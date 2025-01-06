الإجازة المرضية في خطر.. رئيس "أليانز" يقترح خطوة جريئة!

في خطوة قد تشعل الجدل في ألمانيا، اقترح أوليفر بيته، رئيس شركة "أليانز" للتأمين، إلغاء دفع الأجر عن أول يوم في الإجازة المرضية، معتبرا أن هذا سيسهم في تخفيف العبء على أصحاب العمل، في ظل زيادة أيام الإجازات المرضية.

أوصى رئيس شركة "أليانز" الألمانية للتأمين، أوليفر بيته، بإلغاء دفع أجر عن أول يوم في الإجازة المرضية بألمانيا. وقال بيته في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "أقترح إعادة تطبيق الإجازات العارضة. وهذا يعني أن الموظفين سيتحملون تكاليف اليوم الأول من المرض بأنفسهم"، مضيفا أن هذا من شأنه أن يخفف العبء على أرباب العمل.

تجدر الإشارة إلى أن استمرار دفع الأجور في حالة التغيب عن العمل بسبب المرض لا يزال ساريا منذ عقود في ألمانيا، وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الإجازة المرضية، على عكس بعض البلدان الأخرى.

ويرى رئيس أليانز أن ارتفاع مستوى أيام الإجازات المرضية في ألمانيا يمثل مشكلة تتعلق بالتكلفة. ووفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي، كان الموظفون في ألمانيا في إجازة مرضية لمدة 15,1 يوم عمل في المتوسط.

وتحدثت شركة التأمين الصحي "دي إيه كيه" عن متوسط عدد إجازات مرضية أعلى في عام 2023، والذي بلغ 20 يوما للشخص الواحد. وبحسب بيانات الشركة، حصل أكثر من نصف المؤمن عليهم في الشركة على إجازة مرضية واحدة على الأقل من يناير/كانون الثاني حتى ديسمبر/كانون الأول عام 2023:

ر.م (د ب أ)