الإصابات بفيروس كورونا عالميا تقترب من 30 مليون حالة

أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم وصل إلى 29 مليونا و764 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 20,3 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات 939 ألفا.

وأشار إحصاء لرويترز إلى أن من المتوقع أن تتجاوز حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم 30 مليونا اليوم الخميس مع عدم ظهور أي بوادر على تباطؤ تفشيه.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن العدد الرسمي لحالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم تجاوز حاليا خمسة أمثال عدد مرضى الإنفلونزا الحادة المسجل سنويا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وبيرو وكولومبيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وإسبانيا والأرجنتين وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنغلاديش. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وأصبحت الهند أمس الأربعاء ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تسجل أكثر من خمسة ملايين حالة إصابة، وأظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس أن الهند سجلت قفزة قياسية أخرى في عدد الإصابات اليومية مع رصدها 97894 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وسجلت البلاد 1132 ألف حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات بسبب المرض إلى 83198 حالة.

ويوجد في الولايات المتحدة حوالي 20 في المئة من مجمل الحالات العالمية، على الرغم من أن لديها أربعة في المئة فقط من سكان العالم. أما البرازيل، ثالث أكثر البلدان تضررا بالفيروس، فتمثل ما يقرب من 15 في المئة من الحالات العالمية.

أما في ألمانيا فقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 2194 حالة ليصل الإجمالي إلى 265857. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 9371 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة.

ع.ج.م/و.ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)