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الإسلام

ثالث الأديان السماوية التوحيدية بعد اليهودية والمسيحية، وهو ثاني أكثر دين من حيث المعتقتين بعد المسيحية. جاء به نبي الإسلام محمد بن عبد الله بداية القرن السابع الميلادي.

نشأ الإسلام في مكة وانتشر بعد ذلك من الصين حتى أوروبا. يؤمن المسلمون أن الإسلام هو آخر الأديان السماوية وأن نبيهم محمد آخر الأنبياء. وتذهب التقديرات إلى أن عدد المسلمين يشكل نحو ربع سكان العالم، أي ما يزيد على 1.8 مليار نسمة.

09/03/2021 SIRTE, LIBYA - MARCH 9: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - Libyan Government of National Accord / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Dbeibeh speaks as LibyaÄôs House of Representatives (parliament) resumed its session in the coastal city of Sirte, Libya to debate giving confidence to the new government of Dbeibeh, on March 9, 2021. Government of National Accord/Handout / Anadolu Agency

وسط تزايد الخلافات.. الدبيبة يعتزم الترشح لرئاسة ليبيا! 07.11.2021

وسط إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، كشف مصدر حكومي ليبي عن نية رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة للترشح، في قرار قد يزيد من الخلافات السياسية في البلاد.
A French archaeologist and his co-workers carefully clean the pottery to examine the findings known to be from Dadan and Lihyan civilisation dated back to the second half of the first millennium BC, in Al-Ula, Saudi Arabia October 30, 2021. Picture taken October 30, 2021. REUTERS/Ahmed Yosri

"ممالك منسية" تجتذب علماء الآثار إلى صحراء السعودية 02.11.2021

يبدو أن صحراء السعودية تخفي الكثير من الأسرار التاريخية التي تكشف عن نفسها مع مرور الوقت. علماء آثار يعملون على استخراج آثار مملكتي دادان ولحيان القديمتين، وفك ما يحيط بهما من غموض.
Libyan men wave their national flag during a demonstration marking the fifth anniversary of the Libyan revolution, which toppled strongman Moamer Kadhafi, in the city of Benghazi, the 2011 uprising's birthplace, some 1,000 kilometres east of Tripoli, on February 17, 2016. Unlike the capital Tripoli, celebrations did not reach Benghazi, where war has raged for two years between the Libyan army and armed groups including Islamists. / AFP / ABDULLAH DOMA (Photo credit should read ABDULLAH DOMA/AFP via Getty Images)

مفوضية الانتخابات في ليبيا تبدأ تسجيل المرشحين في نوفمبر 24.10.2021

قررت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني. الانتخابات التي تعتبر خطوة في جهود إنهاء العنف بتشكيل قيادة سياسية جديدة تحظى بشرعية واسعة النطاق.
02/11/2020 Tribute to the teacher Samuel Paty at the highschool Theodore de Banville - Moulins, France, november 2,2020 - in presence of Laurent Wauquiez, President of France's administrative region Auvergne-Rhone-Alpes and the prefect of Allier Marie Françoise Lecaillon. Photo by Fanny Reynaud ABACAPRESS.COM

فرنسا تكشف نتائج تتبع المضامين الإسلامية على شبكات التواصل 16.10.2021

في ذكرى مقتل المدرس باتي، خلصت وزارة الداخلية الفرنسية إلى غلبة المضامين "السلفية" و"المتطرفة" في المنشورات المتعلقة بالإسلام على شبكة التواصل. وقالت الوزارة إن الحملة ضد قيم الجمهورية استندت إلى معلومات كاذبة.
A member of the scientific police enters the scene where MP David Amess was stabbed during constituency surgery, in Leigh-on-Sea, Britain October 15, 2021. REUTERS/Andrew Couldridge

مخاوف على سلامة النواب.. لندن تصنف طعن أميس "عملا إرهابيا" 16.10.2021

صنفت السلطات البريطانية واقعة مقتل النائب ديفيد أميس عملا إرهابيا، وسط مخاوف كبيرة على سلامة النواب. وتشتبه السلطات في رجل من أصول صومالية جرى اعتقاله من داخل الكنيسة.
Police investigate an arrow stuck in a wall after an attack in Kongsberg, Norway, Wednesday, Oct. 13, 2021. A man armed with a bow and arrows killed several people Wednesday near the Norwegian capital of Oslo before he was arrested, authorities said. (Terje Pedersen/NTB via AP)

"متطرف إسلامي" أم "مريض نفسي".. منفذ هجوم النرويج يثير الحيرة! 15.10.2021

فيما عبرت ألمانيا عن صدمتها من "جريمة العنف الوحشي" في النرويج، يثير وضع المنفذ المفترض للهجوم الذي أودى بحياة 5 أشخاص، الجدل، خصوصاً بعد تسليمه إلى الأجهزة الطبية. فهل هو "متطرف إسلامي" أم "مريض نفسي"؟

Flowers and candles are placed at a memorial after a man killed several people on Wednesday afternoon, in Kongsberg, Norway, Thursday, Oct. 14, 2021. The bow-and-arrow rampage by a man who killed five people in a small town near Norway's capital appeared to be a terrorist act, authorities said Thursday, a bizarre and shocking attack in a Scandinavian country where violent crime is rare. Police identified the attacker as Espen Andersen Braathen, a 37-year-old Danish citizen, who was arrested on the street Wednesday night. (AP Photo/Pal Nordseth)

النرويج: الهجوم القاتل بقوس الرماية يبدو "عملا إرهابيا" 14.10.2021

قالت السلطات النرويجية إن الهجوم بقوس الرماية، الذي أسفر مساء الأربعاء عن مقتل 5 أشخاص، يحمل مؤشرات "عمل إرهابي" وأن المشتبه بتنفيذه دنماركي اعتنق الإسلام، وكان تحت المراقبة نظرا لوجود مخاوف من كونه جنح إلى التطرف.
Police officers investigate after several people were killed and others were injured by a man using a bow and arrows to carry out attacks, in Kongsberg, Norway, October 13, 2021. Hakon Mosvold/NTB/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.

الشرطة النرويجية: منفذ الهجوم بقوس معتنق للإسلام ويشتبه بتطرفه 14.10.2021

بعد سقوط خمسة قتلى في هجوم بالقوس والسهم، قالت الشرطة إن هناك مؤشرات على أن المنفذ المفترض للهجوم كان قد أصبح متطرفاً بعدما تحول إلى الإسلام مؤخراً. هذا فيما أكد محامي المشتبه به أن موكله "يتعاون مع الشرطة".
In Deutschland wurden wegen des Coronavirus-Ausbruchs fast zwei Monate lang stillgelegte Moscheen zum Gottesdienst wiedereröffnet. Eines der ersten Morgengebete fand in der DITIB-Moschee in Köln statt.

صوت آذان مساجد مدينة كولونيا يثير جدلا واسعا في ألمانيا! 13.10.2021

أطلقت مدينة كولونيا الألمانية مشروعا يسمح لمساجد المدينة بإسماع صوت آذان الصلاة أيام الجمعة عبر مكبرات الصوت، في خطوة أثارت جدلا واسعا. تزامنا مع نقاش متجدد حول مكانة الإسلام وقدرته على الاندماج في المجتمع الألماني.

Eine Frau und ihre zehn Monate alte Tochter besichtigten am 03.10.2015 während des Mittagsgebets am Tag der offenen Moschee die Merkez-Moschee in Duisburg (Nordrhein-Westfalen). Bundesweit mehr als 1000 Moscheen bieten an diesem Tag Führungen, Vorträge und Ausstellungen an. Foto: Monika Skolimowska/dpa ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung.

يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... تراجع عدد الزوار والسبب ليس كورونا فقط! 04.10.2021

قبل 25 عاما أطلق مسلمو ألمانيا فعاليات "يوم المسجد المفتوح" واختاروا له يوم الوحدة الألمانية (الثالث من تشرين أول/ أكتوبر) من كل عام، حيث تفتح المساجد أبوابها أمام الزوار للتعريف بالإسلام، لكن عددهم تراجع قليلا هذا العام
Eine deutsche Fahne weht neben dem Minarett einer Moschee am Rande von Schwäbisch-Hall. Aufnahme vom 20.08.2012. Foto: Frank Rumpenhorst dpa

ميركل والإسلام ـ حصيلة 16 عاما من الحوار الصعب! 01.10.2021

في 27 سبتمبر/ أيلول 2006 عُقدت أو جلسة لـ"مؤتمر الإسلام في ألمانيا"، كإحدى آليات الحوار مع المسلمين واندماجهم في المجتمع الألماني وفق السياسة التي انتهجتها أنغيلا ميركل، فما هي الحصيلة والمستشارة على وشك مغادرة السلطة؟
Police patrol near the Great Mosque of Paris, France on October 30, 2020. After the last two terrorist attacks in France, the vigipirate plan was reinforced and the places of worship protected by the police. Photo by Karim Ait Adjedjou/Avenir Pictures/ABACAPRESS.COM |

فرنسا: إغلاق مساجد وجمعيات تروّج لـ"الإسلام المتطرف" 29.09.2021

نفذت السلطات الفرنسية منذ عام 2017 "24 ألف عملية تفتيش و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشدّدون"، بحسب وزير الداخلية. ومع اقتراب دخول "عقد الالتزام الجمهوري" حيز التنفيذ ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحلّ.

World of unknown otherworldly energies and ghosts. The magic and horror of the dark dungeons

"قعر جهنم"... فريق علمي يستكشف "سجن الجن" في اليمن 22.09.2021

تمكّن فريق علمي عماني من الوصول إلى قعر بئر برهوت في اليمن التي تحيط بها أساطير يتداولها الناس عن كونها مسكونة من الجن. فعلى ماذا عثر الفريق العلمي هناك؟
21.09.2021 QHARTOUM, SUDAN - SEPTEMBER 21: Sudanese soldiers block the road for taking precautions affter a failed coup attempt in Qhartoum, Sudan on September 21, 2021. State television said that coup attempt was taking place in the country, calling on the citizens to confront it. This came in urgent news broadcast by the state TV, without giving further details about the group behind the plot. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

السودان يعلن إحباط محاولة انقلاب ويتهم أنصار البشير بتدبيرها 21.09.2021

المتحدث باسم الحكومة السودانية حمزة بلول يعلن عبر التلفزيون الرسمي عن "محاولة انقلابية فاشلة" ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك يقول إن "عناصر من داخل المؤسسة العسكرية وخارجها" وراء العملية.
17.09.21 *** A man walks past an entrance gate with a sign of the Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice, which replaced the ministry of women's affairs, in Kabul on September 17, 2021. - The Taliban appeared on September 17 to have shut down the government's ministry of women's affairs and replaced it with a department notorious for enforcing strict religious doctrine during their first rule two decades ago. (Photo by Hoshang Hashimi / AFP) (Photo by HOSHANG HASHIMI/AFP via Getty Images)

تقارير: طالبان تحول وزارة المرأة إلى وزارة "الأمر بالمعروف.." 17.09.2021

ذكرت تقارير إعلامية أن عمالا في العاصمة الأفغانية كابول غيًروا اللافتات الخاصة بوزارة المرأة ووضعوا مكانها لافتات لـ"وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، فيما قالت موظفات سابقات بالوزارة إنهن مُنعن من دخول المبنى.
STRALSUND, GERMANY - SEPTEMBER 16: German Chancellor and Chrstian Democrat (CDU) Angela Merkel poses for a selfie with a young woman who came one year ago from Iran during a brief visit by Merkel to a local CDU-organized fest on September 16, 2017 in Stralsund, Germany. Merkel is seeking a fourth term in German federal elections scheduled for September 24 and currently has a double-digit lead over her main rival, German Social Democrat (SPD) Martin Schulz. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

تحليل: هل تحمل الانتخابات تحولا في مشاركة مسلمي ألمانيا؟ 17.09.2021

يبلغ عدد النواب المسلمين في البوندستاغ حاليا ثلاثة فقط، وهذا مؤشر على ضعف المشاركة والترشيحات، لكن الاهتمام المتزايد بقضايا الإسلام والمهاجرين في انتخابات 26 سبتمبر 2021 قد يأتي بمتغيرات جديدة، ما هي أبرز ملامحها؟

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