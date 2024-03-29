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عالم الرياضةألمانيا

الإسباني تشابي ألونسو يعلن استمراره في تدريب نادي ليفركوزن

٢٩ مارس ٢٠٢٤

بعد فترة من التردد والتقارير المتضاربة، حسم الإسباني تشابي ألونسو مستقبله مع نادي باير ليفركوزن، مؤكدا استمراره في تدريب النادي الألماني، وفق ما أعلن تشابي في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة.

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تشابي ألونسو مع فرناندو كارو رئيس مجلس إدارة نادي لبفركوزن
تشابي ألونسو مع فرناندو كارو رئيس مجلس إدارة نادي لبفركوزن صورة من: Marius Becker/dpa/picture alliance

 أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، استمراره في تدريب الفريق خلال 
الموسم المقبل. وقال ألونسو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة (29 مارس آذار 2024): "هذا هو المكان المناسب بالنسبة لي. ساستمر مع ليفركوزن".
ويمتد عقد المدير الفني مع ليفركوزن حتى حزيران/يونيو 2026، ولكن عمله الرائع لفت إليه أنظار أندية كبرى مثل بايرن ميونخ، وليفربول، وريال مدريد، وارتبط اسمع دائما بالانتقال لفريق آخر.
وفي ظل قيادة ألونسو، يتصدر ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق عشر نقاط أمام بايرن ميونخ، ولم يخسر في 38 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم، وتأهل للدور قبل النهائي بكأس ألمانيا كما تأهل لدور الثمانية بالدوري الأوروبي. 

وكانقرار يورغن كلوب مؤخراً وبشكل مفاجىء الرحيل عن نادي ليفربول قد فتح باب التكهنات لخلافته من قبل تشابي ألونسو.

تحت قيادة ألونسو، يتربع ليفركوزن على قمة ترتيب الدوري الألماني بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، حامل لقب المسابقة في المواسم الـ11 الأخيرة.

وحافظ ليفركوزن على سجله خاليا من الهزائم في 38 مباراة متتالية بجميع المسابقات هذا الموسم، وصعد للدور قبل النهائي في بطولة كأس ألمانيا ودور الثمانية في مسابقة الدوري الأوروبي.

يذكر أن لاعب الوسط السابق تولى تدريب ليفركوزن في تشرين الأول/أكتوبر 2022، عندما كان يتواجد في المركز السابع عشر بجدول ترتيب بوندسليغا.

 

م.س/ح.ز (د ب أ )

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