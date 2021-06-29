الإدمان عبارة عن سلوك يكرر فيه المرء أنشطة معينة تضر بصحته وحياته الاجتماعية كتناول الكحول والمخدرات. وللإدمان أساب عدة أبرزها المشاكل العائلية والمهنية. أما المعالجة فتتم عن طريق المسكنات والأدوية والرعاية النفسية.
تظهر أعراض الإدمان من خلال التغير المفاجئ في سلوك الشخص المصاب وتدنى مستوى أدائه في العمل والدراسة والقيام بالواجبات المنزلية. وهناك حالات يميل فيها المدمن إلى السلوك العدواني لأتفه الأسباب. أما علاجه فيحتاج لفترة طويلة تبدأ بالامتناع عن تناول الكحول والمخدرات بشكل مرافق لتناول الأدوية والخضوع لرعاية طبيب نفسي.