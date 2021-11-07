ثالث الأديان السماوية التوحيدية بعد اليهودية والمسيحية، وهو ثاني أكثر دين من حيث المعتقتين بعد المسيحية. جاء به نبي الإسلام محمد بن عبد الله بداية القرن السابع الميلادي.

نشأ الإسلام في مكة وانتشر بعد ذلك من الصين حتى أوروبا. يؤمن المسلمون أن الإسلام هو آخر الأديان السماوية وأن نبيهم محمد آخر الأنبياء. وتذهب التقديرات إلى أن عدد المسلمين يشكل نحو ربع سكان العالم، أي ما يزيد على 1.8 مليار نسمة.