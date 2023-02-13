الإصابات تحرم برشلونة وسان جيرمان من خدمات بيدري وحكيمي في وقت حساس

يعاني ظهير أيمن باريس سان جرمان الفرنسي الدولي المغربي أشرف حكيمي من إصابة في عضلة الساق الخلفية وسيغيب بالتالي عن مباراة فريقه ضد ليل في الدوري المحلي، كما أعلن نادي العاصمة الفرنسية الجمعة(17 فيبراير شباط 2023).
وقال سان جرمان في بيان بأن حكيمي "يعاني من مشكلة في العضلة الخلفية للساق اليسرى وسيخضع للعلاج في الأيام المقبلة".
وكان حكيمي خرج في نهاية الشوط الأول من مباراة باريس سان جرمان أمام بايرن ميونخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (صفر-1) الثلاثاء الماضي على ملعب بارك دي برانس.
ولعب حكيمي دوراً رئيساً في بلوغ منتخب بلاده نصف نهائي مونديال قطر 2022، في إنجاز إفريقي وعربي غير مسبوق.
في المقابل، يحوم الشك حول مشاركة قائد الفريق قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس لاصابة في فخذه، على أن يُبت في مصير مشاركته من عدمها السبت.
بيدري يغيب عدة أسابيع بسبب الإصابة
أكّد نادي برشلونة الإسباني إصابة لاعبه الشاب بيدري بإصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن، فيما أشارت تقارير محلية إلى غيابه ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع.
وتعرّض لاعب الوسط المتألق للإصابة خلال التعادل مع ضيفه مانشستر يونايتد الانجليزي (2-2) خلال ذهاب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس، واستُبدل في أواخر الشوط الاول.
وبعد إعلان إصابته عقب المباراة، أكد النادي الكاتالوني في بيان آخر أن الفحوص التي خضع لها الجمعة أظهرت إصابة في "العضلة المستقيمة في فخذه الأيمن"، مضيفًا "سيغيب عن التشكيلة حتى تعافيه".
وتشكل هذه الإصابة انتكاسة للاعب الذي "كان في مستوى مذهل مؤخرًا ولعب دورًا أساسيًا في سلسلة المباريات من دون هزيمة" التي وصل عددها إلى 17، بحسب بيان برشلونة.
تشكل هذه الإصابة انتكاسة للاعب الذي "كان في مستوى مذهل مؤخرًا ولعب دورًا أساسيًا في سلسلة المباريات من دون هزيمة
وأشارت عدة صحف، بينها سبورت الكاتالونية وايه أس المدريدية، الى أن "الفتى الذهبي" سيغيب ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع.
فبالإضافة إلى غيابه عن المباراة في الدوري ضد قادش الأحد، لن يشارك أمام يونايتد إيابًا الخميس المقبل على ملعب أولد ترافورد، علمًا ان الشاب الآخر غافي سيغيب للايقاف ما قد يشكل ضربة لبرشلونة في مشواره القاري.
ومن المتوقع أن يغيب بيدري أيضًا عن مباريات ألميريا في الليغا وثم ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة الكأس ضد الغريم ريال مدريد في الثاني من آذار/مارس المقبل وفالنسيا في الدوري وترقب حالته لمباراة أتلتيك بلباو.
ويقدّم بيدري (20 عامًا) مستويات مميزة بعد أن سجل ستة أهداف في الدوري هذا الموسم، بينها ثلاثة في آخر خمس مباريات.
وفي حال تأهل برشلونة الى ثمن نهائي يوروبا ليغ قد يغيب عن مواجهتي هذا الدور في 9 و16 آذار/مارس. ويتصدر النادي الكاتالوني ترتيب الدوري بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد.
ع.ح./م.س. (أ ف ب)
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