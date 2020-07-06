الإصابات بكورونا حول العالم تقترب من 13 مليون حالة

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 9ر12 مليون حالة حتى صباح اليوم الاثنين (13 يوليو/تموز 2020).

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش (اليوم الاثنين 13 يوليو/تموز)، أن إجمالي الإصابات تجاوز 12 مليونا و 910 آلاف حالة، كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 1ر7 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 569 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وتشيلي والمكسيك والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وإسبانيا وباكستان وإيطاليا والسعودية وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

كارثة في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أن حصيلة الوفيات الرسمية المرتبطة بوباء كورونا في البلاد ارتفعت إلى 35006 أشخاص. وبذلك تجاوزت حصيلة الوفيات في المكسيك نظيرتها في إيطاليا، التي كانت في البداية واحدة من أسوأ البلدان المتضررة في العالم، عندما تفشى الفيروس في أنحاء أوروبا.

وأصبحت المكسيك بذلك صاحبة رابع أكبر حصيلة وفيات مرتبطة بالوباء على مستوى العالم حتى يوم الأحد، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

وبلغ العدد المسجل رسمياً في المكسيك للمصابين بكوفيد19-، وهو المرض التنفسي الذي يسببه الفيروس، 199 ألفا و750 شخصاً، وفقاً لسلطات الصحة، وبذلك أصبحت المكسيك في المرتبة السابعة على مستوى العالم من حيث حالات الإصابة، وفقاً لإحصاء من جامعة جونز هوبكنز.

خارطة تفاعلية من جامعة جونز هوبكنز توضح انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (يمكنك أيضا فتح هذا الرابط: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

ومع ذلك ، من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى في المكسيك، حيث يتم فحص عدد قليل نسبيا من الأشخاص هناك. وتعد أمريكا اللاتينية حالياً واحدة من بؤر وباء كورونا العالمية.

159إصابات جديدة في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين 159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 198 ألفا و963 حالة، والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9064 حالة، بزيادة حالة واحدة عن أمس الأحد.

ووفقا للمعهد، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 185 ألفا و100 حالة.

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)