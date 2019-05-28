يضم الإعلام المصري مؤسسات حكومية مثل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء الشرق الأوسط. ويوجد عدد من التلفزيونات الخاصة والمواقع الإلكترونية. وتشتكي الأخيرة من تشديد قبضة الرقابة الحكومية عليها في عهد الرئيس السيسي.

تعددت وسائل الإعلام المصرية وتنوعت بعد السماح بتأسيس وسائل إعلام تابعة للقطاع الخاص مع بداية الألفية الحالية. وتعد قناة دريم أول محطة تلفزيونية خاصة حصلت على الترخيص. وإلى جانب وسائل الإعلام الرسمية يوجد اليوم محطات تلفزيونية خاصة معروفة مثل قناة اون تي في وصحف ومواقع إلكترونية مثل مصراوي والشروق.