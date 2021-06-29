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الإدمان

الإدمان عبارة عن سلوك يكرر فيه المرء أنشطة معينة تضر بصحته وحياته الاجتماعية كتناول الكحول والمخدرات. وللإدمان أساب عدة أبرزها المشاكل العائلية والمهنية. أما المعالجة فتتم عن طريق المسكنات والأدوية والرعاية النفسية.

تظهر أعراض الإدمان من خلال التغير المفاجئ في سلوك الشخص المصاب وتدنى مستوى أدائه في العمل والدراسة والقيام بالواجبات المنزلية. وهناك حالات يميل فيها المدمن إلى السلوك العدواني لأتفه الأسباب. أما علاجه فيحتاج لفترة طويلة تبدأ بالامتناع عن تناول الكحول والمخدرات بشكل مرافق لتناول الأدوية والخضوع لرعاية طبيب نفسي.

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خبراء يحددون العمر المناسب لاقتناء الهاتف الذكي للأطفال 29.06.2021

 كشفت نتائج دراسة حديثة أن الاستخدام المفرط للهاتف من طرف الأطفال يتسبب لهم في مشاكل التركيز واللغة. ويمكن أن يتطور الأمر إلى اضطرابات اجتماعية. وينصح الخبراء باتباع عدد من القواعد لاستخدام آمن للهاتف من لدن الأطفال.
19/10/2019 - Am sogenannten Super Saturday / Super Samstag schaute ganz Europa gespannt nach London. Erwartet wurde eine moegliche Entscheidung hinsichtlich des aktuellen Brexit-Vertrages im englischen Parlament. An genau diesem Abend wird im Londoner Oktoberfest Pub freudig gefeiert. Viele Deutsche, aber natuerlich vor allem Englaender trinken deutsches Bier aus der typischen 1-Liter-Mass (eng. stein), tragen Trachten und essen sueddeutsche Kueche. So wie beim Oktoberfest halt, nur dass ab und zu mal ein schwarzes London-Taxi oder ein roter Bus am Fenster vorbei faehrt. | Verwendung weltweit

تناول الطعام بشراهة.. اضطراب صحي قد يؤدي إلى الإدمان 25.03.2021

عارض صحي يصيب البعض، وبالرغم من أنها ليست بشهرة اضطراب ضعف الشهية، إلا أن اضطرابات الأكل بشراهة وعدم التعامل السليم مع الطعام لها دلالات مقلقة، خاصة الذين لا يستطيعون التفكير بشيء آخر غير الطعام حين يشعرون بالجوع.
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أمريكا.. ردود قوية على أكاديمي ألف كتابا يدعو لتقنين الهيروين 21.02.2021

دعوة أستاذ جامعي بالولايات المتحدة لتقنين استخدام المخدرات، وعلى رأسها الهيروين، قوبلت بتعجب ورفض كثيرين لخطورتها. ولكن صاحب الدعوة يؤمن بوجود ”فوائد" للمخدرات، لدرجة تأليفه لكتاب كامل عن الأمر. فما القصة؟ 
14.05.2011 *** ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann setzt sich am 14.05.2011 in München (Bayern) eine Heroinspritze in den Arm. Foto: Frank Leonhardt/dpa (zu dpa Deutlich mehr Drogentote 2015 in Bayern vom 02.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/F. Leonhardt

رب ضارة نافعة!... شاب يقلع عن الإدمان بسبب كورونا 08.01.2021

منذ سنوات يحاول الشاب الإسكتلندي، جوناثان ماكلويد، التخلص من إدمانه، الذي كاد أن ينهي حياته، إلى أن وجد طريقه خلال جائحة كورونا، فكيف ساعده الفيروس على التعافي من إدمانه؟

FILE - In this June 29, 1986, file photo, Diego Maradona, holds up the trophy, after Argentina beat West Germany 3-2 in the World Cup soccer final match, at the Atzeca Stadium, in Mexico City. The 21st World Cup begins on Thursday, June 14, 2018, when host Russia takes on Saudi Arabia. (AP Photo/Carlo Fumagalli, File) |

مارادونا.. ربح القلوب بالكرة وتاه في مجاهل الإدمان 25.11.2020

هل كان مارادونا لاعباً عادياً؟ كل من شاهده وهو في الملعب يدرك أن الرجل كان أسطورة حقيقية، وأن رحيله اليوم يمثل فاجعة في عالم كرة القدم. لكن الراحل عانى كثيراً من إدمان المخدرات. هذه محطات من حياة دييغو أرماندو مارادونا.
Sad girl is sitting on a chair at home

جراح غائرة لا تندمل.. كيف نتعامل معها؟ 18.10.2020

بعض الجراح في الروح والنفس يصعب علاجها، أو على الأقل يستغرق الأمر سنوات طويلة من أعمارنا. فما هي هذه الرضوض النفسية؟ وما أفضل الطرق للتعامل معها ومع ما تتسبب فيه من ألم، حتى نتمكن من المضي قدماً بحياتنا؟
#72273940 - Gavel on Judge Hand over American Flag © Guzel Studio

تبرعت له بكليتها بعد أن زجها في السجن.. والسبب؟ 08.09.2020

كان قد ألقى القبض عليها مرتين وزجها في السجن، غير أنها لم تترد بالتبرع له بكليتها وإنقاذ حياته عندما علمت بمحنته الصحية. فما دافع السيدة الأميركية للقيام بهذا العمل النبيل؟
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عيادات لعلاج إدمان ألعاب الفيديو 10.11.2019

لم يعد الاستخدام المفرط للألعاب الفيديو ووسائل التواصل وألعاب الإنترنت مجرد إهدارا للوقت، إذ بدأ التعامل معه بجدية كاضطراب نفسي يحتاج إلى تشخيص وعلاج وتأهيل .. فما هي أعراضه؟
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"تاكسي الكوكايين" .. صداع رأس شرطة برلين 21.10.2019

يثير ارتفاع عدد سيارات "تاكسي الكوكايين" التي تقوم بتوصيل المخدرات إلى المنازل قلق شرطة برلين. ويلعب الكوكايين دوراً متزايداً في الوفيات المرتبطة بالمخدرات في المدينة. فما قصة هذا التاكسي؟
Konzeptkünstler Daniel Buren (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

أعمال فنية تحت رحمة السكاكين 17.09.2019

قام أحد زوار متحف بومبيدو في باريس بإتلاف لوحة معروضة باستخدام سكين. هذه الحادثة لا تعد الأولى من نوعها. تخريب الأعمال الفينة هو أمر تكرر عبر التاريخ. الإدمان على التخريب هو الدافع الرئيسي لأغلب الجناة.
Teenage daughter looking messages in a smartphone and ignoring her furious mother. Bad family communication concept by new technologies

تقليص إدمان الهواتف الذكية حلم الشباب الألمان لعام 2019 17.12.2018

كشف استطلاع للرأي أن الكثير من الشباب الألمان يتجاوبون مع تحذيرات الأطباء من إدمان الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي. ويتزايد عدد الراغبين في خفض استخدام تلك الوسائط ابتداء من العام القادم.

Die Opioid-Krise in den USA A girl sitting on the merry-go-round while an older woman stands beside her, smiling. When grandparents become parents again. On the front line of the drug crisis. Photographer captures the life of 71-year-old Cheryl and her adopted great, grandniece Jessie. Jessie didn’t enjoy riding the elephant on the merry-go-round as much. It was her first time. When Cheryl was buying the tickets, the vendor asked about her grandchild. Cheryl quickly explained that Jessie was her own daughter. That’s how she perceives it and what she tells Jessie: she adopted her, so now she is her mother.

المخدرات في الولايات المتحدة ألأمريكية: جيسي وخالتها 07.08.2018

شريل البالغة من العمر 71 عاما تبنت ابنة أختها جيسي البالغة من العمر ثلاث سنوات.الصغيرة رأت نور الحياة وهي مصابة بعدوى الإدمان على المخدرات من والدتها. أما الوالدة فقد اختفى كل أثر لها. قصة مصورة من فونيكس بولاية أريزونا.

هكذا حولت مبادرات شبابية مدينة شفشاون إلى لؤلؤة المغرب الزرقاء! 08.07.2018

نجحت مبادرات شبابية في مدينة شفشاون المغربية في تغيير معالم المدينة ونجاحها في استقطاب منتديات عالمية، بالإضافة إلى مساعدة الشباب على ممارسة أنشطة مفيدة وحمايتهم من الإدمان على الحشيش الذي تشتهر المدينة بزراعته وإنتاجه.
Homeless people sleep on the benches at the Herrmannplatz metro station in Berlin Neukoelln on January 29, 2018. (Photo by Emmanuele Contini/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

متشردون سوريون ينتهي بهم المآل بمحطات مترو الأنفاق في برلين! 17.02.2018

شبان ونساء في مقتبل العمر يتوسدون رصيف مترو الأنفاق في برلين. من تقاسيم محياهم يمكنك ترجمة حجم معاناتهم، من بينهم بعض اللاجئين الذين تحولوا بفعل الإدمان على الكحول إلى متشردين. DW عربية التقت بهم وتحدثوا عن تجربتهم.
ARCHIV - Das Foto vom 16.11.2011 zeigt die Medikamente eines an HIV erkrankten Menschen in Berlin. Foto: Jens Kalaene/dpa (zu dpa Experten hoffen bei Aids auf Langzeitmedikamente vom 22.03.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

مليون ونصف المليون ألماني مدمنون على الأدوية! 25.01.2018

عندما نسمع كلمة إدمان نفكر مباشرة في الكحول والمخدرات وننسى الأدوية. لمواجهة الاضطرابات النفسية ولتسكين الآلام الشديدة والحادّة يلجأ الكثيرون إلى مضادات الاكتئاب ومسكنات الألم. لكن الخطر يتجلى في كونها "إدمان صامت".

احذر..الإدمان على الهواتف الذكية يضر بوظائف الدماغ! 01.12.2017

دراسات أجريت على أدمغة أشخاص مدمنين على الهواتف الذكية والإنترنت أظهرت وجود اختلالات في وظائف الناقلات العصبية الموجودة بالدماغ، فاحذر من الاستعمال المفرط للهاتف الذكي!
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