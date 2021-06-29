تناول الطعام بشراهة.. اضطراب صحي قد يؤدي إلى الإدمان

عارض صحي يصيب البعض، وبالرغم من أنها ليست بشهرة اضطراب ضعف الشهية، إلا أن اضطرابات الأكل بشراهة وعدم التعامل السليم مع الطعام لها دلالات مقلقة، خاصة الذين لا يستطيعون التفكير بشيء آخر غير الطعام حين يشعرون بالجوع.