 الإرث الخطير لداعش - زيارة إلى منطقة أزمات في شمال سوريا | تقارير جديدة | DW | 08.11.2023

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تقارير جديدة

الإرث الخطير لداعش - زيارة إلى منطقة أزمات في شمال سوريا

هل يواجه العالم خطر عودة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية مجددا؟ في شمال سوريا توجد سجون يصعب تأمينها يقبع فيها مقاتلون سابقون من داعش. الجيل القادم من الجهاديين يترعرع بين أطفالهم.

DW Dokumentationen | Das gefährliche Erbe des IS - Besuch in der Krisenregion Nordsyrien

أعاد الزلزال الذي وقع في شهر فبراير 2023 شمال سوريا إلى دائرة الضوء الدولية، وهي منطقة ظلّت بعيدة عن الاهتمام لفترة طويلة. لكن يمكن لتنظيم داعش الذي هُزِم هنا عسكريا، أن يستعيد قوته في معقله، وهو ما سيكون له عواقب دولية وخيمة. 

DW Dokumentationen | Das gefährliche Erbe des IS - Besuch in der Krisenregion Nordsyrien

في عام 2022 زار مخرج هذا الفيلم المنطقة التي تسكنها أغلبية كردية، وتتمتع بحكم ذاتي في شمال شرق سوريا، وعاين الأوضاع الصعبة عن كثب. هنا في روجافا، كما يُسمّي الأكراد المنطقة، قاتلت وحدات حماية الشعب الكردية بدعم من القوات الأمريكية تنظيم داعش حتى عام 2019، وخسرت آلاف الأفراد بين قتيل وجريح. لكن المنطقة أصبحت منذ هزيمة تنظيم داعش موطنا لأكبر سجن لمقاتلي داعش. وكذلك أكبر المخيمات التي تعيش فيها نساؤهم وأطفالهم. كثيرون منهم من البلدان الغربية، والتي ترفض السماح لهم بالعودة إليها.

 

DW Dokumentationen | Das gefährliche Erbe des IS - Besuch in der Krisenregion Nordsyrien

هناك خشية من أن جيلا جديدا من الجهاديين في طور التكوّن في معسكرات الاعتقال والسجون. يقول نوروز أحمد من القيادة العامة للتحالف العسكري لقوات سوريا الديمقراطية "لقد هزمنا داعش عسكريا وانتزعنا الأرض منهم، لكن إيديولوجية التنظيم وتنظيمه لم يختفيا... "لا زالوا نشطين". تستطيع القوات الأمنية حراسة المعسكرات والسجون من الخارج، لكنها لا تستطيع السيطرة على  ما يجري داخلها.

 

 

DW Dokumentationen | Das gefährliche Erbe des IS - Besuch in der Krisenregion Nordsyrien

وما يزيد الوضع سوء هو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقاتل الأكراد في شمال شرق سوريا منذ أعوام. ويصف وحدات حماية الشعب الكردي التابعة لها بأنها منظمة إرهابية، وينفذ الجيش التركي هجمات بطائرات مسيرة بصورة متكررة على منطقة روجافا. لقد فقد عشرات الآلاف من الأكراد منازلهم، وهم يعيشون حاليا في مخيمات لاجئين. 

 

 

DW Dokumentationen | Das gefährliche Erbe des IS - Besuch in der Krisenregion Nordsyrien

 

في ظل هذه الظروف، كيف يمكن للقادة الأكراد في شمال شرق سوريا حماية أنفسهم والدول المجاورة  والغرب من عودة داعش؟ ما هي الطريقة المناسبة للتعامل مع مقاتلي داعش وأطفالهم الذين ترعرعوا في  المعسكرات، ويمكن أن يتحولوا لمقاتلين متعصبين لا يرحمون؟ 

 

 

مواعيد البث

DW  عربية

السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 03:15 UTC
السبت  18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 13:15 UTC
السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 16:15 UTC
السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 19:15 UTC
الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 05:15 UTC
الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 22:03 UTC
الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 11:15 UTC
الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023– 07:15 UTC
الأربعاء  22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 2023  – 15:15 UTC
الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 2023  – 01:45 UTC
الجمعة  24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 2023  – 10:15 UTC

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