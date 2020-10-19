 الإرهاب في فرنسا.. لماذا تحوّل ″بلد الأنوار″ إلى هدف للمتشدّدين؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.10.2020

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سياسة واقتصاد

الإرهاب في فرنسا.. لماذا تحوّل "بلد الأنوار" إلى هدف للمتشدّدين؟

في أكبر بلد أوروبي يحتضن الجالية المسلمة، تعاني فرنسا من تنامي ظاهرة "التطرف الإسلامي" التي خلّفت أعمالا إرهابية. فما هي أسباب استهداف البلد أكثر من غيره؟ وهل للعلمانية الفرنسية دور في تأجيج العداء أم توجد عوامل أخرى؟

مظاهرة تضامنية مع مدرس قُطع رأسه بسبب نشره رسوما كاريكاتورية تسخر من النبي محمد

من مظاهرة تضامنية مع المدرس صامويل في باريس

حوالي 253 قتيلاَ ومئات الجرحى، أرقام أحصتها الصحافة الفرنسية لضحايا العمليات الإرهابية في البلاد منذ بداية عام 2015، لتأتي جريمة قطع رأس مدرس فرنسي بعد عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد على التلاميذ كانت صحيفة شارلي إيبدو قد نشرتها سابقا، وتؤكد أن فرنسا تعيش معركة واضحة المعالم ضد ظاهرة الإسلاميين الراديكاليين.

مختارات

يثير التشريع الذي تم إعداده من أجل "حماية" الجمهورية والقيم الفرنسية انقسامات عميقة في فرنسا، لاسيما وأن المسلمين الفرنسيين يخشون من أن يوصمهم بشكل غير عادل. ويرى أخرون أنه يخفي حسابات سياسية، ما هي وكيف يبدو الانقسام؟

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة رباعية ضد التشدد و"الانفصال الإسلامي" في الأحياء الفرنسية، تتمثل أبرز نقاطها في تحرير المساجد والمدارس من التأثيرات الأجنبية. فما هي ملامح خطته؟ وكيف قوبلت هذه الخطة في فرنسا؟

وليست جريمة مقتل المدرس صامويل باتي معزولة، فالأرقام تبيّن أن فرنسا هي أكثر دولة تعرّضت لهجمات إرهابية في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، إذ شهدت حوالي 18 هجوما، أبرزها الهجوم على شارلي إيبدو في يناير 2015، وهجمات باريس خلال نوفمبر من السنة ذاتها، وهجوم يوليو 2016 في مدينة نيس، وهجوم ستراسبوغ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكلها خلفت قتلى وجرحى وارتكبها منتسبون لتيارات جهادية.

عوامل في الداخل؟

كثيراً ما رُبطت الظاهرة بالانعزال الذي تعيشه الجاليات المسلمة في فرنسا، إذ يتركز الكثير منها في أحياء هامشية ترتفع فيها معدلات البطالة ويكثر فيها الانقطاع عن الدراسة ويشكّل فيها السكان مجموعات منعزلة عن الثقافة الفرنسية. وازدادت الظاهرة استفحالاً بانتشار الإسلاموفوبيا في البلد، رغم أن الكثير من المسلمين في فرنسا هم كذلك ضحية للأعمال الإرهابية التي ضربت البلاد.

ويرى إبراهيم المهالي، إمام مسجد بيربينيان وباحث في القضايا الإسلامية بفرنسا، أن أغلب المتطرفين في فرنسا ليسوا أبناء المساجد ولا المراكز الثقافية الإسلامية، فهم "يملكون سوابق قضائية في ملفات لا علاقة لها بالدين، إذ يحاولون القطع مع ماضيهم بالتطرف والإرهاب" . ويتابع لـDW عربية أن مساراتهم تبيّن "أن لكل منهم دوافع شخصية بالأساس"، لكن عموما ما يلاحظ حسب قوله هو انحدارهم من الضواحي التي يتنامى فيها الإحساس بالتهميش.

العلم الفرنسي

هل تعاني فرنسا من أزمة هوية بسبب مشاكل الاندماج لدى جزء كبير من ذوي الأصول المهاجرة؟

بيدَ أن عادل اللطيفي، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة باريس، لا يرى أن الظاهرة تعود  إلى التهميش، لأن الأحياء الهامشية توجد كذلك في دول غربية أخرى لم تعرف عمليات إرهابية بهذا الكم، بل تعود حسب رأيه إلى استهداف فرنسا من قبل جماعات متطرفة لأنها حسب زعمهم تدعم الإلحاد.

ويظهر الأمر هنا شبيها بما كما كان عليه الحال ضد الاتحاد السوفياتي سابقا، الفرق هنا أن هذا الاتحاد كان شيوعيا، فيما تتبنى باريس بشكل كامل العلمانية، وهي الدولة الوحيدة التي تفصل بشكل كامل بين الدين والدولة، وفق حديث اللطيفي لـDW عربية.

وكثيرا ما انتُقدت فرنسا على هذه السياسة من أوساط دينية، خاصة أنها من الدول القليلة التي تمنع ارتداء أيّ شيء يرمز إلى الدين، وتفرض قيودا بالغة على حضور الدين في الحياة العامة. ويشير اللطيفي إلى أن الجماعات الإسلامية داخل وخارج فرنسا ترفع شعارات المظلومية بكون الإسلام مستهدفا من السلطات، ما يزيد من النظرة السلبية التي يكنها جزء من الجالية المسلمة للسياسة الفرنسية.

هل لأنشطة فرنسا الخارجية أيّ دور؟

لم يخف تنظيم "داعش" الإرهابي وهو يتبنى عددًا من الهجمات في فرنسا أن يشير إلى الدور الفرنسي في الحرب ضد الإرهاب، خاصة أن باريس كانت حاضرة بقوة في التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا والعراق.

صحيح أن المشاركة الفرنسية ساهمت في دحر التنظيم، إلّا أنها فتحت الباب أمام الجهاديين للانتقام، خصوصا في ظل دولة عانت من ثغرات أمنية واضحة، سبق لمختصين أن أشاروا إليها. منهم القاضي السابق المكلف بقضايا الإرهاب، مارك تريدفيك، عندما صرّح عام 2015 بأن فرنسا هي العدو رقم 1 لـ"داعش"، وأنه من السهل له القيام بهجمات داخلها، وذلك بأسابيع قبل الهجوم الدموي في باريس.

مقاتلات فرنسية تشارك في الحرب ضد داعش

مقاتلات فرنسية تشارك في الحرب ضد داعش

تصريحات القاضي التي أدلى بها حينئذ لمجلة "باري ماتش" وخلقت ضجة واسعة، تضع الكثير من التفاصيل حول استهداف فرنسا، إذ يقول تريدفيك إن الإرهابيين ينظرون إليها كبلد استعماري مسيحي منذ انخراطها في الحرب ضد الجهاديين، فضلًا عن استغلالهم لعلاقاتها القوية مع إسرائيل وبيعها أسلحة لدول "فاسدة" في الخليج لمزيد من تشويه صورتها.

يضاف إلى كلام القاضي الصورة الذهنية الحاضرة عند الكثير من المغاربيين الذين يشكلون الجاليات الأكبر في فرنسا، فهم يربطون بين حاضر باريس وبين ماضيها الاستعماري، ويحملونها جزءاً كبيرا من التخلّف الذي تعيشه بلدانهم، خاصة لاستمرار علاقتها القوية بأنظمة الحكم في بلدان عربية متعددة.

"تدخل فرنسا في مالي زاد من عداوة الجهاديين لها، فبعد اندحار 'داعش' في سوريا والعراق وليبيا، توجه جزء كبير من مقاتليه إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، واصطدموا هناك بالقوات الفرنسية" يقول اللطيفي، مضيفا أن الجهاديين يرون أنها تعتدي عليهم. ثم يلعب التوتر الفرنسي-التركي دورا كبيرا في تأجيج العداء، يشير اللطيفي، فهناك تعاطف إسلامي شعبي كبير مع تركيا أردوغان في مواجهتها مع فرنسا ماكرون على أكثر من جبهة سياسية واقتصادية وإعلامية.

هل تؤجج إجراءات ماكرون الوضع؟

أعلنت باريس حملة توقيفات على خلفية جريمة مقتل المدرس، وفتحت تحقيقات في المنشورات التي تحرّض على الكراهية وتتعاطف مع منفذ الجريمة، بينما تستعد وزارة الداخلية لطرد 231 أجنبيا مدرجين على قائمة التطرف، بينهم 51 شخصا خارج السجن، كما قرّرت تعزيز الأمن في المنشآت الدراسية، فضلاً عن تشديد الخناق على جمعيات إسلامية لديها مصادر تمويل أجنبية.

ماكرون في بيروت

هل أخطأ ماكرون في استراتيجته؟

غير أن السلطات تظهر متأخرة في محاصرة الخطر الراديكالي، فقد كشف تقرير برلماني فرنسي في يوليو/ تموز الماضي، أن ما أسماه بالتطرف الإسلامي في فرنسا "يمس كل مناحي الحياة الاجتماعية، ويميل إلى فرض نمط اجتماعي جديد، مستفيدا من الحرية الفردية" وفق ما يذكره التقرير الذي نشرته صحيفة لوفيغارو، ووصل الأمر إلى فرض "إقامة جبرية على أشخاص باسم العقيدة الدينية" في تلميح إلى ممارسات لمتشددين يرفضون خروج زوجاتهم إلى الفضاء العام.

ويصل عدد الأشخاص المدرجين في قوائم التطرف الإرهابي إلى حوالي 8132 حسب أرقام الداخلية الفرنسية. ويرى عادل اللطيفي أن أثر هذه الإجراءات سيأخذ وقتاً كبيراً بسبب التأخر الحاصل في مواجهة ظاهرة التطرف، خاصة انتشار الجمعيات والمنظمات المدنية التي تدعم التطرف، لكن الإجراءات حسب رأيه تبقى ضرورية للغاية.

غير أن الطريقة التي توجه بها ماكرون قبل أيام لمواجهة ما أسماه بـ"الانعزال الإسلامي" عبر رغبته بفرض قوانين صارمة منها الرقابة على التعليم المنزلي وإنهاء جلب أئمة من الخارج، زادت من توتر النقاش، خاصة بعد حديثه عن "الأزمة التي يمرّ بها الإسلام".

ويقول إبراهيم المهالي إن هناك تخوفا كبيرا لدى جزء كبير من المسلمين في فرنسا لوجود مداهمات يومية لمنظمات إسلامية تشتغل في العمل الإنساني، رغم أن الأئمة في فرنسا معروفون بدعوتهم للخطاب التقليدي الرافض للإرهاب، كما تُعرف المراكز الثقافية الإسلامية أساسا بأنشطة تعليم اللغة العربية.

ويتابع المهالي أن ماكرون يحاول التغطية على "فشله في تدبير أزمة ما بعد كورونا، وكذلك على نتائج سياساته الجديدة في المجال الاجتماعي"، لذلك بحث عن "عدو وهمي"، هو الإسلام، خاصة مع محاولات ماكرون جذب متعاطفين من اليمين المتطرف الذين يمثلون كتلة انتخابية مهمة.

إسماعيل عزام

  • Frau mit Kopftuch in Frankreich (AP)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    فرنسا

    تعد فرنسا البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، إذ يقدر عددهم بحوالي 5 مليون مسلم. أغلب هؤلاء المسلمين ينتمون إلى دول المغرب العربي وشمال أفريقيا. عرفت أعداد المسلمين في فرنسا تزايداً ملحوظاً بعد الحرب العالمية الأولى، إذ كان البلد في حاجة إلى الأيدي العاملة.

  • Köln Moschee (Getty Images/M. Hitij)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    ألمانيا

    تعتبر ألمانيا من بين أهم الدول التي قصدها مسلمون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا بحوالي 5 مليون شخص. وتتجاوز نسبة الأتراك الثلثين. كما أن عدد المسلمين بهذا البلد عرف تزايداً، خصوصاً ما بين عامي 2010 و2016، حيث قصدها حوالي مليون لاجئ. وحسب الدراسات فإن 86 بالمائة من اللاجئين الذين قصدوا ألمانيا مسلمون. ويضم البلد مئات المساجد وعشرات المراكز الدينية.

  • Symbolbild - Muslime in England (Getty Images/D. Kitwood)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بريطانيا

    يتمركز أغلب المسلمين في بريطانيا في العاصمة لندن. وتنقسم أصولهم بين قادمين من الهند، الشرق الأوسط وأفريقيا. أحدث دراسة في الموضوع أشارت إلى أن المملكة المتحدة لم يدخلها لاجئون مسلمون كثر بين 2010 و2016، إذ قدر عددهم بـ 60 ألف. وبشكل عام، فعدد المسلمين الذين وصلوا إلى المملكة منذ 2010 يناهز 43 بالمائة من المهاجرين لبريطانيا.

  • Die große Moschee von Cordoba (Fotolia/Mariusz Prusaczyk)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    إسبانيا

    عاش جزء من إسبانيا تحت الحكم الإسلامي لفترة طويلة، وما تزال تحتفظ في بعض مدنها بآثار ذلك. حسب إحصاءات 2012، فإن أكثر من مليون و900 ألف شخص يعتنقون الدين الإسلامي في البلد. ينحدر أكثرية المسلمين هناك من الأصول الأمازيغية، خاصة من شمال المغرب وبعض البلدان الإفريقية. ويتوزع المسلمين على مدن عديدة أهمها: مدريد وكتالونيا والأندلس وفالنسيا ومورثيا وكانارياس..

  • Italien Teilnehmer der Muslimischen Gemeinde in der Santa Maria Caravaggio- Kirche (picture-alliance/dpa/F. Lo Scalzo)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    إيطاليا

    حسب إحصائية تعود لـ2016، فإن المغاربة المسلمين يقدرون بحوالي نصف مليون مسلم، ضمن أكثر من مليون و700 ألف شخص يعتنق الإسلام. المسلمون في إيطاليا يتركزون في الجهات الصناعية في شمال البلد، كما تضم العاصمة لوحدها أزيد من 100 ألف مسلم. وبالنسبة لدور العبادة، فتضم روما واحداً من أكبر المساجد في أوروبا فضلاً عن مساجد أخرى تنتشر في المدن والحواضر.

  • Niederlande Muslimische Frauen in Amsterdam (Getty Images/AFP/A. Johnson)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    هولندا

    في العقود الأخيرة من القرن الماضي، استقطبت هولندا اليد العاملة من "بلدان مسلمة" كتركيا والمغرب. وتشير بيانات إلى أن عدد المسلمين في هولندا تجاوز 850 ألف مسلم في 2006. كما أشارت صحيفة AD الهولندية مؤخراً إلى أن الإسلام يعرف انتشاراً واسعاً داخل البلد، وعززت ذلك بأرقام تفيد تنامي الإسلام بامستردام على غرار الديانات الأخرى.

  • Große Moschee in Brüssel (DW/K. Hameed)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بلجيكا

    يقصد الكثير من المسلمين بلجيكا، ويتجاوز عددهم هنالك 700 ألف مسلم من أصول مغربية بالدرجة الأولى. يحتل الإسلام الرتبة الثانية ضمن الديانات المعتنقة في البلد. وحسب تقرير لجريدة الإيكومنست البلجيكية، في وقت سابق، فإن نصف أطفال المدارس الحكومية في بروكسيل من عائلات مسلمة. كما يوجد في العاصمة أكثر من 300 مسجد. تعترف بلجيكا بالدين الإسلامي وتخصص ميزانية لتدريس التربية الإسلامية، ودفع رواتب بعض الأئمة.

  • Dänemark Burka-Verbot (picture-alliance/Scanpix Denmark/S. Bidstrup)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    الدانمارك

    وصل الإسلام حديثاً إلى الدنمارك وذلك مع هجرة العمال المسلمين بدءاً من منتصف القرن العشرين. ويقدر عدد المسلمين حوالي 300 ألف مسلم، أي 5 بالمائة تقريباً من سكان الدنمارك. وينحدر أغلبهم من تركيا ودول عربية. كما يوجد من بين المسلمين ألبان وباكستانيون ودنماركيون

  • Griechenland improvisierte Moscheen in Athen (Getty Images/M. Bicanski)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    اليونان

    تقدر نسبة المسلمين في اليونان بحوالي 3 بالمائة من إجمالي السكان. وتعتبر اليونان من بين الدول الأولى التي عرفت الإسلام، إذ قدمت جيوش المسلمين إلى جزيرة "رودوس" أول مرة عام 654 ميلادي. يوجد خمس مجموعات سكانية مسلمة في البلد، تنقسم إلى: أتراك وبوماك وألبان وغيرهم إضافة إلى المهاجرين. يوجود الكثير من المساجد في البلد، ويرجع الكثير منها للعهد العثماني.

  • Moschee in Warschau Polen (GNU)

    ملف صور: المسلمون في أوروبا.. الانتشار والأعداد

    بولندا

    تعود بدايات المسلمين في بولندا إلى القرن الرابع عشر ميلادي. ويعتبر حالياً عدد المسلمين هناك قليلاً مقارنة بالبلدان الأوروبية الأخرى. توجد بعض الإشارات التي تقول أن عدد هؤلاء يصل إلى 31 ألف مسلم فقط، أي ما يقارب 1 بالمائة من مجموع عدد السكان. ويوجد أكبر تجمع إسلامي في مدينة بياوتسنوك. تشير بعض الإحصائيات إلى أن عدد المسلمين، عام 2050، سيصير ضعف العدد الذي يوجد عليه الآن. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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