميس (30 مايو/أيار)، فيما استنكرت الشبكة في بيان قرار إغلاق مكتبها في الخرطوم واعتبرته "غير مبرر"، مؤكدة "التزامها بسياساتها التحريرية في تغطية الشأن السوداني ونقل تطورات الأحداث فيه".

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يُقرر فيها إغلاق مكتب شبكة الجزيرة، فقد طبق ذات الإجراء في كل من العراق ومصر وسوريا والجزائر. كما أنها لم تكن المؤسسة الوحيدة التي تم إغلاق مكاتبها في السودان منذ اندلاع الاحتجاجات، إذ أغلق قبل ذلك مكتب قناة العربية في الخرطوم الشهر الماضي. إضافة إلى إغلاق مكاتب إعلامية مختلفة في البلدان العربية الأخرى التي شهدت أو ما تزال تشهد احتجاجات شعبية.

أما في الجزائر، فمع بدء الاحتجاجات المناهضة لحكم بوتفليقة في 22 فبراير 2019،   سارعت السلطات هناك إلى سحب عقود الدعاية من العديد من وسائل الإعلام لإجبارها على عدم نقل الأخبار المتعلقة بالمظاهرات. بينما تظاهر رجال الاعلام (من القطاعين الخاص والعام) في عدة مناسبات للتنديد بالتضييق الذي يتعرضون له من قبل الجهات السياسية والأمنية الفاعلة في البلاد.

لماذا تستهدف وسائل الإعلام؟

مختارات

مؤكداً على أهمية حرية الصحافة، حث البابا فرنسيس صحفيين استقبلهم على تجنب الأخبار الكاذبة ومواصلة كتابة التقارير عن مآسي الناس، الذين لم تعد أنباؤهم تتصدر العناوين رغم استمرار معاناتهم، خاصاً بالذكر الروهينغا واليزيديين. (18.05.2019)

اليوم نحتفل بيوم حرية الصحافة، حيث لا يوجد سبب للاحتفال، في ظل ما تعانيه الصحافة في العالم، حسب إينس بول رئيسة تحرير DW. وتقدم بول بتعليقها التالي مقترحات حول الكيفية، التي يمكن من خلالها تعزيز حرية الصحافة بشكل مستدام. (03.05.2019)

يرى رشدي الشياحي، صحفي مقيم في ألمانيا، أن هناك تفسيران لهذا التضييق على وسائل الإعلام في العالم العربي ومنعها من تغطية الأحداث الساخنة. التفسير الأول بحسب الشياحي يقوده خوف السلطة من أثر المعلومة أو الخبر في توجيه الرأي العام بما لا يتماشى مع مصالحها، وبالتالي فإنها (السلطة) تسعى إلى قمع الاصوات التي لا تتماشى مع توجهاتها وخنق أي منبر يريد إيصال صوت الشعب إلى العالم. والتفسير الآخر يكمن في أن بعض وسائل الإعلام المعروفة لديها أجندات سياسية خاصة بالدولة أو الجهات التي تمولها، والتي قد لا تتوافق مع مصالح دول أخرى. وضرب الشياحي مثلا على ذلك بالقول: "على سبيل المثال الجزيرة ومقرها قطر، قد يكون سبب إغلاق مكتبها في السودان بناء على طلب من الدول التي لا تتقاطع مصالحها مع قطر".

أما في الجزائر فقد شهد الإعلام في بداية الاحتجاجات "حملة تضييق" واسعة طالت العديد من وسائل الإعلام المحلية بمختلف أنواعها سواء المطبوعة أو المرئية، كما منع البث المباشر للمظاهرات. وقال الشياحي: "على الرغم من "حملة التضييق" إلا أن الحراك قد أصبح كالسيل الجارف لا يمكن منعه أو إيقافه. وبفضل إرادة الشعب كُسر القيد وحرر معه أمور كثيرة وليس فقط الإعلام". وأضاف: " حتى موظفو التلفزيون العمومي قد شاركوا في المظاهرات".

وأكد الشياحي أن وسائل الإعلام في خضم ما بات يعرف بـ"ثورة الابتسامة" قد استمدت قوتها من المظاهرات التي يقوم بها الشعب. وخصوصاً بعد اعتقال بعض رجال السلطة الذين كانوا يسيطرون على الإعلام في البلاد، كشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سعيد بوتفليقة ومدير جهاز الاستخبارات في الجزائر محمد مدين المدعو الجنرال توفيق بمساعدة الجيش. مما أعطى مساحة أكبر لوسائل الإعلام على الرغم من وجود فوضى في التعامل مع وسائل الإعلام الجزائرية حتى الآن.

"طمس الحقيقة"

ومن جهته يرى د. وائل عواد، كاتب وصحفي خبير في شؤون الشرق الأوسط، أن استهداف وسائل الإعلام سببه الرغبة في طمس الحقيقة أو تجزئة ما يحصل على أرض الواقع لخدمة المصالح. إذ يجد د.عواد أن حرية التعبير عن الرأي أصبحت ضيقة وتشكل تحدٍ كبير للصحفيين في معظم دول العالم بما فيها الدول التي تدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية. إذ قال: "لو نظرنا إلى التقييم السنوي لحرية الرأي في العالم نجد أن هذه حقيقة وليست مجرد تكهنات".

وقال د.عواد إن الصحفي هو الحلقة الأضعف في النزاعات، حيث يتعرض للابتزاز من الأطراف المتنازعة. وقال :"في الوقت الذي يسعى فيه الإعلامي لإيصال الحقيقة،  يواجه تحديات كبيرة وقد ينتهي به المطاف خلف القضبان". فقد كشف تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الصحفيين عن وجود أكثر من 260 صحفي في السجون في العالم، وقد كانت مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا في المقدمة بالنسبة لعدد الصحفيين المعتقلين.

ومن جهة أخرى، أكد د.عواد على أن دور الصحفي إنساني قبل كل شيء وأن هذه المضايقات لا يمكن تجنبها، ولكن يمكن تفاديها عبر أخذ وجهات نظر كافة الأطراف في عين الاعتبار.

الحيادية المهنية في الإعلام!

تواجه العديد من وسائل الإعلام العربية المعروفة بتأثيرها على الرأي العام انتقادات واسعة وقد تصل حد الاتهامات بإثارة الفتنة الطائفية وإشعال فتيل الحروب الأهلية أو النزاعات لخدمة أجنداتها السياسية. وبهذا الخصوص قال الشياحي إن الحيادية في الإعلام تكاد تكون مستحيلة: "فخلال عملي في وسائل الإعلام العربية والعالمية يمكنني القول بأنه لا يوجد مؤسسات إعلامية حرة وحيادية مئة في المئة". وأضاف أن كل مؤسسة إعلامية لديها خطها التحريري الخاص بها وسياستها الخاصة سواء كانت ظاهرة أو مخفية.

فيما يرى د. عواد أنه في العديد من الدول العربية هناك ازدواجية المزاج في التعامل مع الصحفيين ومقيدة بقوانين أمنية تعيق العمل الصحفي الحر. ويعتقد بأن الكثير من وسائل الإعلام العربية لم ترتق إلى المستوى المرموق في الحيادية والموضوعية وقد يكون للكثير منها أجندات خاصة تخدم الدولة والجهات المالكة لهذه الوسائل.

ريم ضوا

  • Tunesien begeht Jahrestag der Revolution (picture-alliance/dpa)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    تونس: الأولى عربياً

    وفقاً لمؤشر حرية الصحافة لعالم 2019 القائم على التصنيف السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، تتصدر تونس قائمة الدول العربية في التصنيف العالمي لحرية الصحافة. وحققت تونس هذا العام قفزة ملحوظة إذ تقدمت بخمسة وعشرين مركزاً لتحتل المركز الـ 72.

  • Libanon, Beirut, Flaggen feiern den Unabhänigkeitstag (DW/A.Vohra)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    لبنان: تسييس واستقطاب

    رغم أن وسائل الإعلام اللبنانية تعمل في جو من الحرية، كما تقول مراسلون بلا حدود، إلا أنها "تتميز بالتسييس وبحدة الاستقطاب". وقد تراجعت لبنان مرتبة واحدة في التقرير السنوي لحرية الصحافة لتصبح في المرتبة 101. وبحسب التقرير فإنه "غالباً ما يحكم على الصحفيين بدفع غرامات أو بالسجن الغيابي".

  • Doha - Eröffnungsfeier der 15. Asienspiele (picture-alliance/dpa)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    قطر: ترسانة قانونية قمعية

    تراجعت قطر في مؤشر حرية الصحافة في عام 2019 ثلاث مراتب لتصبح في المركز 128. وتقول مراسلون بلا حدود إن الصحفيين المحليين يواجهون "ترسانة قانونية قمعية إضافة إلى نظام رقابة صارم". وتضيف بأن الصحفيين الذين يقتربون من "الخطوط الحمراء لدول الخليج (الحكومة والعائلة الحاكمة والدين) يكون مصيرهم السجن".

  • Marokko, Fes: Arabische Schriftzeichen - Presse (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    المغرب: عرقلة عمل الإعلام

    بقيت المغرب في المرتبة 135 في نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، كما كانت في عام 2018. وتقول مراسون بلا حدود إن "السلطات المغربية تتعمد عرقلة عمل وسائل الإعلام الوطنيّة والأجنبية التي عملت على ملف حراك الريف أو ملف الهجرة الذي يُعتبر ممنوعًا".

  • Algerien Studenten protestieren in Algier gegen Bouteflika (Reuters/Z. Bensemra)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    الجزائر: حرية الإعلام مهددة

    تراجعت الجزائر خمسة مراكز في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 لتحتل المرتبة 141. وتقول مراسلون بلا حدود إن حرية الإعلام في الجزائر "مهددة"، مضيفة أن "السلطات تواصل تضييق الساحة الإعلامية من خلال دعاوى قضائية ضد الصحفيين". وبحسب المنظمة "لا شيء يؤشر إلى تحسن وضع حرية الإعلام (في الجزائر) خلال سنة 2019".

  • Irak Pressefreiheit Symbolbild (picture-alliance/dpa/M. Messara)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    العراق: اعتقالات وتخويف في مناخ مسيّس

    رغم تقدم العراق أربعة مراكز في المؤشر السنوي لحرية الصحافة ليصبح في المرتبة 156، إلا أن الصحفيين "مازالوا ضحايا الهجمات المسلحة والاعتقالات والتخويف من طرف ميليشيات مقربة من الحكومة أو حتى من قوات نظامية"، كما تقول صحفيون بلا حدود، مشيرة إلى أن التحقيقات حول الفساد أو الاختلاس "خطيرة" على الصحفيين.

  • Ägypten Protest für Pressefreiheit (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/A. Sayed)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    مصر: محاكمات جائرة للصحفيين

    تقول منظمة مراسلون بلا حدود إن مصر "أصبحت أحد أكبر سجون الصحفيين في العالم" في عام 2018، مضيفة أن بعضهم "يقضي سنوات في الإيقاف التحفظي دون توجيه أي تهمة ودون محاكمة، وتصدر في حق آخرين أحكام ثقيلة بالسجن تصل إلى المؤبد في إطار محاكمات جائرة". وتراجعت مصر في نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة نقطتين لتحتل المرتبة 163.

  • Jemen Kameramann während einer Protest für Pressefreiheit in Sanaa (picture-alliance/dpa/Y. Arhab)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    اليمن: تهديدات بشكل يومي

    تراجع اليمن في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 مرتبة واحدة ليصبح في المرتبة 168. ويتعرض الصحفيون في اليمن للاعتداءات وعمليات الاختطاف والتهديدات "بشكل يومي، هذا إذا لم يكونوا ضحية المواجهات التي يقومون بتغطيتها"، كما تقول مراسلون بلا حدود. وتشير المنظمة إلى أن الإعلام المستقل حول الصراع نادر، ووسائل الإعلام مراقبة من قبل كل الأطراف المتدخلة في الصراع.

  • Leute halten Bilder von Jamal Khashoggi während der Demonstration vor dem saudi-arabischen Konsulat (imago/Depo Photos)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    السعودية في المرتبة 172 بعد مقتل خاشقجي

    تراجعت مرتبة السعودية بحسب تقرير مؤشر حرية الصحافة في العالم العربي ثلاثة مراكز أخرى لتحل هذا العام في المرتبة 172، وقد أثر على ذلك بشكل خاص مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي. وجاء في التقرير أنه "لا وجود لوسائل إعلام حرة في السعودية"، كما أشار إلى أن الصحفيين "يخضعون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج".

  • Syrien Pressefreiheit Kameramann an der türkisch-syrischen Grenze bei Kobane (picture alliance/abaca)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    سوريا: ظروف عمل لا تحتمل

    احتلت سوريا المركز 174 في المؤشر السنوي لحرية الصحافة في عام 2019. وبحسب المؤشر فإن الاعتقالات والاختطافات والاغتيالات المتواصلة تجعل العمل الصحفي في سوريا خطيراً وصعباً. وتقول مراسلون بلا حدود إن الصحفيين يعانون من "الترهيب سواء من القوات السورية أو باقي المجموعات المسلحة بما في ذلك المتطرفون كالدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام أو القوات التي تدعمها القوات التركية أو الكردية".

  • Afrika Pressefreiheit l Sudan (Getty Images/AFP/O. Kose)

    ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

    السودان: مضايقات ورقابة

    خلال عهد الرئيس عمر البشير، الذي أطاح به الجيش مؤخرا "أصبحت السودان من أكثر دول العالم قمعاً لحرية الصحافة"، كما يقول تقرير مراسلون بلا حدود، مشيراً إلى أن قطاع الإعلام في السودان "يرزح تحت وطأة المضايقات والرقابة ومصادرة الصحف وإغلاق وسائل الإعلام وقطع خدمة الإنترنت". وقد تراجعت السودان مرتبة واحدة في نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة لتحتل المركز 175. إعداد: م.ع.ح/أ.ح


مختارات

ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟

يحتفل العالم منذ عام 1993 باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار/مايو. فما هي حال حرية الصحافة في الدول العربية؟ في صور، ترتيب بعض الدول العربية في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019. (02.05.2019)  

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