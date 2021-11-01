الإخوان المسلمون جماعة تسعى إلى إقامة نظام سياسي يستمد عمله من تطبيق الشريعة الإسلامية. ومن الانتقادات الموجهة لها تغذية التطرف والازدواجية واللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية.

تأسست جماعة الأخوان المسلمين في مصر عام 1928، وسرعان ما انتشر فكرها في عدة دول. وضعت الجماعة في ميثاقها هدف إقامة نظام سياسي من منظور إسلامي شامل، غير أن تجاربها في الحكم لم تنجح في غالبيتها، الأمر الذي ظهر في فشلها على صعيد حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الملحة. وهذا ما أدى إلى تراجع شعبيتها كما أظهرت على سبيل المثال الانتخابات البرلمانية المغربية 2021.