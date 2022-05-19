الإصلاحيون في لبنان أمام مهمة صعبة

بالنسبة لهم انتصار كبير: فاز ممثلو المعارضة الاحتجاجية بـ 13 مقعداً في الانتخابات النيابية في لبنان. وانتزعوا أغلب تلك المقاعد من الكتلة التي يقودها حزب الله الشيعي، فيما سترسل هذه الكتلة 62 نائبًا فقط إلى البرلمان. في انتخابات 2018 كانت قد فازت بـ 71 مقعدًا من أصل 128.

ومع ذلك، فإن حزب الله ، المرتبط بشكل وثيق بإيران، احتفظ بمقاعده الخاصة. وجاءت الخسائر على حساب شركائه، ولا سيما التيار الوطني الحر بقيادة الرئيس اللبناني ميشال عون.

بشكل عام، هذا يعني أن الكتلة المحيطة بحزب الله فقدت أغلبيتها البرلمانية. وهي الآن تواجه ضغوطاً متزايدة من الأحزاب الرئيسية الأخرى، مثل القوات المسيحية اللبنانية بقيادة سمير جعجع. بعد الانتخابات مباشرة، حاولت القوات المسيحية اللبنانية تقديم نفسها على أنها القوة الأكثر أهمية للإصلاح بشعارات حادة في بعض الأحيان. لكنهم طالما كانوا جزءًا من الصراع على السلطة اللبنانية - في البرلمان وسابقًا أيضًا كميليشيا في الحرب الأهلية - فإنه ينظر إليهم من قبل الكثير من اللبنانيين على أنهم جزء من النظام السياسي. وفوق كل شيء، فهم لا ينتمون إلى معسكر الإصلاحيين الشباب.

الكتلة المحيطة بحزب الله فقدت أغلبيتها البرلمانية، هل يعود لبنان إلى الفراغ السياسي في ظل اقتصاد منهار؟

إجراءات ضد "المشاريع الفاسدة"

تشكلت قوى الإصلاح الشابة في خريف 2019 على خلفية أزمة وطنية عميقة اتسمت بالركود السياسي والفساد والتدهور الاقتصادي الهائل. وينعكس ذلك، على سبيل المثال، في سقوط الليرة اللبنانية، التي فقدت حوالي 90 في المائة من قيمتها. تفاقمت الأزمة بسبب الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت في آب / أغسطس 2020، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص – والانفجار في نظر العديد من اللبنانيين يعد رمزاً لعجز الطبقة السياسية القائمة. بحسب الأمم المتحدة، يعيش ثلاثة أرباع اللبنانيين الآن تحت خط الفقر. يريد الإصلاحيون الـ 13 المنتخبون في البرلمان الآن معالجة هذه الانتهاكات. هذا ما وعدوا به قبل الانتخابات.

تقول الأستاذة في الكيمياء نجاة صليبا، عضوة البرلمان المنتخبة عن حزب تقدم الإصلاحي الذي تأسس حديثًا، في مقابلة مع دويتشه فيله، "انظروا ماذا فعلوا بنا: لا كهرباء ولا ماء، أخذوا أموالنا منا، ودفنونا تحت القمامة".

حسب وجهة نظر حزبها، الساسة القائمون في لبنان فاشلون: "إذا لم يحققوا شيئًا لمدة 60 عامًا، فلن يحققوا أي شيء الآن أيضًا!" وتعهدت في الوقت نفسه: "سنظهر نحن في البرلمان بصفتنا معارضة - وسنستخدم حق النقض ضد جميع المشاريع الفاسدة من قبل ممثلي الأحزاب القديمة".

الأستاذة في الكيمياء نجاة صليبا، عضوة البرلمان المنتخبة عن حزب تقدم الإصلاحي

ما مدى وحدة المعارضة؟

ومع ذلك، ليس من الواضح إلى أي مدى يمكن للإصلاحيين الـ 13 المنتخبين في البرلمان أن يشكلوا في الواقع قوة معارضة متماسكة ويتحدثون بصوت واحد، كما يقول الخبير الألماني هايكو فيمن، مدير مشروع مجموعة الأزمات الدولية للبنان وسوريا والعراق، والتي مقرها بيروت. ويضيف "لأن لديهم أفكارًا مختلفة جدًا حول أشياء كثيرة: ماذا عن التعاون مع حزب الله؟ بالنسبة للبعض في معسكر الإصلاح، قد يكون ذلك ممكنًا في ظروف معينة، لكن الآخرين سيواجهون مشكلة كبيرة معه".

بالإضافة إلى ذلك، يواجه الإصلاحيون مشكلة أخرى: على الرغم من كل الاستياء، إلا أن معظم الناخبين اللبنانيين ما زالوا يصوتون لممثلي الأحزاب القائمة - وبالتالي، في الواقع، وربما عن غير قصد، صوتوا بشكل عام للإبقاء على الوضع الراهن. وهذا ليس بالأمر المفاجئ، حسب الخبير السياسي فيمن. ويضف:" على المرء التفكير بأن البلاد مفلسة بالكامل". كثير من الناس، بما في ذلك الموظفين في القطاع العام، لديهم دخل ضئيل للغاية لا يكاد يكفي للبقاء على قيد الحياة.

ويهتم الكثير من الناس في المقام الأول بتأمين بقائهم الاقتصادي. لذلك بحثوا عن ممثلين سياسيين يثقون بهم لحماية بعض مصالحهم على الأقل في النظام الحالي الذي يدعم المحسوبية. "وبالطبع ما زالوا يثقون بأولئك الذين هم في السلطة. لأنهم في مناصبهم لا يزالوا بإمكانهم فعل الكثير من أجل ناخبيهم. نحن نعرف رد فعل وأداء السياسيين المعروفين - ولكن لا أحد يعرف بعد أداء السياسيين الجدد".

تظاهرات ضد الطبقة السياسية في لبنان

التعبئة في اتجاه عدم الثقة

على الرغم من هذه الصعوبات، فإن الإصلاحيين يظهرون حزمهم:" نحن بحاجة إلى خطة إنعاش مالي واقتصادي لإنقاذ هذا البلد. الأزمة الاقتصادية عميقة جداً"، هذا ما قاله مارك ضو لدويتشه فيله، وهو أيضًا عضو برلماني منتخب حديثًا عن حزب تقدم.

ويضيف أنه من المهم أيضًا السيطرة على مشكلة الأسلحة الكثيرة في لبنان. وهذا ينطبق بشكل خاص على ميليشيا حزب الله، التي يقال إنها أقوى عسكريا من الجيش اللبناني النظامي.

لكن حتى هذا الالتزام يتطلب شيئاً ينقصه لبنان بشدة: وهو ثقة اللبنانيين في دولتهم. يقول هايكو فيمن، منذ فترة طويلة، كانت الأحزاب القائمة في الدولة الطائفية تستخدم ما تعتبره من وجهة نظرها استراتيجية مجربة – وهي إثارة الخوف من الطرف الآخر. تبث بعض الأحزاب الطائفية باستمرار الخوف في نفوس مؤيديها من مزاعم المطالبة بالسلطة من الأطراف الأخرى. مثل الادعاءات بأن الشيعة يريدون تحويل البلاد إلى مستعمرة إيرانية، حسب فيمن.

من ناحية أخرى، "يتم إقناع الشيعة بأن السنة والمسيحيين يريدون عقد اتفاق مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة من أجل تسليم الدولة بعد ذلك إلى إسرائيل. ويتم تكرار هذا الخطاب مراراً، حسب فيمن ويضيف:" "معالجة هذه المهمة الآن هي المهمة المركزية للإصلاحيين، لكنها مهمة أيضاً يصعب إتقانها".

كيرستين كنيب/مساعدة تحريرية: رزان سلمان، بيروت/ ترجمة: زمن البدري