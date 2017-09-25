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الإسلام الأوروبي

تم طرح مفهوم الإسلام الأوروبي بقوة مع بداية الألفية الحالية في ظل تزايد عدد المسلمين في أوروبا وتزايد الاهتمام بقضاياهم. ويرى المدافعون عن الفكرة أن على الإسلام التأقلم مع خصائص الثقافة الأوروبية.

في ظل تنامي التيارات الإسلامية المتطرفة في الغرب بدعم من بلدان إسلامية يطرح الكثيرون مفهوم "الإسلام الأوروبي" لخلق القطيعة مع الفهم التقليدي للإسلام وممارسة تعاليمه في البدان الإسلامية. ويرى الداعون إلى الإسلام الأوروبي أن على الدين الإسلامي التعامل بطريقة أكثر حداثة وتمدنا مع القضايا المعاصرة خصوصا قضاياها المرأة، كما ينتقد أسلمة أوروبا وتحويلها في أذهان البعض من "دار العهد" و "الدعوة" إلى "دار الإسلام".