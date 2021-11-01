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الإخوان المسلمون

الإخوان المسلمون جماعة تسعى إلى إقامة نظام سياسي يستمد عمله من تطبيق الشريعة الإسلامية. ومن الانتقادات الموجهة لها تغذية التطرف والازدواجية واللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية.

تأسست جماعة الأخوان المسلمين في مصر عام 1928، وسرعان ما انتشر فكرها في عدة دول. وضعت الجماعة في ميثاقها هدف إقامة نظام سياسي من منظور إسلامي شامل، غير أن تجاربها في الحكم لم تنجح في غالبيتها، الأمر الذي ظهر في فشلها على صعيد حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الملحة. وهذا ما أدى إلى تراجع شعبيتها كما أظهرت على سبيل المثال الانتخابات البرلمانية المغربية 2021.

20.4.2016 *** Renowned human rights activist Hossam Bahgat (C) leaves the courtroom in Cairo as an Egyptian court examines a request to issue a travel ban and freeze the assets of him and a fellow rights activist on April 20, 2016. / AFP / MOHAMED EL-SHAHED (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/M. El-Shahed

هل تراعي مصر النشطاء "المدعومين" من الغرب أكثر من غيرهم؟ 01.11.2021

قضية الناشط الحقوقي البارز ومؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، حسام بهجت، ونشطاء آخرين "يدافع" عنهم الغرب بصوت أعلى، تطرح أسئلة عما إذا كانت السلطات المصرية تتعامل بـ "تفضيلية" معهم دون الإسلاميين مثلا.
Sudanese protesters lift national flags as they rally on 60th Street in the capital Khartoum, to denounce overnight detentions by the army of government members, on October 25, 2021. - Armed forces detained Sudan's Prime Minister over his refusal to support their coup, the information ministry said, after weeks of tensions between military and civilian figures who shared power since the ouster of autocrat Omar al-Bashir. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

السودان في مواقع التواصل الاجتماعي.. مغردون ضد الانقلاب 25.10.2021

استيقظ السودانيون صباح اليوم الاثنين على وقع انقلاب لم يكن مستبعداً في ظل التوترات التي تعصف بالبلد وخاصة بين جناحي الحكم من عسكريين ومدنيين في مجلس السيادة السوداني. فكيف كانت أصداء دبابات الجيش في مواقع التواصل؟
This combination photo shows former secretary of state Hillary Clinton at the premiere of the Hulu documentary Hillary in New York on March 4, 2020, left, and a portrait of author Louise Penny. Clinton is teaming up with Penny on the novel “State of Terror,” out Oct. 12, 2021. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, left, and Jean-Francois Bérubé via AP)

"حالة الإرهاب".. هيلاري كلينتون تكشف أسرار الدبلوماسية الأمريكية 12.10.2021

"حالة الإرهاب"، أول رواية لهيلاري كلينتون بالتعاون مع كاتبة الغموض والإثارة لويز بينى. ويسرد الكتاب خبايا السياسة الخارجية ومهمة سيدة على رأس الدبلوماسية الأمريكية في مواجهة "مؤامرة إرهابية عالمية" بنهج روائي وخيالي.

Nach dem maschinellen Befüllen der kleinen Saft-Tetrapacks in einem hermetisch abgeschirmten Glasschrank werden die Tüten auf Förderbändern zum Verpacken in Gebinde transportiert, aufgenommen am 07.02.2016. Der Juhayna-Konzern wurde 1983 gegründet und entwickelte sich seitdem zu einem der regional player in den Segmenten Saftgetränke und Milchprodukte. Das Unternehmen exportiert in die umliegenden Länder sowie nach Europa und die USA und versorgt den heimischen Markt mit seinen Produkten. Seit den Anfängen setzte das Unternehmen auf modernste Technologien, die heutigen Produktionsanlagen stehen europäischen Konzernen in nichts nach, z.T. deutsches Management führt die einzelnen Teilbereiche nach modernsten Kriterien, was Juhayna zu einem Musterunternehmen in der ägyptischen Produktionslandschaft macht. Foto: Matthias Tödt

مصر ـ اتهامات لـ"جهينة" بتمويل الإرهاب ومخاوف من اعتقال انتقامي 30.09.2021

صعدت السلطات المصرية ضد مؤسس شركة جهينة واتهمته بتمويل الإرهاب، وذلك في بيان جديد، بينما تؤكد العفو الدولية أن الواقعة تتعلق برفض صفوان ثابت ابتزاز مسؤولين كبار ولذلك عوقب بالقبض عليه واتهامه وفق قانون الإرهاب.
Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, left, speaks with Tunisia's President Kais Saied before the opening session at the Summit on the Financing of African Economies Tuesday, May 18, 2021 in Paris. More than twenty heads of state and government from Africa are holding talks in Paris with heads of international organizations on how to revive the economy of the continent, deeply impacted by the consequences of the COVID-19 pandemic. (Photo by Ludovic Marin, Pool via AP)

وجهة نظر: الثورة المضادة على أعتاب نجاح آخر.. من تونس هذه المرة! 25.09.2021

كانت تونس وعلى مدار عشر سنوات البلد الأنموذج للثورة والدولة الوحيدة التي شهدت ديمقراطية فاعلة، لكن ذلك على المحك اليوم، كما يرى راينر هيرمان، خبير الشؤون السياسية في صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" في تعليقه التالي.
TOPSHOT - A Tunisian protester lifts a national flag at an anti-government rally as security forces block off the road in front of the Parliament in the capital Tunis on July 25, 2021. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر 23.09.2021

في خطوة جديدة باتجاه تغيير مسار الانتقال الديمقراطي المتعسر في تونس، وبعد شهرين من إقالة الحكومة وتجميد البرلمان، أعلن الرئيس سعيّد إلغاء العمل بعدد من فصول الدستور. وذلك في أكبر أزمة سياسية بالبلاد منذ ثورة 2011.

21.09.2021 QHARTOUM, SUDAN - SEPTEMBER 21: Sudanese soldiers block the road for taking precautions affter a failed coup attempt in Qhartoum, Sudan on September 21, 2021. State television said that coup attempt was taking place in the country, calling on the citizens to confront it. This came in urgent news broadcast by the state TV, without giving further details about the group behind the plot. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

السودان يعلن إحباط محاولة انقلاب ويتهم أنصار البشير بتدبيرها 21.09.2021

المتحدث باسم الحكومة السودانية حمزة بلول يعلن عبر التلفزيون الرسمي عن "محاولة انقلابية فاشلة" ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك يقول إن "عناصر من داخل المؤسسة العسكرية وخارجها" وراء العملية.
25.09.2016 **** epa05555961 Supporters wave flags during a speech by the Prime Minister of Morocco and Secretary General of the Party, Justice and Development party (PJD) Abdelilah Benkirane during the electoral campaign for the legislative in Rabat, Morocco, 25 September 2016. The next parliamentary election will be held 07 October 2016. EPA/ABDELHAK SENNA +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/A. Senna

في زمن طالبان ـ أفول الإسلام السياسي في المغرب وتونس؟ 16.09.2021

من المفارقات أن يتزامن اكتساح حركة طالبان لأفغانستان مع تراجع الإسلام السياسي في شمال إفريقيا وبالتحديد تونس والمغرب، بعد اختبار إسلاميي "العدالة والتنمية" و"النهضة" محك الديموقراطية في نظامين سياسيين مختلفين.
In this undated photo provided by the Egyptian Initiative for Personal Rights, a local Non-Governmental Organization, Egyptian activist and researcher Patrick George Zaki, poses for a photograph, in Egypt. A local rights group says Egyptian officials have transferred Zaki who was arrested on arrival at Cairo's airport to a less favorable detention facility. The Egyptian Initiative for Personal Rights said Thursday, Feb. 13, 2020 that the 28-year-old was transferred just as his parents showed up for visiting hours. (Egyptian Initiative for Personal Rights via AP) |

مصر- انطلاق محاكمة الناشط باتريك زكي وسط تنديد الحقوقيين 14.09.2021

تبدأ في مصر محاكمة الحقوقي باتريك زكي أمام محكمة أمن الدولة، بعد عام ونصف من حبسه احتياطيا بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفق ما أعلنت عنه أسرته. بينما يستنكر حقوقيون محاكمته أمام هيئة قضائية لا يمكن الطعن في أحكامها.

25.09.2016 **** epa05555961 Supporters wave flags during a speech by the Prime Minister of Morocco and Secretary General of the Party, Justice and Development party (PJD) Abdelilah Benkirane during the electoral campaign for the legislative in Rabat, Morocco, 25 September 2016. The next parliamentary election will be held 07 October 2016. EPA/ABDELHAK SENNA +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/A. Senna

بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟ 09.09.2021

بعد الانتفاضات التي شهدتها عدة دول عربية عام 2011، تمكن عدد من الأحزاب الإسلامية من الفوز في الانتخابات والوصول إلى الحكم. لكن، وبعد مرور عقد على "الربيع العربي" يتحول التيار وبشكل تدريجي ضد الإسلاميين.

L: Abu Dhabi's Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan meets Austrian Chancellor Sebastian Kurz (not seen) in Vienna, Austria, on June 29, 2021. Askin Kiyagan / Anadolu Agency R: ISTANBUL, TURKEY - MARCH 19: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends a video conference meeting with European Council President Charles Michel and European Commission President Ursula von der Leyen at the Vahdettin Pavilion in Istanbul, Turkey on March 19, 2021. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

تركيا والإمارات.. مصالحة اقتصادية وترحيل الخلافات السياسية؟ 06.09.2021

بعد سنوات من التنافس الإقليمي والتصريحات العدائية بين تركيا والإمارات بدأت خطوات تقارب وتهدئة بين البلدين. ورغم الخلافات بينهما يتوقع مراقبون بأن يركز البلدان على بناء العلاقات الاقتصادية وترحيل الخلافات السياسية.

09.12.2016 +++ Security officials and investigators inspect the scene of a bomb blast in Giza Al Haram Street on the outskirts of Cairo, Egypt December 9, 2016. Yellow barrier tape reads, Do not approach criminal lab. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

مصر.. الحكم بإعدام 24 عضوا في جماعة "الإخوان المسلمين" 30.07.2021

كشف مصدر قضائي أن محكمة مصرية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 24 عضوا في جماعة "الإخوان المسلمين"، التي يصنفها القضاء المصري "تنظيما إرهابيا"، لإدانتهم بقتل شرطيين في قضيتين منفصلتين.
TUNIS, TUNISIA - SEPTEMBER 15 : Presidential candidate Kais Saied makes a speech as he wins the presidential election according to unofficial results in Tunis on September 15, 2019. Nacer Talel / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تونس ـ ألمان حائرون في فك شفرة نوايا الرئيس قيس سعيّد 28.07.2021

هل حادت تونس عن الشرعية الدستورية وحان الوقت بالتالي، لتوديع الديموقراطية الوحيدة واليتيمة في العالم العربي؟ خبراء ألمان تابعوا مجريات الأحداث في بلد لا تريده أوروبا أن يتحول لبؤرة توتر جديدة في الضفة الجنوبية للمتوسط.
TUNIS, TUNISIA - FEBRUARY 27: Supporters of Ennahda Movement rally to demand the end of political crisis in the country as the cabinet revision issue between President of Tunisia, Kais Saied and Prime Minister of Tunisia, Hichem Mechichi continues in Tunis, Tunisia, on February 27, 2021. Nacer Talel / Anadolu Agency

هل يسدل التغيير في تونس الستار على حقبة الإخوان في العالم العربي؟ 27.07.2021

التطورات الأخيرة في تونس تلقى ردود فعل هادئة سواء دوليا أوعربيا، وتعيد إلى الأذهان فشل تجربة حكم الإخوان في مصر وإخفاقهم في محاولات الصعود إلى السلطة في دول أخرى مثل سوريا. فهل انتهى عصر الإخوان في العالم العربي؟

CAIRO, EGYPT - FEBRUARY 17: Senior leader of the Muslim Brotherhood Mohamed Beltagy flashes Rabaa sign behind bars during the trial of Brotherhood members at a courtroom on February 17, 2014 in Cairo, Egypt. A Cairo court on Monday adjourned to February 20 the trial of Muslim Brotherhood Supreme Guide Mohamed Badie and 47 other defendants charged with inciting violence in Egypt's Qalioubiya province last summer, judicial sources said. Muhammed Elshamy / Anadolu Agency Keine Weitergabe an Drittverwerter.

منظمات حقوقية: الإفراج عن سجناء لا ينهي قمع الحريات في مصر 22.07.2021
25.08.2016 Human rights activist Ahmed Mansoor speaks to Associated Press journalists in Ajman, United Arab Emirates, on Thursday, Aug. 25, 2016. Mansoor was recently targeted by spyware that can hack into Apple's iPhone handset. The company said Thursday it has updated its security. (AP Photo/Jon Gambrell) |

الملف الحقوقي في الإمارات: دعوى في فرنسا ومطالبة أممية 11.06.2021

يعود ملف حقوق الإنسان في الإمارات إلى الواجهة، إذ تستهدف شكوى مقدمة في فرنسا مسؤولا إماراتيا يعمل مندوبا أمنيا لدى الجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، بدعوى "تعذيب" المعارض والناشط الحقوقي أحمد منصور.
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