 الإصابات بفيروس كورونا عالميا تقترب من 30 مليون حالة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.09.2020

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أخبار

الإصابات بفيروس كورونا عالميا تقترب من 30 مليون حالة

مع عدم ظهور أي بوادر على تباطؤ تفشي وباء كورونا سجلت الحالات اليومية الجديدة عالميا مستويات قياسية في الأيام الماضية، إذ اقترب إجمالي الإصابات من 30 مليونا، والوفيات نحو المليون، فيما يشتعل السباق لتطوير لقاح ضد الفيروس.

لا تزال الولايات المتحدة متصدرة لعدد الإصابات في العالم، والأرقام مقلقة في الهند.

لا تزال الولايات المتحدة متصدرة لعدد الإصابات في العالم، والأرقام مقلقة في الهند.

أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم وصل إلى 29 مليونا و764 ألف حالة، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 20,3 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات 939 ألفا.

وأشار إحصاء لرويترز إلى أن من المتوقع أن تتجاوز حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم 30 مليونا اليوم الخميس مع عدم ظهور أي بوادر على تباطؤ تفشيه.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن العدد الرسمي لحالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم تجاوز حاليا خمسة أمثال عدد مرضى الإنفلونزا الحادة المسجل سنويا.

مختارات

أعرب بيل غيتس عن أمله في مكافحة ناجعة لفيروس كورونا ويتوقع توفر العديد من اللقاحات مع بداية 2021، نافياً ما تردد من "نظريات المؤامرة" التي تتهمه بالوقوف وراء كورونا.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فرض إغلاق تام لمدة ثلاثة أسابيع لاحتواء موجة تفش ثانية لفيروس كورونا المستجد. وأدى هذا الإجراء إلى استقالة وزير الإسكان.

تتسارع وتيرة انتشار كورونا في الهند وسجلت هذه الدولة أعلى نسبة ارتفاع منذ ظهور الفيروس، في حين دفعت الجائحة وريثة عرش في أوروبا إلى دخول الحجر الصحي بعد ظهور إصابات في مدرستها.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وبيرو وكولومبيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وإسبانيا والأرجنتين وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنغلاديش. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وأصبحت الهند أمس الأربعاء ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تسجل أكثر من خمسة ملايين حالة إصابة، وأظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس أن الهند سجلت قفزة قياسية أخرى في عدد الإصابات اليومية مع رصدها 97894 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وسجلت البلاد 1132 ألف حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات بسبب المرض إلى 83198 حالة.

ويوجد في الولايات المتحدة حوالي 20 في المئة من مجمل الحالات العالمية، على الرغم من أن لديها أربعة في المئة فقط من سكان العالم. أما البرازيل، ثالث أكثر البلدان تضررا بالفيروس، فتمثل ما يقرب من 15 في المئة من الحالات العالمية.

أما في ألمانيا فقد أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 2194 حالة ليصل الإجمالي إلى 265857. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 9371 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة.

ع.ج.م/و.ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Chickens packed closely together in a factory farm

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    إعادة النظر في مزارع الدواجن والخنازير

    ما برح العلماء يجهلون كيف نما فيروس كورونا، لكنّ تهديداته الوبائية التي أسفرت عن إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور قد أثرت بشكل واضح على مزارع الخنازير والدجاج. وفي ظل التأكد من وجود ارتباط بين الزراعة الصناعية الحيوانية المركزة وبين تنامي مخاطر الجائحة، يبدو أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في هذا القطاع بشكله الراهن.

  • A worker attends to hanging pig carcasses at the Tönnies slaughterhouse in 2017. (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    صناعات اللحوم على شفير الخطر

    سلطت الجائحة الضوء على الحالة المزرية التي تسود قطاع صناعات اللحوم، وشهدت ألمانيا بؤراً لكورونا في أوساط العاملين في صناعات اللحوم، بل أنها وضعت منطقتين بغرب المانيا في الحجر الصحي بعد إصابة 1550 عاملاً في مسلخ تونيس بالفيروس، ما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بشروط عمل أفضل في قطاع انتاج اللحوم.

  • A close-up of a small monkey looking into the camera through a cage

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التخلي عن تربية الحيوانات البرية

    يرجّح الخبراء أن فيروس كورونا قد انتقل من منتجات برية بيعت في سوق ووهان بالصين. ومع تفشي الجائحة شددت الصين إجراءاتها بحق المنتجات البرية، ما أدى إلى أغلاق 20 ألف مزرعة منتجات برية. بعض الأقاليم الصينية تعرض الآن دعماً حكومياً لتساعد مزارعي المنتجات البرية في الانتقال إلى نمط حياتي آخر، بزراعة منتجات المحاصيل وتربية الخنازير او الدجاج.

  • A tractor turning over soil in a green field

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    قطاعات أكثر مرونة

    أثرت الجائحة على حلقات الإنتاج التي تمدنا بالغذاء، وهي صناعة تمد العالم في عصر العولمة بالغذاء بما يزيد غالباً عن مستويات الإنتاج المحلي في كثير من البلدان. المزارعون يواجهون اليوم تحديات تناقص أعلاف الحيوانات الصناعية، وتقلص اليد العاملة ما يجبرهم على التكيف مع مستقبل جديد أقل أمناً.

  • A rooftop garden with a city skyline in the background

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تنامي الزراعة الحضرية

    مع اضطرارهم إلى المكوث في البيت، تتزايد اعداد الناس الذين يتوجهون إلى انتاج بعض من اطعمتهم في حدائق بيوتهم. قد يكون هذا تطوراً إيجابياً على المدى البعيد لاسيما أن من المتوقع أن يسكن ثلثا سكان العالم في المدن بحلول عام 2050. وهكذا قد تصبح الزراعة الحضرية أكثر حيوية، وسوف تستهلك قدراً أقل من الوقود الأحفوري لأغراض النقل، ومساحات أصغر من الأرض مقارنة بالزراعة التقليدية.

  • A lush green forest next to a green paddock, divided by a red path.

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    انتاج ذاتي للغذاء

    في ظل توقعات ببلوغ عدد سكان الأرض 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، لا مفر من مواجهة حقيقة ضرورة زيادة الغذاء على مستوى الكوكب. وكان تمهيد وتنظيف مزيد من الأراضي من الأشجار والأعشاب لغرض زراعتها يعد حلاً لهذه المشكلة، أما الآن، فتتجه الأنظار إلى زراعة المراكز الحضرية، ويتعزز هذا التوجه في ضوء المخاطر التي فرضها فيروس كورونا.

  • A farmer holding a handful of fruit

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    التحول إلى المنتجات النباتية

    في ضوء المخاوف من تعرض قطاع انتاج اللحوم إلى تحديدات تفرضها جائحة كورونا، تشهد الصين توجهاً ملفتاً للنظر إلى المنتجات النباتية. وكان الغرب سباقاَ بهذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المنصرمة، ويتوقع أن يستمر ذلك ويتصاعد بتزايد مخاوف المستهلكين من مصادر انتاج اللحوم.

  • Two men working in a field in Tanzania

    هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء

    تشديد معايير الأمن الغذائي في البلدان النامية

    يُتوقع أن تؤثر جائحة كورونا بشدة على البلدان النامية، وتحديداً في مجال الأمن الغذائي. الأمم المتحدة حذرت من مجاعة "بمعايير ملحمية". إلى جانب ذلك، فأنّ التعاون الدولي للتخفيف من مجاعة متوقعة سيفرض حماية أفضل للأرض، وأنواعاً أفضل من المحاصيل، ومزيداً من الدعم لصغار المزارعين. انيكا مولس / م. م


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